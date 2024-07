Joe Biden hat ein Einsehen und verzichtet auf eine erneute Präsidentschaftskandidatur. Das Aufatmen auch in der IT-Branche ist groß, denn nun ist wieder Hoffnung da, dass mit Kamala Harris jemand Donald Trump Einhalt gebieten kann. Der Republikaner gilt als unberechenbar, und das ist Gift für alle, die gerne belastbar für die Zukunft planen wollen. Keiner im Channel will eine Verschärfung von Handelskriegen. So hat auch der jüngste Kommentar Trumps, Taiwan solle für die Verteidigung durch die USA bezahlen, da diese angeblich 100 Prozent des US-Chip-Geschäfts übernommen haben, für die Talfahrt asiatischer Tech-Aktien gesorgt. So wurden Zweifel an der US-Verpflichtung zur Verteidigung Taiwans wach und Befürchtungen über die Stabilität der globalen Lieferkette für Halbleiter geweckt.

Biden hätte sich aber nie und nimmer freiwillig aus dem Rennen zurückgezogen. Erst das das eindringliche Zureden seiner Parteigenossen und die ausbleibenden Spendengelder konnten ihn am Ende überreden. Altersstarrsinn darf eben nicht den Erfolg gefährden, das gilt für die größte Wirtschaftsnation der Welt, aber auch für ein inhabergeführtes Familienunternehmen.

Ich will aber denen, die erfolgreich IT-Dienstleistungsunternehmen aufgebaut haben, keinen Altersstarrsinn unterstellen - im Gegenteil. Viele machen sich ernsthafte Gedanken, wie eine gelungen Unternehmensnachfolge bewerkstelligt werden kann. Immerhin hängt ein mühsam aufgebautes Unternehmen mit den dort arbeitenden Menschen samt deren Familien daran. Für alle, die früher oder später mit der Frage nach einem erfolgreichen Nachfolgekonzept konfrontiert werden, lege ich die Präsentation von Markus Böttcher und Ulrich Otto von Netfox beim ChannelPartner Kongress am 16. und 17. September in Düsseldorf ans Herz. Sie werden frei von der Leber weg erzählen, wie sie die Herausforderungen gemeistert haben, aber auch mit welchen Rückschlägen sie kämpfen mussten. Aber nicht nur deswegen lohnt sich die Fahrt nach Düsseldorf, versprochen!

https://events.channelpartner.de/channelpartner-kongress/

Nicht nur in der großen Politik, sondern auch im Channel war die Woche äußerst ereignisreich. Erst musste Also Mitte der Woche einen Umsatzrückgang im ersten Halbjahr vermelden um dann einen Tag später mit dem Knaller aufzuwarten: Sofern die zuständigen Behörden zustimmen, will Also die Aktivitäten von Westcoast in UK, Frankreich und Irland übernehmen. "Wir wollen Actebis kaufen", das hatte Westcoast-Chef Joe Hemani vor über 20 Jahren verkündet. Nun schlägt das Pendel in die andere Richtung aus:

https://www.channelpartner.de/a/also-steigt-bei-westcoast-ein,3618414

Nicht nur die IT-Branche, sondern ganze Wirtschaftszweige hielt eine fehlerhaftes Crowdstrike-Update in Atem. Operationen wurden verschoben, Flugzeuge starteten nicht und auch der Handel war seiner Handlungsfähigkeit beschnitten. Die weltweiten IT-Ausfälle zeigen, wie anfällig das global vernetzte System sein kann. Auch in der Distribution kam es zu Störungen:

https://www.channelpartner.de/a/computerprobleme-betreffen-auch-td-synnex,3618386

Nach wie vor Unruhe gibt es im VMware-Channel, doch das ist für Broadcom-VP Armin Müller ganz normal. Mein Kollege Peter Marwan hat sich ein Interview mit Müller unserer Schwesterpublikation Computerwoche genauer angeschaut. So kann der Broadcom-Manager bei den Folgen der Übernahme wenig Spektakuläres erkennen. Es sei "die übliche Unruhe, die herrscht, wenn zwei Unternehmen sich zusammenschließen":

https://www.channelpartner.de/a/broadcom-vp-armin-mueller-ueber-die-zukunft-von-vmware,3618397

Lesenswert ist auch das Interview unseres Autors Matthias Hell mit der neuen eBay-Deutschland-Chefin Saskia Meier-Andrae. Welche Schwerpunkte die Managerin setzten will und welche Mittel sie gegen Amazon auf der einen und gegen die asiatischen Billiganbieter wie Temu auf der anderen Seite hat, lest Ihr hier:

https://www.channelpartner.de/a/bei-uns-gibt-es-eben-nicht-die-immergleichen-artikel-aus-china,3618388

Bechtle hat einen riesigen Apple-Auftrag an Land gezogen, das berichtet unser Systemhausexperte Ronald Wiltscheck. Erst vor wenigen Tagen musste Vorstandschef Thomas Olemotz die Umsatzpläne für 2024 herunterschrauben. Noch ein paar dieser Großprojekte und Bechtle ist wieder voll auf Kurs:

https://www.channelpartner.de/a/bechtle-gewinnt-riesigen-apple-auftrag,3618422

Und da wir es schon zu Beginn dieses Wochenrückblicks vom Generationswechsel hatten: Zwar liegen nur ein paar Jahre zwischen dem alten Brodos-CEO Dominik Brokelmann und dem neuen CEO Stefan Vitzithum, doch dieser Wechsel war wohl überlegt und lange geplant, wie die beiden nun verraten haben. Der Franke neigt eben nicht zu unüberlegten Schnellschüssen:

https://www.channelpartner.de/a/stefan-vizithum-wird-brodos-ceo,3618394

Das ChannelPartner-Team wünscht Euch ein sonniges Wochenende!