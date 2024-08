Die Welt schaut nach Paris. Und Besserwisser erklären - wie alle vier Jahre - was der Unterschied zwischen "Olympia", den "Olympischen Spielen" und der "Olympiade" ist. Da kann man dann als IT-Veteran immer ganz gut damit kontern, dass man sie in Bezug auf "Olympia" verbessert beziehungsweise ergänzt. Schließlich war die Firma "Olympia" auch mal ein bedeutender deutscher Anbieter von Bürogeräten - vor allem Schreibmaschinen, aber auch "Rechenmaschinen".

Was aus solchen Firmen werden kann, hat man am Beispiel der kleinen Firma IBM (International Business Machines) gesehen. Auch die war in den 1960-er Jahren groß mit Schreibmaschinen im Geschäft. Aber an dem Beispiel sieht man auch, was Deutschland im Vergleich zu den USA verkehrt macht: Während in den USA schon die regional tätigen Firmen, aus denen IBM hervorging, das "International" im Namen führten, begnügte sich man in Wilhelmshaven mit dem Namen "Olympia", der vor allem an das Motto erinnert, das Pierre de Coubertin, dem Vater der Wiederbelebung der Olympischen Spiele, zugeschrieben wird: "Dabei sein ist alles."

Ein Blick in den aktuellen Medaillenspiegel erhärtet diese Vermutung. Und dass sich an einer in der Hektik der Ereignisse etwas grober ausgefallenen Bemerkung des Feldhockey-Trainers Valentin Altenburg gegenüber einer Spielerin in der Pause eine ganzen Diskussion um Respekt, Wertschätzung, Anstand und den ganzen Rest entfacht, untermauert sie. Am Ende haben die deutschen Hockey-Damen dann übrigens 5:1 gegen Frankreich gewonnen. Gratulation! Vielleicht müssen wir uns also, wenn es einfach nötig ist, wieder öfter mal anschreien.

Kollegial anschreien natürlich. Denn Trainer und Spielerin waren nach dem Spiel wieder ein Herz und eine Seele und nahmen die kurze Szene weitaus weniger wichtig, als das aufgeregte Online-Publikum: Sie sahen es beide wohl als wichtigen Weckruf, nicht als Symptom einer grundsätzlich zerrütteten Beziehung.

Ein aus der vergangenen Woche noch nachhallender Weckruf für die Distribution war diese Woche noch die Ankündigung der Übernahme von Westcoast durch Also. Da die Westcoast-Firma Komsa davon nicht betroffen ist - es geht "nur" um das Geschäft in UK, Frankreich und Irland - hat die für Deutschland unmittelbar wenig Auswirklungen.

Channel-Experte Steve Brazier glaubt aber, dass die Hersteller solche Konzentrationen gut finden und sein Analysten-Kollege Alastair Edwards weist darauf hin, dass Also mit dem Deal nicht nur die Nummer fünf der größten Distributoren weltweit wird, sondern geht auch davon aus, dass in Europa die "zweite Riege" der Distributoren aktiv werden muss - eben weil die Hersteller Größe attraktiv finden. Mehr dazu lest Ihr hier:

Ein sicher noch lange nachhallender Weckruf für die IT-Security-Branche war die Panne bei Crowdstrike. Zwar sind inzwischen fast alle betroffenen Rechner wieder in Betrieb, aber die Aufarbeitung des Vorfalls dauert an. Die könnte für CrowdStrike sehr teuer werden: Mit der Fluggesellschaft Delta hat sich ein erster Anwärter auf saftige Schadensersatzzahlungen bereits gemeldet.

Dass sich dagegen kaum ein Mitbewerber zu Wort gemeldet hat zeigt auch, dass alle froh sind, dass es ihnen nicht passiert ist - denn möglich gewesen wäre es wohl. Diskutiert wird nun, was es mit Wirtschaft und Gesellschaft macht, wenn sie an wichtigen Stellen von wenigen großen IT-Anbietern abhängig sind - und wie sich negative Auswirkungen verhindern lassen.

Das muss ja nicht immer ein Cyberangriff sein - auch eine Übernahme mit anschließender "Vereinfachung der Lizenzpolitik" kann enorme Auswirkungen haben. VMware-Kunden wissen, was gemeint ist. In Bezug auf IT-Sicherheitsanbieter will das BSI nun jedenfalls die Zügel stärker anziehen. Es steht dazu in engen Gesprächen mit CrowdStrike, die Maßnahmen sollen aber alle Anbieter betreffen. Mehr dazu lest Ihr hier:

Bei Galeria Karstadt Kaufhof reichte ein Weckruf dagegen schon lange nicht mehr. Die US-Investmentgesellschaft NRDC mit Jack Baker und Richard Baker sowie eine Beteiligungsfirma des Unternehmers Bernd Beetz mussten da schon den Defibrillator rausholen. Das haben sie gerne gemacht: Sowohl die Bakers als auch Beetz haben eine Vorgeschichte mit der Warenhauskette und irgendwie scheint ihr Herz dran zu hängen. Jetzt hat diese Woche das Amtsgericht Essen mitgeteilt, dass Galeria - wie das Unternehmen künftig heißen soll - aus der Intensivstation entlassen werden kann: Das Insolvenzverfahren wurde Ende Juli aufgehoben. Ab 1. September geht es dann mit 83 Standorten weiter, die dauerhaft bestehen bleiben sollen.

Mal sehen, ob dieses Versprechen die nächste Olympiade überdauert. Denn der Online-Wettbewerb schläft nicht: Denn zum Beispiel rührigen Schweizern von Galaxus - die den Onlinehandel zwar nicht erfunden haben, bei denen er aber wie ein Schweizer Uhrwerk läuft - wachsen so stark, dass sie in ein neues Büro umziehen "müssen". Ausgerechnet in der "Otto"-Stadt Hamburg. Ob das eher eine Kampfansage an Otto und das gerade nicht so fitte Amazon oder an den stationären Einzelhandel ist, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Mehr dazu lest Ihr hier:

In den vergangenen Jahren schlecht trainiert hat offenbar auch Intel. Bei KI-Chips zogen Nvidia an dem Unternehmen vorbei und sogar der einst "ewige Zweite" AMD hat sich da jetzt fest etabliert. Bei Chips für Mobilgeräte hatte lange Zeit Qualcomm die Nase vorne, inzwischen liegt auch das auf eigene Stärke setzende Apple und das früher etwas spöttisch belächelte Mediatek vor Intel. So kann es nicht weitergehen. Wie üblich wird dann erstmal der Rotstift angesetzt und das Personal reduziert. Aber ob es mit reduzierter Mannschaft besser geht?

Vielleicht sollte Pat Gelsinger auch einfach mal Hockey-Trainer Valentin Altenburg (dann hoffentlich Trainer der Olympia-Sieger-Mannschaft) nach Santa Clara einladen, damit er den Weihnachtsmännern im Intel-Headquarter ein paar klare Worte sagt. Mehr dazu lest Ihr hier:

Klare Worte gibt´s auch beim ChannelPartner Kongress am 16. + 17. September in Düsseldorf von Holger Kämmerer. Der Geschäftsführer der ATD GmbH wird dort über "Tops & Flops in der Unternehmensentwicklung" bei IT-Dienstleistern und MSPs sprechen. Er wird live und aus erster Hand Erfolgsstrategien und Lernkurven bei der Unternehmensentwicklung besprechen, die passende Wachstumsstrategien für jede Phase der Unternehmensentwicklung präsentieren - aber auch aufzeigen, was bei seinem Unternehmen nicht funktioniert hat und was andere aus seinen Fehlern lernen können.

