Zwei intensive, spannende, informative, aber auch unterhaltsame Tage beim c.m.c.-Event der ChannelPartner liegen hinter uns. Wir haben viel Arbeit in die Vorbereitung und Durchführung des Kongresses für Managed Service Provider gesteckt, und wir denken, dass es sich ausgezahlt hat. Wir haben viel positives Feeback von den Teilnehmenden bekommen. Doch ein Lob ist mir besonders im Gedächtnis geblieben: "Die c.m.c. in Düsseldorf hat meine Sicht auf KI verändert", schreibt Robert Sieber von MSP-Support auf LinkedIn. Das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Auch wenn wir erst am Anfang des Weges stehen, kann man sagen, dass KI nun endlich im Channel ankommt und nicht mehr nur ein abstraktes Thema ist.

Wir werden sich eine gewisse Zeit brauchen, bis wir den ganzen Input der zwei Konferenztage aufgearbeitet haben. Ein Highlight war die Award-Verleihung an die besten MSPs Deutschlands, die wir zusammen mit unserer Schwesterpublikation Computerwoche und dem ISCM-Institut ermittelt haben. Wer dieses Jahr in der Kundengunst ganz oben stand, lest Ihr hier:

Und unser Chefreporter Peter Marwan hat bei Netgo-Vice-President Patrik Menne auf dem c.m.c. genau hingehört: Menne überraschte mit dem mutigen Vorschlag eines Zusammenschlusses deutscher Cloud Service Provider um gemeinsam gegen die Hyperscaler bestehen zu können. Wie sich der Netgo-Vize das vorstellt, hat Peter hier aufgeschrieben:

In die Aufbruchsstimmung des c.m.c. platzte jedoch eine weniger positive Nachricht, die unser Systemhausexperte Ronald Wiltscheck zugetragen bekommen hat: Die schlechte wirtschaftliche Lage der deutschen Industrie wirkt sich auch negativ auf den Auftragseingang bei einigen IT-Systemhäusern aus. So muss ein Teil der Beschäftigten der Bechtle Logistik & Service GmbH in Kurzarbeit:

Während sich die Managed Service Provider sich zum Familientreffen in Düsseldorf eingefunden hatten, konnte unser Autor Matthias Hell exklusiv mit Galaxus-Deutschlandchef Michael Stolle sprechen. Stolle erklärt im ChannelPartner-Interview, warum sich die Schweizer nicht als Preistreiber betrachten, weshalb man weiter auf die Unterstützung des Mutterkonzerns Migros vertraut und wieso die großen deutschen Player den Erfolg des Neueinsteigers erleichtern:

Durchwachsen ist die Bilanz von ElectronicPartner (EP). EP-Vorstand Friedrich Sobol führt dies vor allem auf externe Faktoren zurück. Trotzdem vermisste der Kollege Matthias Hell bei der Bilanzkonferenz am Rande des EP-Kongresses in Neuss aber Initiativen, mit denen die Führung der Verbundgruppe die Entwicklung des Handelsgeschäfts beleben könnte:

Auch bei dem Würzburger Distributor DexxIT war 2014 durch ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld geprägt. So musste der zur Duttenhofer Gruppe gehörende Grossist, vergangenes Jahr einen leichten Umsatzrückgang vermelden. Die Die DexxIT-Vertriebsleiterinnen Stefanie Gundlach und Judith Öchsner können aber für das erste Quartal 2015 ein leichtes Plus vermelden und gehen vorsichtig optimistisch in die nächsten Quartale:

Das neue Quartal hat auch einige personelle Veränderungen gebracht: Fabian Mahr, Firmengründer der Mahr EDV, übergibt die Geschäftsleitung an ein neues Management-Quartett. Das neue Management-Team besteht nun aus dem Managing Director Pascal Kube, dem Finanz-Chef Marc-Michael Braun, der Personalleiterin Danjela Bakovic und dem COO Nicolas Herpel:

Bei All for One gibt es nun einen CTO: Die Stelle wurde mit Ulrich Faisst besetzt, der damit auch ins Top-Management-Team des Stuttgarter IT-Dienstleisters und SAP-Spezialisten aufrückt:

Unser Autor Karl-Erich Weber berichtet von einen Veränderung der Führungsstruktur in Deutschland und Österreich beim chinesischen IT-Konzern Lenovo. Dazu hat Oliver Rootsey mit Wirkung zum 1. April 2025 die Funktion des Executive Director und General Manager Deutschland und Österreich (GAT) übernommen, während der General Manager für die DACH-Region, Mirco Krebs, zusätzlich zum Chief Commercial Officer (CCO) EMEA ernannt wurde:

Auch bei Docuware gibt es Veränderungen in der Führungsebene: Nach dem angekündigten Rücktritt von Max Ertl als Co-President hat Michael Berger die Position des CEO bei der Ricoh-Tochter übernommen. Für die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens wurde die Führungsmannschaft neu zusammengesetzt:

