Wissen Sie noch, was Sie vergangenen Donnerstag vor neun Jahren gemacht haben? Die meisten werden sich zumindest an manche Details dieses Tages erinnern: Am 13. Juli 2014 fand das Finale der Fußballweltmeisterschaft zwischen Argentinien und Deutschland statt. In der Verlängerung schoss Mario Götze in der 113. Minute den Siegtreffer!

Neun Jahre sind in der schnelllebigen IT-Branche eine lange Zeit. Da kommen einem 37 Jahre wie eine halbe Ewigkeit vor. Warum 37 Jahre? 1986 gründeten Christian und Joachim Sturmhoefel gemeinsam mit Rainer Ellerbrake und Peter Herden den IT-Dienstleister und Experten für Netzwerkdruck SEH Computertechnik. Nun steht bei den Bielefeldern ein Generationswechsel an:

https://www.channelpartner.de/a/neuer-geschaeftsfuehrer-bei-seh-computertechnik,3616828

Noch älter waren die Oldtimer-Cabriolets, mit denen Ebertlang und N-able mit Partnern eine Ausfahrt im schönen Oberbayern veranstaltet hat. Da ist Autofahren noch echte Hand- und Fußarbeit! Die besten Bilder haben wir für Sie hier zusammengestellt:

https://www.channelpartner.de/a/junggebliebene-partner-in-alten-kisten,3616827

Um auf den 13. Juli 2014 zurückzukommen: Damals versank die Nation im Freudentaumel. Davon kann derzeit bei Expert keine Rede sein: Mit der Übernahme von Standorten der Wettbewerber und dem Ausbau des Fachmarktnetzes konnte Expert in den vergangenen Jahren gut wachsen. Nun scheint diese Strategie ausgereizt, schreibt unser Autor Matthias Hell, denn trotz 14 neuen Märkten verlor man im zurückliegenden Geschäftsjahr 2,5 Prozent Umsatz:

https://www.channelpartner.de/a/die-erfolgsstraehne-von-expert-ist-gerissen,3616817

Freude herrscht hingegen beim Elektronikversender Cyberport: Man konnte sich die exklusiven Vertriebspartnerschaft mit Nothing, dem britischen Hersteller des gleichnamigen trendigen Alternativ-Smartphone, sichern. Da kann Cyberport gleich einmal bei Metallica für Werbung die Rechte von "Nothing Else Matters" anfragen!

https://www.channelpartner.de/a/cyberport-ist-exklusivpartner-von-nothing,3616820

Ebenfalls Grund zur Freude hat Broadcom. Die europäischen Wettbewerbshüter haben endlich grünes Licht für die Übernahme von VMware gegeben. 69 Milliarden Dollar ist der Cloud- und Virtualisierungsspezialist dem Chiphersteller wert:

https://www.channelpartner.de/a/bruessel-billigt-uebernahme-von-vmware-durch-broadcom,3714974

Während nicht nur Deutschland, sondern der ganze Planet unter der Hitze stöhnt, denkt Rechenzentrumsbetreiber Equinix ans Heizen. Dass dies aber durchaus im Sinne von Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist, hat mein Kollege Peter Marwan aufgeschrieben:

https://www.channelpartner.de/a/frankfurter-heizen-kuenftig-mit-dem-rechenzentrum,3616831

Hacker haben tausende von Bankkundendaten erbeutet. Dabei lag die Sicherheitslücke nicht bei den Kreditinstituten selbst, sondern bei einem Dienstleister. Dennoch könnte das Ganze ein unangenehmes DSGVO-Nachspiel für die betroffenen Banken haben, meint Richard Werner, Business Consultant bei Trend Micro, denn die Banken haben nur sehr schleppend über den Angriff informiert.

https://www.channelpartner.de/a/hacker-greifen-bei-bankdienstleister-daten-von-tausenden-kunden-ab,3714887

Das Thema Datensicherheit bleib somit nach wie vor eines der Topthemen der IT-Branche. Am 6. und 7. September 2023 wird mit dem ChannelPartner Kongress wieder das zentrale Community-Event für IT-Dienstleister, Service Provider, ISVs und Technologieanbieter stattfinden. Und dabei werden auch Cyber Security und Security Transformation im Fokus stehen. Wir konnten wieder hochkarätige Sprecher gewinnen. Werfen Sie einen Blick in die Agenda und melden Sie sich jetzt einen Platz:

https://events.channelpartner.de/channelpartner-kongress/

» ChannelPartner Kongress 2023 Auf dem ChannelPartner Kongress am 6. und 7. September 2023 in Düsseldorf werden IT-Dienstleister, Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen und Impulse teilen und gemeinsam Lösungswege skizzieren, inklusive einem Ausblick auf die künftige Marktentwicklung über 2023 hinaus. Weiteres Highlight ist die Auszeichnung der "Besten IT-Dienstleister 2023".

Mehr Infos hier! ChannelPartner Kongress 2023

Nur noch wenige Tage, nämlich bis zum 17. Juli 2023, können Kunden darüber abstimmen, wer ihrer Meinung nach die besten IT-Dienstleister sind. Das Ergebnis erwarten auch wir von ChannelPartner mit Spannung, denn die Crème de la Crème der deutschen Systemhäuser und IT-Dienstleister werden von uns im Rahmen des bereits erwähnten ChannelPartner Kongresses ausgezeichnet.

https://www.channelpartner.de/a/wir-suchen-die-besten-systemhaeuser-2016,3047399

Wollen Sie künftig per Email immer Freitagnachmittags darüber informiert werden, was in der jeweiligen Channel-Woche wichtig war, dann können Sie kostenlos und unverbindlich unseren "Wochenrückblick-Newsletter" abonnieren. Das Anmeldeformular finden Sie hier:

https://www.channelpartner.de/p/newsletter,3799

Kommen Sie gut durch die nächste Woche und sichern Sie sich schnell noch ein Ticket für den ChannelPartner Kongress 2023 in Düsseldorf!