Die große Entscheidung steht am Sonntag an, und ich stehe vor der Entscheidung, ob ich Euch nochmals mit Fußball langweilen will. So wie uns die Engländer bis zum Halbfinale gelangweilt haben! Aber um mit dem Altkanzler Helmut Kohl zu sprechen: "Entscheidend ist, was hinten raus kommt!"

Das werden sich auch viele Systemhauschefs denken. Unser Autor Ronald Wiltscheck macht uns auf eine bemerkenswerte Studie von Sage aufmerksam. Dass viele Systemhäuser mittlerweile eher auf strategische Beratung als auf den Verkauf von Produkten setzen, ist jetzt keine neue Erkenntnis. Die Studie bietet aber auch noch viele andere Aspekte, beispielsweise, woran es nach Meinung der Reseller liegt, dass konkrete KI-Projekte noch nicht so richtig in Schwung kommen und dass KMUs den Wert von Beratungsleistungen nicht anerkennen:

https://www.channelpartner.de/a/strategische-beratung-ist-wichtiger-als-der-wiederverkauf,3618355

Die Channel-Nachricht der Woche war aber eindeutig der Verkauf von AVM an den Investor Imker Capital Partners. Immerhin ist AVM der beliebteste Hersteller von Netzwerkprodukten im Channel und hat dafür zum wiederholten Mal den Channel Excellence Award bekommen. Nun fragen sich viele, wie es mit Fritzbox & Co weitergeht:

https://www.channelpartner.de/a/avm-an-investor-verkauft,3618345

Um diesen Verkauf zu tätigen, musste AVM erst einmal ein Kartellverfahren bereinigen, darüber haben wir bereits in der letzten Woche berichtet. Im Kern ging es um die Stützung des stationären Handels. Dass Ladengeschäfte unter der starken Online-Konkurrenz leiden, ist nicht neu. Bei ihrer Bilanzkonferenz 2023/2024 konnte die Verbundgruppe Expert aber berichten, dass sie von der allgemeinen stationären Schwäche weniger stark betroffen ist, wie unser Autor Matthias Hell berichtet. Zudem überrascht die Gruppe mit einer interessanten Online-Strategie:

https://www.channelpartner.de/a/expert-wird-zum-online-marktplatzhaendler,3618321

Kürzlich hatte der Branchenverband Bitkom eine Umfrage bei deutschen Unternehmen zu deren Cloud-Plänen veröffentlicht. Ein interessantes Detail hat die Neugierde meines Kollegen Peter Marwan geweckt: 44 Prozent sehen in der Cloud einen Ausweg aus der Hardware-Knappheit für den Betrieb eigener Server. Grund genug, bei den wichtigsten Server-Herstellern nachzufragen, wie es mit der Verfügbarkeit der Produkte wirklich aussieht:

https://www.channelpartner.de/a/die-unbesiegte-angst-vor-der-server-knappheit,3618350

Bei der bereits oben erwähnten Studie von Sage wird von Systemhäusern auch der Fachkräftemangel thematisiert. Dass Bildung und Ausbildung mit die besten Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung darstellen, müsste ja eigentlich außer Frage stehen. Dass nun ausgerechtet Mathias Middelberg, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, eine Streichung der Fördergelder des Bundes für die Digitalisierung der Schulen fordert, verwundert dann doch:

https://www.channelpartner.de/a/cdu-politiker-will-digitalpakt-schule-streichen,3618324

Durch die Monopolstellung von Microsoft in vielen Bereichen der Konflikt mit kartellrechtlichen Vorgaben der Europäischen Union vorprogrammiert. Nicht immer werden die Behörden von sich aus tätig und dann gilt der Grundsatz "wo kein Kläger - da kein Richter". So können potenzielle Kläger auch durch die Zahlung von ein paar Millionen Euro zu Umdenken bewegt werden, wie jetzt im Fall des Cloud-Verband CISPE. "Ein Bärendienst für Innovation und Cybersicherheit", analysiert Prof. Dr. Dennis-Kenji Kipker, IT-Sicherheitsrechtler an der Hochschule Bremen.

https://www.channelpartner.de/a/microsoft-zahlt-millionen-an-europaeische-cloud-provider,3618351

Wer als Hersteller auf das indirekte Vertriebsmodell setzt, der sollte dabei nicht die Partner vergessen. Ich gebe zu, diese Weisheit ist ziemlich platt, wie etwa, wer ein EM-Finale ausrichtet, sollte dafür sorgen, dass ein Spielball vorhanden ist. Wichtig ist aber, dass man beidem besondere Aufmerksamkeit schenkt, denn sie sind "entscheidend für den gemeinsamen Erfolg", wie Kyocera-Deutschlandchef Dietmar Nick weiß. Nun hat der Dokumentenspezialist seine besten Partner ausgezeichnet:

https://www.channelpartner.de/a/das-sind-die-kyocera-partner-des-jahres,3618341

Auch bei Varonis setzt von zu hundert Prozent auf den Channel, wie Channel Manager Jan-Darius Fötsch betont. Auch hier gab es Awards für die besten Partner. Die Auszeichnungen gehen in diesem Jahr nach Wiesbaden, Leipzig und ins bayerische Kirchseeon:

https://www.channelpartner.de/a/varonis-ehrt-channel-partner,3618328

Habt Ihr Euch auch manchmal gefragt, wo manch ein LinkedIn-Autor seinen Lebens- und Managment-Weisheiten hernimmt? Das macht längst die KI! Max Mundhenke hat dafür einen Business-Cringe Generator entwickelt. Wir haben es ausprobiert, mit erstaunlichen Ergebnissen. Welche "Learnings für die Business Culture" der KI-Generator bei seltsam riechenden Kollegen bereithält, oder was der Reparaturfall einer Fritzbox von 2009 für Kundenservice und Innovationsmanagement bedeutet, auf alles hat das Tool eine Antwort! Ich verspreche, man wird den einen oder anderen LinkedIn-Beitrag wiedererkennen!

https://www.channelpartner.de/a/mit-ki-optimale-linkedin-posts-erstellen,3618333

https://events.channelpartner.de/channelpartner-kongress/

Das ChannelPartner-Team wünscht Euch ein schönes Final-Wochenende. Und für die Fußballmuffel unter uns: Danach ist erst einmal Sommerpause!