Am Donnerstag wurden die Gruppen der Champions-League ausgelost: Während Bayern und Leipzig es mit vermeintlich "leichten" Gegnern zu tun bekommen, hat der BVB nicht so viel "Glück" gehabt, bei Union Berlin war es nicht anders zu erwarten. So wird sich der BVB in der Gruppenphase mit Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United messen müssen.

Solch attraktive Gegner sorgen aber auch für viel mediale Aufmerksamkeit und das freut natürlich die Sponsoren der "betroffenen" Mannschaft. Unter den Werbepartnern des BVB finden sich auch zwei IT-Unternehmen: der Security-Anbieter Eset und der Dortmunder IT-Dienstleister Adesso. Mit letzterem hat der BVB die Zusammenarbeit (noch vor der Auslosung) verlängert.

Am Donnerstag wurden auch die Stände auf der CE-Messe IFA in Berlin fertig gezimmert. Mein Kollege Armin Weiler überzeugte sich vor Ort persönlich davon. Er berichtet aber auch von ungewohnten Problemen bei Organisation der Veranstaltung. Hier könnte man einwenden, "ja, typisch Berlin", aber es scheint daran zu liegen, dass lange nicht feststand, wer überhaupt die IFA ausrichten darf, bis sich im letzten Moment der Veranstalter GfU zusammen mit dem Eventausrichter Clarion und der Messe Berlin geeinigt haben.



Doch Aussteller erzählten dem ChannelPartner-Chefreporter, dass die Kommunikation mit den Verantwortlichen im Vorfeld der Messe schwierig war, E-Mails wurden über Wochen oder gar nicht beantwortet. Auch die Messe-App funktioniert nicht richtig, viele Texte scheinen maschinell aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt worden sein, was zu mach einer unfreiwillig komischen Wortschöpfung führte, etwa zu "Startup-Schlachten".

Definitiv besser ist der ChannelPartner-Kongress nächste Woche organisiert! Falls Ihr Euch noch nicht angemeldet habt, hier könnt Ihr es noch tun. Wir haben ein spannendes Programm für Euch vorbereitet und freuen uns wieder riesig auf die persönlichen Begegnungen:

Denn im Channel tut sich derzeit sehr viel. Davon zeugt auch der gestiegene Wechselwille der Mitarbeiter. Mein Kollege Peter Marwan hat zum Monatsende wieder die wichtigsten Personalmeldungen zusammengestellt.

Der August ist schon seit Jahren der Monat, in dem wir uns hier bei ChannelPartner noch intensiver als sonst mit der Distribution befassen. Nun schlossen wir die aktuelle Auflistung der wichtigsten in Deutschland tätigen Distributoren mit den "Spezialisten" ab. Davon gibt es besonders viele und deswegen fällt der Artikel auch besonders lang aus.

In der letzten Augustwoche haben wir auch ein verstärktes Interesse des Channels an Produkten für Consumer und Unternehmenskunden festgestellt. Die Garmin Forerunner 255S scheint sich zu einer echten Apple-Watch-Alternative zu entwickeln, vor allem für all diejenigen, die sich draußen sportlich betätigen wollen.

Offenbar wollen viele Kunden ihre Daten doch nicht in der "Wolke" speichern. Zwei neue NAS-Server von Synology scheinen dazu prädestiniert zu sein, Daten auch lokal vorzuhalten.

Generative KI kann Resellern bei der Konfiguration von IT-Landschafen bei ihren Kunden helfen. Mit "GPT-in-a-Box" hat Nutanix einen Software-Stack vorgestellt, der genau derartiges zu bewerkstelligen vermag. Damit lässt sich Hard- und Software effizienter als bisher nutzen, so das Versprechen von Nutanix:

Die meisten IT-Produkte kommen aus Fernost oder aus den USA und kaum noch aus Europa. Da freut man sich schon, wenn die EU den Monopolisten die Stirn bietet und sich auch Mal durchsetzen kann, wie diese Woche geschehen: Microsoft muss nun eine weitere EU-Forderung erfüllen und das eigene Office-Paket auch ohne die Kollaborationssoftware Teams anbieten. Damit könnten Kunden (viele werden es wohl nicht sein) andere Video-Konferenz- und Zusammenarbeits-Tools einsetzen. Aber: Wenn man sich dann doch für eine Teams-Alternative entscheidet, dann kommt sie meist ebenfalls aus den USA oder China. Gut, dass es hier mit VNC eine europäische quelleoffene Option gibt.

Mit diesem erfreulichen Ausblick wünschen wir Euch einen schönen Altweibersommer und hoffen auf ein persönliches Treffen nächste Woche in Düsseldorf!