Jüngere Kollegen und Kolleginnen rollen schon mal mit den Augen, wenn altgediente Channel-Veteranen ihre Sätze mit "damals auf der Cebit…" beginnen. Keine Sorge, liebe jüngeren Mitleser, ich quäle Euch jetzt nicht mit Geschichten über zu kurze Betten in Hannoveraner Kinderzimmern, wilde Standpartys, durchgezechte Nächte und dass man aber am nächsten Morgen wieder am Messestand seine Frau oder seinen Mann stand "… wie ne Eins" - versteht sich!

Wer sich jetzt fragt," was ist Cebit?", der hatte wohl das Glück, keine Veteranengeschichten hören zu müssen. Die Cebit war so etwas ähnliches wie die Gamescom, nur mit weniger (offensichtlichen) Monstern.

Die Cebit hat nicht überlebt und mit ihr wurde auch der Handelsbereich "Planet Reseller" zu Grabe getragen. Schon vor der Pandemie war Schluss. Dieses Schicksal ist der IFA als weiterer großer Elektronikmesse bisher erspart geblieben. Das täuscht aber nicht darüber hinweg, dass die IFA durch die Pandemie und auch danach gelitten hat. Große Ausstellerzugpferde haben sich abgewandt und bis auf wenige Ausnahmen hält sich insbesondere die IT-Branche deutlich zurück.

Gegen diesen Trend entwickelt sich jedoch der "Reseller Park". Die Ausstellerzahl wurde verdoppelt und füllt jetzt die komplette Halle 25. "Damit hat der Reseller Park der IFA die Größe des ehemaligen Planet Reseller der Cebit erreicht", verkündet Initiator Jan Nintemann von der Tech-Messeagentur Global Fairs TT-Messe mit berechtigtem Stolz. Wir haben bei ihm nachgefragt, was die Fachbesucher vom 6. bis 10. September dort erwartet:

Der Erfolg des Reseller Parks und anderer Channel-Events zeigt, dass es nach wie vor in der Branche ein großes Bedürfnis gibt, eine persönliche Kommunikationsplattform zu haben, auf der man sich vernetzen und austauschen kann.

Wer also der Cebit immer noch nachtrauert, der kann seinen Schmerz auf dem ChannelPartner Kongress bekämpfen. Alle, sowohl die Veteranen als auch jene, die die Cebit nur aus Erzählungen kennen, finden bei uns in Düsseldorf die beste Gelegenheit, Channel-Community-Feeling zu erleben. Weitere Informationen und das Anmeldeformular findet Ihr hier:

Wenn wir schon beim Geschichtenerzählen sind. Wir reden ja auch gerne über alte, legendäre IT-Geräte. Das Q40 von Samsung war zwar nicht mein erstes Notebook, aber eines das mir am nachdrücklichsten in Erinnerung geblieben ist. Bereits vor fast 20 Jahren war es äußerst kompakt, wog nur etwas mehr als ein Kilogramm und hatte sogar einen Slot für eine SIM-Karte. Leider hielt Samsung das PC- und Notebook-Geschäft später für tot. Es folgte der Ausstieg und Jahre später der Wiedereinstieg. Wo Samsung bei Notebooks heute stehen würde, wäre man den Weg nur konsequent weitergegangen, ist Spekulation. Bei Smartphones war man mit einer dauerhaften Produktpolitik erfolgreich, auch im B2B-Segement. Ich bin gespannt, was Fabian Thielen und das neu formierten Vertriebsteam im B2B-Notebook-Segment ausrichten können.

Von einer Aufsehen erregenden Akquisition aus der Welt der IT-Dienstleister berichtet mein Kollege Ronald Wiltscheck: Vinci Energies, die Muttergesellschaft von Axians, übernimmt die Fernao Gruppe, die hauptsächlich im Bereich Cyber-Security aktiv ist. "Mit dieser Übernahme gewinnt Axians viel an Cyber-Security-Knowhow in Deutschland und in der Schweiz hinzu", meint dazu unser Systemhausexperte Ronald:

Die Analysten von Canalys sind immer für interessante Prognosen gut: Nun hat sich ihr Chefanalyst Alastair Edwards die Marktplätze der Hyperscaler vorgenommen. Er geht davon aus, dass bis 2027 mehr als die Hälfte der Software-Verkäufe auf den Marktplätzen der Hyperscaler über den Channel erfolgen werden. Das könnte zu einer ernsthaften Konkurrenz für die Marktplätze der Distributoren werden:

Im Consumer-Geschäft verfolgt MediaMarktSaturn neuerdings auch eine Marktplatzstrategie. Anfangs wurde der Online-Marktplatz bisweilen als reines Alibi-Projekt belächelt, wie unser Retail-Experte Matthias Hell berichtet. Doch wie die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, ist das Marketplace-Geschäft für das Unternehmen zu einem ernstzunehmenden Faktor geworden ist. Marketplace-Chef Christian Kollesch, skizzierte nun, mit welcher Strategie der Retailer das ambitionierte Ziel erreichen will:

IT-Admins stöhnen, wenn Mitarbeiter eigene Hardware und Software einsetzen. Ob erlaubt oder nicht erlaubt, stellt Schatten-IT nicht nur einen erhöhten Administrationsaufwand, sondern auch Rechts- und Sicherheitsrisiken dar. Dies gewinnt nun mit KI-Tools eine ganz neue Dimension. Die Ursachen sind aber dieselben: Wer seinen Teams nicht die adäquaten IT-Werkzeuge zur Verfügung stellt, darf sich nicht wundern, wenn diese nach Alternativen suchen. Wie weit das Phänomen "Schatten-KI" bereits verbreitet ist, hat nun eine Lünendonk-Befragung gezeigt:

Ein sonniges Wochenende wünsch Euch das ChannelPartner-Team!