Mit einem überzeugenden 6:0 gegen Marokko sind die deutschen Fußballfrauen ins Weltmeisterschaftsturnier gestartet und könnten mit einem Sieg gegen Kolumbien am Sonntag bereits das Achtelfinale klar machen. Auch die U19 der Frauen konnte überzeugen und hat sich mit einem Sieg gegen Frankreich ins Finale gespielt. Nach der sehr durchwachsenen Performance der deutschen Fußballmänner in letzter Zeit ist das ein echter Lichtblick!

Es ist also gut immer mehrere Eisen im Feuer zu haben, das gilt nicht nur für den DFB, sondern auch für die IT-Branche. Wenn ein Geschäftsmodell oder ein Produktbereich schwächelt, kann man froh sein, ein weiteres Standbein zu haben. Trotzdem muss man die Balance halten zwischen einer zu breiten und dadurch zu beliebiger Aufstellung und einer zu engen Fokussierung, die Risiken vergrößert.

Welche Geschäftsmodelle derzeit und in Zukunft gute Standbeine sein können und wie IT-Dienstleister und Systemhäuser mit der richtigen Aufstellung sowie dem passenden Produkt- und Lösungsmix erfolgreich und resilient sein können, erfahrt Ihr auf unserem ChannelPartner Kongress in Düsseldorf am 6. und 7. September in Düsseldorf.

Auch bei PFU, der einstigen Fujitsu-Tochter, die nun zum Ricoh-Konzern gehört, stellt man sich breiter auf. Während der Dokumentenscannerspezialist bei der Partnerbetreuung auf Kontinuität setzt, tut sich nun auf Produktseite einiges, was nicht viel mit dem Erfassen und Verarbeiten von Dokumenten zu tun hat. Dazu gibt es eine echte Produktpremiere in Düsseldorf auf dem ChannelPartner Kongress Die ganze Geschichte erfahrt Ihr hier:

Um beim Bild mehrerer Eisen im Feuer zu bleiben: Die Monitorhersteller können nicht zufrieden mit der Marktentwicklung seit Mitte 2022 sein. Eine aktuelle Marktanalyse der Marktforscher von Context zeigt aber auch, dass sich der Markt für Large Format Displays, die beispielsweise in Signage-Projekten eingesetzt werden, anders entwickelt hat als bei den Office-Monitoren. Auch hier hilft ein breiteres Produktportfolio um widerstandsfähig gegenüber Lieferkettenproblemen, schwankender Nachfrage oder anderen krisenbedingten Faktoren zu sein, solange man sich nicht in einem unkoordinierten Produktbauchladen verzettelt:

Ganz andere Sorgen treiben derzeit die Vertriebspartner von VMware um: Der Verkauf an Broadcom kommt immer näher. Nun hat Broadcom bei bisherigen Übernahmen viel verbrannte Erde hinterlassen, wie mein Kollege Peter Marwan schreibt. Welche Sorgen die Partner konkret haben und welche Notfallstrategien sie bereits entwickeln, erfahrt Ihr im lesenswerten Artikel von Peter:

Der Titel des Rückkehrers der Woche geht eindeutig an Oliver Tuszik. Fünf Jahre war in den USA als weltweiter Channel-Chef bei Cisco: "Als ich diese Stelle antrat, habe ich sie als den perfekten Job bei Cisco bezeichnet. Heute bin ich davon noch mehr überzeugt, dass ich mit der besten Partner-Community der Welt zusammengearbeitet habe", sagt er dazu. Trotzdem kommt er nun zurück nach Deutschland, denn er wird EMEA-Chef bei Cisco. Auch der Channel könnte davon profitieren:

Und Tuszik kennt das Channel-Geschäft ja auch von der anderen Seite: Er war Anfang der 2000er-Jahre über ein Jahrzehnt lang CEO bei Computacenter Deutschland. Diesen Posten bei dem IT-Dienstleister hatte bis Anfang 2023 Reiner Louis inne, bevor er auf eine internationale Position wechselte. Nun steht sein Nachfolger als Deutschlandchef fest: Bernd Charpentier wird die Rolle des es Sprechers der Geschäftsführung und des Country Head von Computacenter Deutschland einnehmen. Das ist auch ein Zeichen für Kontiunität in der Firmenpolitik, denn Charpentier ist bereits schon 25 Jahre bei Computacenter tätig:

Das ChannelPartner-Team wünscht Euch allen ein schönes Wochenende