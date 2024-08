"Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer" - so soll das vernichtende Urteil des griechischen Philosophen Sokrates um 400 vor Christus über die Jungen im Alten Griechenland gelautet haben. Zum Glück ist das heute anders. Da beginnt die Jugend mit 16 Jahren nach ihrer Schulzeit mitten im schönsten Sommer eine Ausbildung in einer IT-Firma.

Als gute Beispiele unter vielen haben wir diese Woche die Azubis bei ElectronicPartner und G Data hervorgehoben. Aber auch Siewert& Kau sowie Komsa setzen stark auf Schwung und Elan der Jugend - wobei man sich dafür heute schon einiges einfallen lassen muss, um attraktiv zu sein.

https://www.channelpartner.de/a/acht-neue-auszubildende-bei-electronicpartner,3618464

https://www.channelpartner.de/a/siewert-und-kau-setzt-auf-talentfoerderung,3618458

https://www.channelpartner.de/a/komsa-startet-programm-fuer-berufseinsteiger,3618475

Die verflixten 16 Prozent

Sind 16 Prozent viel oder wenig? Vielleicht sogar zu wenig? Das hängt von der Perspektive ab. 16 Prozent bei der Bundestagswahl sind aktuell schon ziemlich viel. 16 Prozent Fett in der Trockenmasse sind beim Käse wenig. Da protzen Gouda (48 Prozent) und Bergkäse (45 Prozent) mit ganz anderen Werten. Und wenn Euch jemand fragt, was Parmesan und CSU gemeinsam haben, dann wisst Ihr künftig auch die Antwort: 37 Prozent.

Aber zurück zu 16 Prozent. Infinigate freut sich - bei einem durchschnittlichen Wachstum des Marktes in Europa um knapp 8 Prozent übrigens völlig zu Recht - über ein Umsatzwachstum von 16 Prozent in den zurückliegenden drei Monaten.

IT-Dienstleister GFT Technologies hatte für 2024 auch mit einem Umsatzwachstum von 16 Prozent gerechnet. Wegen geringeren Wachstumserwartungen für die Finanzdienstleistungsbranche hat er den Wert jetzt jedoch auf 12 Prozent reduziert.

Von 16 Prozent Umsatzwachstum berichtete diese Woche auch Adesso. Im ersten Halbjahr 2024. Zwar hält das Unternehmen beim Umsatz an seiner Jahresprognose fest (1,25 Milliarden Euro), rechnet aber mit geringeren Gewinnen, weil die Auslastung langsamer anzieht als erwartet, man aber bei den Investitionen (in die Zukunft) keine Abstriche machen will. Den Anlegern gefiel das nicht. Oder sie verstanden die Strategie dahinter nicht. Die Aktie fiel um - na, ahnt Ihr es? Richtig: um 16 Prozent.

https://www.channelpartner.de/a/infinigate-mit-umsatzanstieg-von-16-prozent,3618480

https://www.channelpartner.de/a/it-dienstleister-gft-passt-jahresziele-an,3738789

https://www.channelpartner.de/a/adesso-will-trotz-traeger-nachfage-kraeftig-investieren,3738590

Von Teppichen und dem Schmutz darunter

Traditionell wird in Deutschland beim Frühjahrsputz entsorgt, was Sorgen macht. In anderen Ländern ist der Zeitpunkt dafür nicht so streng festgelegt. Zwar juckt es Hausfrauen und Hausmänner zum Beispiel auch in Finnland im Frühjahr in den Fingern: Sie wollen dann unbedingt ihre Teppiche waschen. Gelegenheit dazu haben sie allerdings den ganzen Sommer über.

Kommunen bieten an Seen, Flüssen oder dem Strand extra dafür eingerichtete Waschplätze an. Allein in der Hauptstadt Helsinki finden sich davon gut ein Dutzend. Ortsunkundige fragen einfach nach "mattolaituri" oder "matonpesupaikka". Wer´s nicht glaubt, kann sich hier Bilder davon anschauen.

Bedauerlicherweise findet sich aber oft nicht nur im Teppich Schmutz, sondern kommen auch darunter allerlei unerfreuliche Dinge zum Vorschein. Das können einige IT-Firmen aktuell bestätigen.

Bei Microsoft steht in Bezug auf den Windows-Kernel eine gründliche Teppichreinigung an.

Bei Intel staubt es derzeit ziemlich heftig bei Core-CPUs der 13. und 14. Generation.

Bei Dell geht der Umbau vom konsequenten Direktvertrieb zum stark Channel-orientierten Unternehmen nicht über die Bühne, ohne viel Staub aufzuwirbeln.

Bei CrowdStrike hat es der Staub noch gar nicht unter den Teppich geschafft, da holen BSI und Bitkom schon den Teppichklopfer - in Form einer Umfrage, die herausfinden soll, "wie die deutsche Wirtschaft aufgestellt ist und wie gravierend die Auswirkungen der IT-Systemausfälle infolge des CrowdStrike-Updates sind".

Eein Gericht in München musste jetzt einen Teil der Scherben zusammenkehren, die das BSI mit seiner Warnung vor Kaspersky-Software im Frühjahr 2022 verursacht hat. Mehr dazu lest Ihr hier:

https://www.channelpartner.de/a/microsoft-will-windows-kernel-abschotten,3699007

https://www.channelpartner.de/a/bitter-fuer-betroffene-chance-fuer-den-channel,3618476

https://www.channelpartner.de/a/intel-verlaengert-cpu-garantie,3618473

https://www.channelpartner.de/a/opfer-der-crowdstrike-panne-in-deutschland-gesucht,3618484

https://www.channelpartner.de/a/crowdstrike-legt-fehleranalyse-vor,3618485

https://www.channelpartner.de/a/streit-um-kaspersky-projekte-fuer-830-000-euro,3618471

Was war diese Woche sonst noch wichtig?

