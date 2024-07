"Berlin, Berlin - wir fahren nach Berlin!", das werden die Fans der deutschen Nationalmannschaft heute am frühen Abend in Stuttgart skandieren. Hoffentlich tun sie das auch noch nach dem Abpfiff des Viertelfinales gegen die Spanier. Das ist wieder eine verflixte Sache für mich: Zum Zeitpunkt, zu dem ich gerade diese Zeilen schreibe, sind es noch einige Stunden bis zum Anpfiff. Wenn Ihr unseren Wochenrückblick lest, ist das Spiel womöglich schon rum und wir sind alle etwas schlauer, ob die Fahrt des Teams nach Berlin schon abgesagt ist.

"Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen", dieses Mark Twain zugeschriebene Bonmot habe ich, wenn ich mich recht erinnere, bereits schon einmal in einem meiner Wochenrückblicke zitiert, es bleibt aber nach wie vor herrlich passend. Hinterher ist man immer schlauer.

Das werden sich auch die Verantwortlichen bei AVM denken. Ein Whistleblower hatte Ermittlungen des Bundeskartellamts aufgrund unzulässiger Preisvorgaben ausgelöst. In einem Art Vergleich wurden den Berlinern nun fast 16 Millionen Euro Strafe aufgebrummt. Andreas Mundt, Präsident der Wettbewerbshüter, wirft dem Fritzbox-Produzenten vor, "über Jahre hinweg die freie Preisbildung beim Vertrieb seiner Produkte an Endverbraucherinnen und -verbraucher eingeschränkt zu haben". Bei AVM sieht man das anders: Man habe ja nur den stationären Handel gegenüber den Onlinern schützen wollen:

https://www.channelpartner.de/a/whistleblower-loeste-avm-ermittlungen-aus,3618301

Die einen wollen nach Berlin fahren, die anderen wollen weg: Die von Euronics und Expert veranstaltete Messe KOOP soll nicht mehr in der Bundeshauptstadt, sondern in Hannover stattfinden. Unser Retail-Spezialist Matthias Hell aufgeschrieben, was Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der Expert SE, und Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der Euronics Deutschland eG zum Wechsel bewogen hat:

https://www.channelpartner.de/a/euronics-und-expert-veranstalten-koop-ab-2026-in-hannover,3618287

Nicht nur Retailer wie MediaMarktSaturn und Online-Schwergewichte von Amazon und Cyberport hoffen auf den EM-Effekt, auch die in den Verbundgruppen ElectronicPartner, Euronics und Expert organisierten Fachhändler bangen darum, dass das in Deutschland ausgetragene Turnier dazu führt, dass die Konsumenten endlich ihre Kaufzurückhaltung in Sachen Consumer Electronics aufgeben. Während der Branchenverband Bitkom keinen EM-Effekt prognostizierte, gibt es doch einige Anzeichen, dass tatsächlich mehr Fernsehgeräte im Vorfeld der EM verkauft wurden:

https://www.channelpartner.de/a/der-handel-spuert-den-em-effekt,3618278

Von Berlin über Hannover nach München: Mittlerweile hat sich der durch die Fusion von Tech Data und Synnex neu entstandene Distributionskonzern TD Synnex sortiert. Nun hat sich Deutschlandchefin Barbara Koch in einem Pressegespräch im Rahmen des Technologietages in Beurerberg zum klaren B2B-Kurs des Unternehmens geäußert. So viel kann ich verraten, auch KI wird dabei eine Rolle spielen:

https://www.channelpartner.de/a/td-synnex-sieht-sich-als-loesungsdistributor,3618291

Der eher Consumer-lastige Online-Versender Cyberport hat nun auch B2B Kunden stärker ins Visier genommen. Nun bietet der der E-Tailer das "Cyberport Abo Business" als flexible Mietoption an. Cyberport-Geschäftsführer Maik Friedrich hat mit dem Hardware-as-a-Service-Spezialist Topi den passenden Partner dafür gefunden:

https://www.channelpartner.de/a/cyberport-startet-it-mietloesung-fuer-b2b-kunden,3618306

Vom Retail- und E-Tail zu Systemhäusern und IT-Dienstleistern: Alexander Maier, Deutschlandchef bei Ingram Micro, hat nun die Sieger des von Ingram veranstalteten Wettbewerbs "Azure Acceleration League" gekürt: Fly-tech IT, USE Projektmanagement und IT Booster sind die Gewinner. Blured Digital Technologies, Trading.Point und Bytewerk bekommen Sonderpreise für "herausragende Azure-Projekte":

https://www.channelpartner.de/a/ingram-kuert-gewinner-der-azure-acceleration-league,3618283

