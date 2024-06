Während ich diese Zeilen schreibe, sind es nur noch wenige Stunden bis zum Anpfiff. Wenn Ihr den Wochenrückblick lest, ist womöglich das Eröffnungsspiel gegen die Schotten längst über die Bühne und wir wissen, ob die deutsche Nationalmannschaft es geschafft hat, die herbeigesehnte Euphorie zu wecken.

Die Erwartungen sind groß, nicht nur in der Fanszene, sondern in der gesamten Wirtschaft. Ist das Land euphorisch, geht es wieder aufwärts, so das Kalkül. So lastet nicht nur der sportliche Erfolgsdruck auf der Mannschaft, sondern es wird um den Wohlstand der ganzen Nation gespielt.

Ja, die wirtschaftliche Stimmung im Land ist nicht die beste. Ja, die Regierung hat sicher ihren Anteil daran. Ja, auch die Opposition trägt durch Destruktivität eine Mitschuld. Klar, Politik muss die Rahmenbedingungen schaffen, doch wirtschaften muss die Wirtschaft selbst. Das Gejammer geht mir aber auf den Keks. Identifiziert die Zukunftsthemen und investiert in sie. Wer sein Geschäftsmodell auf mechanische Schreibmaschinen und Wählscheibentelefone aufbaut, dem kann auch Politik und Fußball nicht helfen.

Die Ausrichter der Europameisterschaft können nur die Rahmenbedingungen für ein spannendes und mitreißendes Turnier schaffen. Die Tore können aber nur die Spieler schießen. Und das ist im Fußball und in der Wirtschaft so: Wer sich nicht über die Mittelinie wagt, wird sich mit dem Toreschießen schwertun.

Eines dieser zentralen Zukunftsthemen ist selbstverständlich Künstliche Intelligenz. So wurde mit Spannung erwartet, was Apple zur Entwicklerkonferenz WWDC aus dem Hut zaubert. Der Konzern hatte sich im Gegensatz zu Rivalen wie Google oder Microsoft bei dem Thema erstaunlich zurückgehalten. Der große Wurf ist ausgeblieben, es sind vielmehr die kleinen Dinge, die den Apple-Nutzern das Leben leichter machen sollen:

Ein VAD hat diese Woche eine einschneidende Maßnahme vorgenommen, wie mein Kollege Peter Marwan berichtet: Ebertlang hat sich einen neuen Namen gegeben und heißt jetzt Elovade. Offensichtlich kling Ebertlang zu deutsch für den internationalen Markt. Man komme um einen neuen Namen nicht herum, meint CEO Philip Weber.

Währen der Kollege sich mit den Tiefen und Untiefen der Value Added Distribution beschäftigt hat, durfte ich einen Ausflug zur TK-Distribution ins Saarland unternehmen. Wie es bei der "Una Notte Italiana" zuging, warum Jörg Herweck manche Hersteller für "schamlos" hält und was bei Herweck sonst noch auf der Agenda steht, erfahrt Ihr hier:

Weniger Spaß als die Herweck-Gäste bei der italienischen Nacht hat Investor Droege gerade mit Weltbild. Der Düsseldorfer Finanzspezialist, der auch hinter Also steht, will den in die Insolvenz geschlidderten Online- und Kataloghändler grundlegend sanieren. Schuld sollen auch die asiatischen Billigversender sein. Vielleicht sollte man eher mal Hand an das Lieferprogramm legen: Mit der an prominenter Stelle auf der Homepage beworbenen "Maritimer Deko", Hera-Lind-Romanen und Hochbeet-Zubehör ist - verzeiht mir das Wortspiel - heute auch kein Blumentopf mehr zu gewinnen:

Von erfolglosen Versendern zu erfolgreichen Managerinnen: Auf der Hauptversammlung der Bechtle AG am 11. Juni 2024 haben die Anteilseigner eine neue Aufsichtsrätin gewählt. Mit Stephanie Holdt kommt eine ausgewiesene Finanzexpertin zu den Schwaben:

Auch bei Cancom gibt es Veränderungen im Aufsichtsrat: Mit Stefan Kober hat sich einer der Cancom-Gründer aus dem Gremium zurückgezogen. Nun hat die Hauptversammlung ex-BMW-CIO Jürgen Maidl berufen. Auf welche Kernthemen sich CEO Rüdiger Rath konzentrieren will, hat unser Systemhaus- und IT-Dienstleister-Experte Ronald Wiltscheck aufgeschrieben:

Ronald hat sich auch den IT-Dienstleister Converge genauer angeschaut. Seit der Übernahme von Rednet 2021 sind die Kanadier auch hierzulande aktiv. Noch ist Converge vor allem durch das klassisches Systemhaus Rednet, den auf den Bildungsmarkt spezialisierter Dienstleister GfdB, den Zubehörlieferanten Deqster und den Display-Experte Visucom sichtbar. Deutschlandchef Patrick Haupt setzt aber künftig auf einen einheitlichen Markenauftritt, wie er im Gespräch mit ChannelPartner verraten hat:

Einen personellen Ausblick auf die Zukunft hat uns Synaxon gegeben: Nach dem Weggang von Frank Roebers wird Miguel Rodriguez am 1. Januar 2025 in den Vorstand der Synaxon AG berufen und soll dort die Verantwortung für das Ressort Handel/Beschaffungsunterstützung übernehmen:

Noch ein Hinweis für die Zeit nach der Europameisterschaft: Wer für die Zukunft der IT-Dienstleistungen die passenden Partner sucht, um erfolgreich zu sein, ist beim ChannelPartner Kongress in Düsseldorf am 16. und 17.September 2024 an der richtigen Stelle! Wir freuen uns auf rege Diskussion mit Euch! Einen der begehrten Plätze könnt Ihr Euch hier sichern:

Eine spannende Channel-Woche geht damit zu Ende und eine spannende Fußballwoche wird folgen! Das ChannelPartner-Team wünscht Euch ein schönes Wochenende und der Nationalmannschaft viel Erfolg!