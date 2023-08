Nachdem ich mich beim Wochenrückblick vor zwei Wochen im Nachhinein ordentlich in die Nesseln gesetzt habe, indem ich die deutschen Fußballfrauen groß gelobt und bei der sehr durchwachsenen Performance der deutschen Fußballmänner in letzter Zeit als "echten Lichtblick" bezeichnet habe, lasse ich heute mal das Thema Fußball außen vor.

Ich brauche auch gar keinen Aufhänger, denn die Geschichten, die den Channel dieser Kalenderwoche 32 bewegt haben, sprechen für sich! Spannender als jedes Fußball-Match ist, was sich derzeit Igel Technology und Unicon liefern: Mein Kollege Peter Marwan bezeichnet dies als "Wirtschaftskrimi im Markt für End-User-Computing". Was das alles mit einer möglichen Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen zu tun hat, lest Ihr hier:

Auch im PC-Markt herrscht harter Wettbewerb, auch wenn uns derzeit keine gerichtlichen Auseinandersetzungen bekannt sind. Über den Ausstieg Fujitsus aus dem Client-Geschäft haben wir bereits letzte Woche berichtet. Wir haben mit Context-Analystin Marie-Christine Pygott gesprochen und die PC-Expertin gefragt, wer wohl am ehesten vom Fujitsu-Ausstieg profitieren wird:

Schlechte Zahlen im PC-Segment lassen sich derzeit auch schwer durch Tablet-Verkäufe kompensieren, denn der Markt für die flachen Rechner ist rasant in den Keller gerauscht. Gewinner ist Xiaomi und mit Abstichen auch Apple. IDC-Analysten haben dafür eine erstaunliche Erklärung:

Während Tablets und PCs derzeit in den Regeln verstauben, sieht es mein einem IT-Grundprodukt ganz anders aus: Chips sind nach wie vor knapp. Sie werden ja nicht nur für IT-Produkte gebraucht, sondern sind heutzutage ist fast jedem Gebrauchsgegenstand verbaut, in dem Strom fließt, vom Auto bis zum Toaster. Deutschland lockt Chiphersteller mit Millionensubventionen, damit sie ihre Fertigungsstätten hierzulande hochziehen. Ob das Geld wirklich gut angelegt ist, dazu hat der Kollege Marwan eine klare Meinung:

Hattet Ihr auch schon diese Anrufe von vermeintlichen Microsoft-Mitarbeitern, die Euch erzählen wollten, dass etwas an Eurem System kaputt ist und sie das nun aus reiner Menschenfreude per Fernzugriff bei Euch reparieren? Ich setzte jetzt einmal voraus, dass Ihr als unsere Leser und Leute vom Fach auf so etwas nicht reingefallen seid, aber weniger versierte Nutzer laufen schnell in die Falle. Nun haben die Gauner eine neue Variante der Masche am Laufen und bei den Ermittlern häufen sich die Anzeigen:

Zahlen gab es diese Woche von Cancom und Wortmann. So musste Cancom die Jahresziele für 2023 nach unten korrigieren. Bei Wortmann liegt man zumindest noch auf Vorjahresniveau. Bei der angespannten Marktlage ist Firmenchef Siegbert Wortmann damit nicht unzufrieden:

Distributoren sind nach wie vor das Rückgrat der Lieferkette im Channel. In unserem Themenschwerpunkt diesen Monat zur Distribution aktualisieren wir unteranderem unsere Listen der Einkaufsquellen für Reseller. Außerdem arbeitet sich unser ChannelPartner-Kommentator "Querschläger" an der Vertriebspolitik der Broadliner ab:

Zu guter Letzt will ich Euch nochmals auf unseren ChannelPartner Kongress am 6. und 7. September in Düsseldorf aufmerksam machen. Wenn Ihr Euch lieber auf der Gewinnerseite als auf der Verliererbank im Channel wiederfinden wollt, empfehle ich wärmstens eine Teilnahme an dieser Veranstaltung und das gesamte ChannelPartner-Team freut sich auf ein Treffen mit Euch!

