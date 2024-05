Dortmund ist spitze! Damit meine ich dieses Mal nicht die schwarzgelben Kicker, die nun tatsächlich den Einzug ins Champions-League Finale geschafft haben, sondern den IT-Standort im Revier. Gleich zwei Meldungen aus der Industriestadt lassen uns aufhorchen:

Materna ist erster Platinum-Partner von Aleph Alpha. Der insbesondere bei öffentlichen Auftraggebern bestens positionierte Dortmunder Dienstleister mit CEO Michael Hagedorn und Jonas Andrulis, Gründer und CEO der KI-Schmiede wollen so KI-Technologien für die öffentliche Hand integrieren. Dann erhält die in den deutschen Amtsstuben ja reichlich vorhandene menschliche Intelligenz auch künstliche Unterstützung:

https://www.channelpartner.de/a/materna-ist-erster-platinum-partner-von-aleph-alpha,3618047

Die zweite Meldung aus der Stadt des Champions-League-Finalisten: Mit Adesso hat nun ein weiteres Dienstleister-Schwergewicht hat einen Partner-Vertrag mit Ionos unterzeichnet. Mit Ionos will Adesso ein DSGVO-konformes Cloud-Angebot aus Deutschland im Markt positionieren. Es läuft also in Dortmund!

https://www.channelpartner.de/a/adesso-und-ionos-schliessen-partnerschaft,3618046

Von den Überfliegern der Branche zum Sorgenkind: Fast täglich gab es neue Wasserstandsmeldungen rund um den französischen Dienstleister Atos. Kaum hatte mein Kollege Peter Marwan eine Nachricht fertig geschrieben, konnte er schon mit der nächsten anfangen. Nun gibt es neue Hoffnung für Atos. Es wird aber nicht die letzte Atos-News aus der Feder des Kollegen sein, da bin ich mir sicher:

https://www.channelpartner.de/a/atos-darf-auf-rettung-hoffen,3618052

Ebenfalls gut beschäftigt hat uns Jacques Diaz. Der umtriebige Axians-CEO hatte bekannt gegeben, dass er die Ludwigshafener verlassen wird. Nur wenige Stunden später kam dann die Auflösung, warum er seine durchaus erfolgreiche Tätigkeit bei Axians beenden wird: Er geht zum Berliner IT-Dienstleister Netgo und wird dort ab September den CEO-Posten übernehmen. Dieser war nämlich durch den erst kürzlich erfolgten Weggang von Oliver Mauss vakant. Dass ist wohl das, was man landläufig als Personalkarussell bezeichnet!

https://www.channelpartner.de/a/jaques-diaz-geht-zu-netgo,3618039

Und noch eine weitere Meldung aus der Welt der Systemhäuser: Die Sindelfinger GBC Unternehmensgruppe erweitert mit der Übernahme von CDS Peter Griese ihr Netzwerk auf insgesamt 11 Standorte. Auch der Großraum Stuttgart ist nicht nur im Fußball erfolgreich!

https://www.channelpartner.de/a/gbc-group-uebernimmt-cds-peter-griese,3618040

Im Gegensatz zu den Top-IT-Dienstleistern war bei Cyberport in letzter Zeit eher Sand im Getriebe. Wie unser Autor Matthias Hell schreibt, war beim Elektronikversender ein "radikaler personelle Neuanfang" nötig. Das bisherige fünfköpfige Führungsteam wurde komplett abberufen. Nun sollen Ex-Computeruniverse-Geschäftsführer Maik Friedrich und CFO Stefan Köhler Cyberport wieder auf Spur bringen:

https://www.channelpartner.de/a/neue-fuehrung-soll-cyberport-restrukturieren,3618033

Vielleicht hat man sich bei Cyberport auch gleich noch Motorola-Smartphones und Lenovo-Notebooks auf Lager gelegt. Es kann nämlich gut sein, dass es da erst einmal mit dem Nachschub stockt, denn Lenovo darf aufgrund eines Urteils des Landgerichts München keine Geräte mit WWAN-Modulen mehr verkaufen. Ob Lenovo bevor das Urteil rechtskräftig geworden ist, schnell noch die Regale bei Handel und Distribution vollgemacht hat, wissen wir natürlich nicht. "Wir ergreifen Maßnahmen, um die Kontinuität unseres Geschäfts in Deutschland zu gewährleisten, mit der Priorität, mögliche Auswirkungen auf die Kunden während der Dauer des Verkaufsstopps zu minimieren", heißt es aber auf eine Anfrage von ChannelPartner.

https://www.channelpartner.de/a/verkaufsverbot-fuer-motorola-smartphones-und-lenovo-notebooks-mit-wwan,3618054

Auf dem Huawei Intelligent Datacenter Forum hat Vice President und President der Data Storage Product Line, Peter Zhou, für Unterhaltung gesorgt. Zur Datenspeicherung auf Band meint der Huawei-Storage-Chef: "Tape ist auch schrecklich. Da brauchen wir eine andere Technologie. Es ist viel zu langsam. Ich hasse Tape". Über die Alternativen berichtet Peter Marwan live aus Berlin:

https://www.channelpartner.de/a/ich-hasse-tape,3618043

Und wenn wir schon bei markanten Sprüchen sind: Raoul Roßmann, Chef der Drogeriekette Rossmann, ärgert sich über Konkurrenz aus Fernost, die seiner Meinung nach hierzulande "Narrenfreiheit" genießt: "Wenn Temu die Regeln nicht einhält, sollte es einfach abgeschaltet werden", fordert er in einem Interview. Wenn es doch so einfach wäre!

https://www.channelpartner.de/a/rossmann-will-temu-bei-regelverstoessen-abschalten,3618034

