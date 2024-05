Auch wenn die alte Business-Weisheit "Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht" etwas abgedroschen ist, stimmt sie doch noch immer. Ich war mit meiner Kollegin Maria Kornhoff und meinem Kollegen Thomas Jank in Düsseldorf auf der Also-Hausmesse Channel Trends + Visions. Auch wenn die Veranstaltung deutlich kleiner war als die letzte große CTV, finde ich den Mut, wieder eine große, zentrale Hausmesse zu veranstalten, bemerkenswert.

Ich weiß, bei Also hört man den Begriff "Broadliner" nicht so gerne, doch nehmen wir es einmal als Synonym für die ganz großen Distributionskonzerne. Also war der letzte dieser Broadliner, der vor der Pandemie noch eine Hausmesse veranstaltet hatte und ist jetzt wieder der erste. Und das Engagement hat sich gelohnt, denn überall auf der Messe freuten sich die Teilnehmer über das "Klassentreffen". Was Gustavo Möller-Hergt bei seiner ersten CTV als Ex-CEO zu sagen hatte, was der neue CEO Wolfgang Krainz sich zum Ziel gesetzt hat und was die Schwerpunkte der Ausstellung in einer ehemaligen Kranproduktionshalle aussah, lest Ihr in unserem Nachbericht. Natürlich wurde auch gefeiert. Die Fotos liefere ich dann in der kommenden Woche nach.

https://www.channelpartner.de/a/mehr-hausmesse-wagen,3618143

Auf der CTV konnte ich mich auch mit Axel Hirsch von Kyocera unterhalten. Auch bei diesem Gespräch ging es um die Nähe zu den Partnern. "Wir waren zuletzt nicht mehr so präsent", gibt sich Axel selbstkritisch. So war es seinem Team auch wichtig, bei der CTV vertreten zu sein. "Wir müssen wieder häufiger auf die klassischen Reseller treffen", lautet sein Fazit:

https://www.channelpartner.de/a/kyocera-gibt-dem-channel-mehr-gewicht,3618122

Die CTV hat deutlich gezeigt, dass man Beziehungsmanagement im Geschäft nicht unterschätzen darf. Im September gibt es dazu auch eine hochkarätige Möglichkeit. Geht mit uns auf Entdeckungsreise - praxisnah, interaktiv und vernetzt beim ChannelPartner Kongress am 16. und 17. September 2024 ebenfalls in Düsseldorf! Uns geht es vor allem um die Frage, wie man als Systemhaus den Spagat zwischen Innovation und klassischer IT-Dienstleistung bewältigen kann. Für ganz schnell Entschlossene halten wir noch ein Schmankerl bereit: Wer sich noch im Mai anmeldet, bekommt das Blind-Bird-Ticket für nur 99 Euro. Also sputet Euch, denn wenn Ihr auf den Kalender schaut, werdet Ihr sehen, dass der Mai bald rum ist!

https://events.channelpartner.de/channelpartner-kongress/

Zurück zum aktuellen Geschehen: Die IT- und Digitalsparte der Schwarz-Gruppe, zu der auch Lidl und Kaufland gehören, entwickelt sich "prächtig", wie unser Autor Ronald Wiltscheck schreibt. Die Neckarsulmer kratzen jetzt schon an der Zwei-Milliarden-Marke:

https://www.channelpartner.de/a/it-division-der-schwarz-gruppe-entwickelt-sich-praechtig,3618119

Die Europawahl steht kurz bevor. Um die Digitalkompetenz der Parteien ist es aber laut einer repräsentativen Umfrage des Branchenverbands Bitkom eher schlecht bestellt. Mein Kollege Peter Marwan ordnet die Ergebnisse ein und hat nachgeschaut, was gut und was weniger bei Digitalisierungsvorhaben der jetzigen und der vorherigen Regierung gelaufen ist bzw. derzeit läuft:

https://www.channelpartner.de/a/deutsche-sehen-digitalkompetenz-der-parteien-skeptisch,3618130

Bei der Digitalisierung hat sich die deutsche Politik, egal welcher Couleur, bisher wahrlich nicht besonders mit Ruhm bekleckert. Ganz anders sieht es im Channel aus, wo sich einige Akteure wirklich auszeichnen konnten. So konnten einige deutsche Preise bei der WatchGuard-Partnerkonferenz in Amsterdam absahnen. Auch bei Barracuda Networks gab es Auszeichnungen: Mit dem Bechtle IT-Systemhaus Rottenburg und Protea Networks sind 2024 zwei deutsche Unternehmen unter den engagiertesten und erfolgreichsten Partnern in der Region EMEA:

https://www.channelpartner.de/a/watchguard-zeichnet-top-partner-2024-aus,3618126

https://www.channelpartner.de/a/barracuda-verleiht-partner-awards-2024,3618124

Und zu guter Letzt noch ein leiser Abschied, den viele wahrscheinlich gar nicht bemerkt hätten, obwohl sie damit im Internet groß geworden sind: Der Messenger ICQ mit dem Blümchenlogo wird nach über 27 Jahren eingestellt. Ein "harter Schlag für Internet-Nostalgiker", wie Kollege Marwan schreibt. Da fällt mir ein: Gibt es eigentlich den Internet Relay Chat (IRC) noch? Da habe ich mich nächtelang mit wildfremden Leuten in Australien unterhalten und mit meinem fiependen Modem über Telnet meine Telefonrechnung in die Höhe getrieben. Bevor ich jetzt zu Internet-nostalgisch werde, wünsche ich ein schönes Wochenende.

Kommt gut in den Juni!

Euer ChannelPartner-Team