Natürlich wird es in diesem Wochenrückblick auch um Fußball gehen. Am Samstag startet EM-Achtelfinale mit den Spielen Deutschland gegen Dänemark und Schweiz gegen Italien.

Während die Fußballer diese Woche zumindest einen Tag zur Erholung hatten, kam der Channel nicht zur Ruhe. So hat zum Beispiel Adesso, ein Systemhaus mit Hauptsitz in Dortmund (dort findet das EM-Achtelfinalspiel Deutschland gegen Dänemark statt) verkündet, verstärkt mit Schwarz Digits zusammenarbeiten zu wollen. Der IT-Konzern der Schwarz-Gruppe wurde ursprünglich geschaffen, um die Logistik der eigenen Lebensmittelketten (Lidl, Kaufland) digital abzubilden, samt der zugehörigen Webshops. Seit Mitte 2022 bietet Schwarz IT ihre deutsche datensouveräne Cloud-Infrastruktur auch anderen Kunden an, mittlerweile über Partner wie Bechtle, Datagroup und eben nun auch Adesso an. Übrigens, der Hauptsitz der Schwarz-Gruppe (und von Bechtle) befindet sich in Neckarsulm, 61 Kilometer nördlich von Stuttgart, wo ein mögliches EM-Viertelfinale Deutschland gegen Spanien stattfinden könnte. Wer also Karten für das Spiel am Freitag (Anstoß 18:00) ergattert hat, könnte davor noch beiden Unternehmen einen Besuch abstatten.

Der Knaller der vergangenen Woche war der freiwillige Abgang von Andreas Bechtold als Geschäftsführer DACH bei Infinigate. Er verlässt den in VAD nach 24 Jahren dort, und nach 33 Jahren in der IT-Branche insgesamt. Es "zieht ihn nun zu neuen Abenteuern", sagte er meinem ChannelPartner-Kollegen Armin Weiler. Wir sind wirklich gespannt, welche Abenteuer das sein werden!

Bereits in der vorletzten Woche haben wir berichtet, dass Bechtle einen IT-Rahmenvertrag mit den Land Niedersachsen abgeschlossen hat. Diese Woche wurde bekannt, dass der Flächenstaat einen anderen IT-Rahmenvertrag mit Computacenter verlängert hat. So bleibt die IT-Verwaltung Niedersachsen auch bei der Wahl ihrer IT-Dienstleister unabhängig.

Nach der Ankündigung des Verbots des Einsatzes der Kaspersky-Software in den USA hat sich jetzt Waldemar Bergstreiser, Zentraleuropa-Chef bei Kaspersky, dazu geäußert: "Wir sind davon überzeugt, dass das Vorgehen des US-Handelsministeriums auf dem derzeitigen geopolitischen Klima basiert und nicht auf einer fairen und umfassenden Bewertung der Integrität unserer Produkte und Dienstleistungen". Das Verbot in den USA hatte dort bereits Folgen auch für Kaspersky-fremde Produkte, wie mein Kollege Peter Marwan herausgefunden hat. Welche das waren, das könnt Ihr hier nachlesen:

Trotz aller Unruhen bei SoftwareOne (ChannelPartner berichtete) setzt der global tätige Software-Lizenz-Spezialist seine Verjüngungskur im Top-Management fort. Raphael Erb (Jahrgang 1980) wird ab dem 1. Juli als Chief Revenue Officer bei SoftwareOne agieren. Er ist Schweizer Staatsbürger mit Wohnsitz in Singapur.

Apropos Schweiz: Auch die Eidgenossen haben sich souverän ins Achtelfinale qualifiziert und spielen nun morgen gegen Italien, durchaus mit Erfolgsaussicht. Die MediaMarktSaturn-Kette wollte sich aus der Schweiz eigentlich zurückziehen und gab dort die Marke "Saturn" auf. Doch nun übernahm dort der Retailer gleich 20 Elektromärkte des Schweizer Einzelhändlers Migros.

Unser zweiter südlicher Nachbar Österreich hat sogar als Gruppenerster souverän das Achtelfinale erreicht, nach einem fulminanten Sieg gegen die Niederlande. Damit ist die gesamte DACH Region bei der EM noch dabei, wie Santosh Wadwa, Vice President - Head of Platform Business Germany bei Fujitsu, auf dem Experience Day in Garching bei München feststellte. Weiteres vom Fujitsu-Event erfahrt Ihr nächste Woche auf ChannelPartner.de.

Mitte September ist die EM schon Geschichte, die Olympischen Spiele in Paris sind dann ebenfalls vorbei, auch die Schulferien in allen Bundesländern. Da wird es Zeit, an dem wichtigsten Channel-Ereignis des Jahres teilzunehmen, dem ChannelPartner-Kongress am 16. & 17. September in Düsseldorf. Die Vorbereitungen zu diesem Channel-Höhepunkt des Jahres sind fast abgeschlossen, die Agenda steht weitgehend fest. Auch die meisten Sprecher sind bereits gebucht.

Für Samstag werden in Süddeutschland, aber auch in Österreich und in der Schweiz (Tallage), Temperaturen von über 30°C erwartet, in Norddeutschland wird es nur unwesentlich kühler, dafür scheint dort die Sonne länger (über 16 Stunden). Da wird auch noch beim Spiel Deutschland gegen Dänemark (Anstoß: 21:00 Uhr) ein schattiges Plätzchen nötig sein - beim Achtelfinale Schweiz gegen Italien (Anstoß: 18:00 Uhr) ohnehin.

Das ChannelPartner-Team wünscht Euch allen ein schönes Wochenende und eine spannende dritte EM-Woche - hoffentlich mit einem Knaller-Viertelfinale Deutschland gegen Spanien am Freitag, den 5. Juli!