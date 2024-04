Wenn ich mir die vielen Statements zur Künstlichen Intelligenz anhöre, bekomme ich ja fast den Eindruck, dass KI in Kürze all unsere Probleme wegzaubern wird. Von der KI-gestützten Fußpilzbekämpfung bis zur Rettung der Ozeane, alles scheint möglich, KI-unterstützte Zahnbürsten haben wir ja bereits!

Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es nicht so kommen wird. KI wird uns sicher dabei unterstützen, Probleme besser zu lösen und vielleicht auch deren Ursachen zu bekämpfen. Zaubern kann KI aber nicht, auch wenn manche Ergebnisse erstaunen.

Umso wichtiger erscheint mir eine realistische Einschätzung des KI-Potenzials in Form von Anwendungsszenarien und Fallbeispielen. Für den Channel stellt sich zudem die Frage, wie diese Szenarien vermarktet und in die bestehenden Vertriebskonzepte eingebunden werden können. Der Kunde kommt ja nicht an die Ladentheke und verlangt ein Pfund KI, aber bitte von der feinen Sorte. Der will schon wissen, wie ihm das in seinem Geschäft hilft und ihn weiterbringt.

Umso mehr freue ich mich auf den Expert Talk im Rahmen von c.m.c. Channel meets Cloud am 17. und 18. April in München. Ich darf auf dem Event eine exklusive Expertenrunde mit Khaled Thaler von Hirschtec, Andreas Török von Netgo sowie York von Eichel-Streiber von NinjaOne moderieren. Es geht darum, wie Managed Service Provider greifbaren Mehrwert für sich und ihre Kunden generieren können - und dabei wird sicher auch KI eine wesentliche Rolle spielen.

Dazu gehört auch eine Einordnung, was wirklich nutzbringende KI ist und wo lediglich "KI Washing" betrieben wird. Ich will nicht zu viel spoilern, aber das werden wir neben vielen Praxisbeispielen in der Keynote von Ingo Lücker von ITleague hören.

Wer zudem noch wissen will, wen die Kunden zu den besten MSPs Deutschlands gewählt haben, sollte sich schnell noch ein Ticket für den Kongress sichern! Alle Informationen sowie die Anmeldung gibt es hier:

https://events.channelpartner.de/channel-meets-cloud/

Es steht aber außer Frage, das KI der Branche einen ordentlichen Schub geben wird. Auch die Hardware soll davon profitieren. Windows 11 und KI werden die Treiber des PC-Geschäfts sein, meint Canalys-Analyst Ishan Dutt. Die Zahlen des ersten Quartals 2024 stimmen optimistisch, besonders bei Lenovo und Acer, vielleicht weniger bei Dell:

https://www.channelpartner.de/a/pc-markt-erholt-sich,3617923

Diese Notebooks und PCs werden aber nicht mehr zwingend in China gefertigt werden. Sein Canalys-Kollege Steven Kiernan hat sich die Produktionszahlen der großen Hersteller angeschaut und einen "Trend zu einer geografisch verteilten Produktionsbasis" ausgemacht. Dies ordnet er als "eine bedeutende Entwicklung in der PC-Industrie" ein:

https://www.channelpartner.de/a/notebooks-werden-nicht-nur-in-china-gebaut,3617913

Ein Selbstläufer wird das IT-Dienstleistungsgeschäft aber noch lange nicht. So performt beispielsweise Atos im Vergleich zu den Marktbegleitern schlecht und schaffte es nicht, seine Aufspaltungspläne durch Verkäufe umzusetzen, wie mein Kollege Peter Marwan berichtet. Nun ringt der französische IT-Dienstleiser um Refinanzierung:

https://www.channelpartner.de/a/atos-ringt-um-refinanzierung,3617921

Bei SoftwareOne muss man aufpassen, dass sich die anhaltenden Querelen unter den Aktionären nicht negativ auf das Geschäft auswirken. Nun haben sich Präsident und Verwaltungsrat in einem offenen Brief mit einem eindringlichen Appell die Aktionäre gewandt. Nicht weniger als die Zukunft von SoftwareOne stehe auf dem Spiel:

https://www.channelpartner.de/a/tauziehen-um-die-zukunft-von-softwareone,3617925

Weniger die Querelen, sondern mehr die Kaufzurückhaltung der Verbraucher macht der Otto Group zu schaffen. Der Versender hat 2023 rund 200 Millionen Euro weniger Umsatz im Online-Verkauf gemacht. Gut, dass man sich in Hamburg breiter aufgestellt und das Marktplatzgeschäft ausgebaut hat. Das rettet Otto die Bilanz. Marc Opelt, Vorsitzender des Otto-Bereichsvorstands, berichtet von einer "deutlichen Steigerung":

https://www.channelpartner.de/a/marktplatz-geschaeft-rettet-otto-die-bilanz,3617914

In deutschen Büros wird immer weniger gedruckt. Diese Erkenntnis des Branchenverbands Bitkom wird nicht so sehr überraschen. Vielmehr, warum eigentlich immer noch ausgedruckt wird, beispielsweise weil man das halt so gewohnt ist. Die weiteren Gründe erfahrt Ihr hier:

https://www.channelpartner.de/a/drucken-aus-verlustangst,3617915

Umbenennungen sind ja so eine Sache und wollen wohl überlegt sein. Es ist schwer, eingeführte Markennamen aus den Köpfen und neue Brands in die Köpfe zu bekommen. Es soll ja immer noch Reseller geben, die bei Macrotron oder Computer 2000 bestellen - wahrscheinlich per Fax! Trotzdem wagt man beim Distributor MichaelTelecom die Umfirmierung. Ab sofort heißt der Grossist aus dem niedersächsischen Bohmte Michael AG. Warum man damit raus aus der Telecom-Schublade will, erklärt Vorstand Oliver Hemann:

https://www.channelpartner.de/a/aus-michaeltelecom-wird-michael-ag,3617908

Damit ist die Channel-Woche schon fast wieder zu Ende!