Nicht bei Microsoft Azure, auch nicht bei AWS oder Google, sondern bei OVHcloud werden künftig die über 40 Betriebskrankenkassen ihre Cloud-Heimat haben. Bei dem mit einem siebenstelligen Euro-Betrag budgetierte Projekt ist Adesso maßgeblich beteiligt:

https://www.channelpartner.de/a/adesso-mit-grossauftrag-der-oeffentlichen-hand,3618267

Der Analyst Martin Jungfleisch von der französischen Investmentbank Exane BNP Paribas wirft Bechte "Wachstum in Zeitlupe" vor, was die Aktie auf Talfahrt schickte. Ich finde ja Zeitlupen gar nicht so schlecht, weil man da besser erkennen kann, warum das Tor gefallen ist, oder warum nicht. Einen möglichen Trost für Bechtle und die Anleger bietet die Erfolgsquote von Jungfleisch bei seinen Vorhersagen in en vergangene zwölf Monaten: Laut Tiprank lag er da nur bei 52 von 112 Prognosen richtig, nur 46,43 Prozent seiner Empfehlungen wären profitabel gewesen:

https://www.channelpartner.de/a/bechtle-aktie-nach-analysten-kritik-unter-druck,3736864

Cancom-Gründer Klaus Weinmann mit seiner Beteiligungsgesellschaft Primepulse die Anteile an der Glueckkanja AG an den norwegischen Finanzinvestor Norvestor verkauft. Dieser soll nun den IT-Dienstleister europaweit aufstellen. Was die Protagonisten Christian Kanja von Glueckkanja, Norvestor-Partner Fredrik Gyllenhammar Raaum und Klaus Weinmann zu dem Deal sagen, hat mein Kollege Ronald Wiltscheck zusammengetragen:

https://www.channelpartner.de/a/neuer-investor-fuer-glueckkanja,3618305

Glueckkanja ist ja als Cloud Managed Service Provider auch im Security-Umfeld stark unterwegs. Dies wird auch eines der Top-Themen auf unseren ChannelPartner Kongress am 16. und 17. September 2024 in Düsseldorf sein. Gemeinsam mit der Compass Gruppe hat PCO das Deutsche Incident Response-Team (DIRT) gebildet, um deutschlandweit schnelle Hilfe bei Cyber-Angriffen zu leisten. Ich bin schon sehr gespannt auf die Keynote von PCO-Cyber-Security Chef Christian Gäbel, der uns schildern wird, wie das funktioniert!

Weitere Top-Speaker wie Stefan Becker (BSI) und Fred-Mario Silberbach (BKA) werden uns in Düsseldorf über aktuelle Bedrohungen und effektive Sicherheitslösungen aufklären und Patrick Ghys (AixpedIT) zeigt konkrete Maßnahmen, wie man Kunden und auch sich selbst schützen kann. Es lohne sich also, bei unserem ChannelPartner Kongress dabei zu sein. Weitere Infos und die Anmeldung findet Ihr hier:

https://events.channelpartner.de/channelpartner-kongress/

Kein Wochenrückblick ohne die Personalwechsel im Channel: Auch wenn das Personalkarussell sich vielleicht etwas langsamer gedreht hat als in den Vorwochen, hat doch der eine oder andere die Gelegenheit genutzt, auf-, ab- oder zum Nachbarunternehmen rüberzuspringen. So geht die Ex-Micosoft-Chefin Marianne Janik zu Google. Mein Kollege Peter Marwan verrät, was sie dort ab Oktober 2024 machen soll:

https://www.channelpartner.de/a/ex-microsoft-chefin-geht-zu-google,3618319

Neben dem Channel-Vertrieb unterhält HP auch einen Geschäftskundenvertrieb für die großen und internationalen Kunden. Diesen Bereich übernimmt zum 1. August 2024 Florian Beiter. Sein Vorgänger Alexander Dorn wechselt in die globale Position:

https://www.channelpartner.de/a/florian-beiter-uebernimmt-geschaeftskundenvertrieb-bei-hp,3618302

Michael Buttkus hat die Leitung von Sopra Steria Next in Deutschland übernommen. Als Mitglied der Geschäftsleitung berichtet er direkt an für Deutschland und Österreich verantwortlichen Sopra-Steria-Vorstand Frédéric Munch<<p>

https://www.channelpartner.de/a/neuer-chef-von-sopra-steria-next-deutschland,3618314

Der international tätige IT-Dienstleister Avenga hat einen neuen CEO: Ludovic Gaudé übernimmt diese Position von Yuriy Adamchuk. Die Hintergründe erfahrt Ihr hier:

https://www.channelpartner.de/a/neuer-ceo-bei-avenga,3618290

Das ChannelPartner-Team wünscht Euch ein tolles Fußballwochenende!