Speedy Gonzales ist vielleicht noch die schnellste Maus von Mexiko - so schnell wie die "Forever Mouse" von Logitech wieder von der Matte war, kann aber nicht einmal Speedy verschwinden.

https://www.channelpartner.de/a/schnelles-aus-fuer-die-forever-mouse,3618472

Nach 16 Jahren bei VMware hat Chris De Vere dort seine Koffer gepackt. Er soll künftig bei Nutanix veränderungswilligen MSP-Partnern den roten Teppich ausrollen.

https://www.channelpartner.de/a/ex-vmware-manager-soll-msp-geschaeft-ankurbeln,3618470

Acronis bekommt von Investor EQT eine Finanzspritze in nicht genannter, aber sicherlich beträchtlicher Höhe. Zwar sollte der Anbieter trotzdem auf dem Teppich bleiben, er darf aber an das Investment berechtigte Hoffnungen knüpfen, seine Ambitionen im MSP-Bereich schneller umsetzen zu können.

https://www.channelpartner.de/a/acronis-will-mit-investor-eqt-staerker-wachsen,3618479

Was wird wichtig?

Wach bleiben wird wichtig! Denn auch wenn die vergangenen zwei Quartal ein vielen Bereichen nicht besonders berauschend verliefen - es wird besser. Das durfte ich am Donnerstag im Briefing der Analysten des ChannelPartner-Marktforschungspartners CONTEXT erfahren.

Die CONTEXT-Analysten sind in vielen Bereichen zuversichtlich, das dass Geschäft in der zweiten Jahreshälfte weiter anzieht. Zwar leiden manche Vergleiche mit dem Vorjahr immer noch unter damals Pandemie-bedingten Sondereffekten - aber es normalisiert sich. Statt reiner Irrsinn als der normale Wahnsinn des IT-Channels.

Um darauf vorbereitet zu sein, bietet sich der ChannelPartner Kongress am 16. und 17. September in Düsseldorf an. Aus der Fülle der Programmpunkte möchte ich hier drei herausgreifen:

Beim Expert-Talk mit Stefan Hörhammer (Medialine), Santosh Wadwa (Fujitsu) und Robert Weber (Fornax) geht es um das Spannungsfeld "Kontinuität oder Veränderung?" Die drei auf dem Panel haben dazu aus völlig unterschiedlichen Perspektiven etwas beizutragen: Der Bogen reicht vom großen IT-Dienstleister über den Hersteller bis zum regional tätigen Systemhaus.

https://www.channelpartner.de/a/weiter-so-wir-muessen-uns-veraendern,3618466

Ganz klar für Veränderung sind die Teilnehmer des zweiten Expert-Talks auf dem ChannelPartner Kongress: Olaf Niemeitz, (Axians Deutschland), Stefan Schneider, (SIEVERS-GROUP), Michael Hollmann (BASYS Brinova) und Gerry Steinberger (HPE). Aber auch sie sehen, dass nicht alle das gleiche Tempo gehen können - oder wollen. In dieser Runde steht die Frage im Mittelpunkt, wie der Spagat zwischen rasanten technologischen Innovationen einerseits und klassischen IT-Dienstleistungen andererseits gelingt. Auch das solltet Ihr nicht verpassen - 2025 werdet Ihr es brauchen.

https://www.channelpartner.de/a/spagat-zwischen-traditioneller-it-und-innovation-meistern,3618467

Sascha Bäcker,Chief Digital Officer (CDO) bei VINCI Energies Europe East ist alleine schon durch seinen Job ganz klar "Team Digitalisierung". Für ihn ist die digitale Transformation wie ein Radrennen - nur wer im Team agiert und sich gegenseitig unterstützt, gewinnt. Wer jetzt in die Pedale für seine digitale Zukunft treten will, sollte auf keinen Fall die Keynote von Sascha Bäcker verpassen.

Unter dem Titel "Was Digitalisierer aus dem berühmtesten Radrennen der Welt lernen können" teilt er wertvolle Einblicke in praxisnahe Strategien aus dem eigenen Unternehmen, etwa wie IT-Dienstleister und MSPs durch starke Netzwerke und digitale Ökosysteme ihre digitale Transformation beschleunigen, wie eine auf Innovation ausgerichtete Organisation aussieht und wie man sich Innovation und innovative Köpfe ins Unternehmen holt.

BYOA - Bring your own Azubi

Womit sich der Bogen in diesem Wochenrückblick schließt: Vielleicht ist der Azubi von heute ja der Chief Data Scientist oder der Senior Prompt Engineer von morgen. Ach ja: Am besten gleich noch für den ChannelPartner Kongress anmelden.

https://events.channelpartner.de/channelpartner-kongress/

Und bringt doch einen Azubi, neuen Kollegen oder eine Kollegin mit. Dazu einfach am Ende der Registrierung "cpk24-friend" eingeben. Dann gibt´s für die 40 Prozent Rabatt auf den Ticketpreis.

Das ChannelPartner-Team wünscht Euch ein sonniges Wochenende und freut sich auf Euren Besuch in Düsseldorf!