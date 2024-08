Der Sommer war in den meisten Landesteilen eher durchwachsen. Aber mit dem Wetter kann man es ja nicht allen Recht machen, werden sich die Verantwortlichen an höherer Stelle denken. Die Landwirtschaft, die ja eigentlich auf Niederschläge angewiesen ist, kann auch nichts damit anfangen, wenn der komplette Monatsregen in einer Stunde als Hagelsturm über die Ernte hereinbricht. Für Sonnenanbeter wie Freibadgänger und Solarzellenbetreiber war die Sonnenscheindauer der letzten Monate definitiv zu kurz. Aber nun hellen ja noch ein paar schöne Spätsommertage das Gemüt auf.

Die Sonne wird daher auch diejenigen im Channel erfreuen, die sich zusätzlich mit Sonnenenergie beschäftigen. Zwischen IT- und Solarindustrie gibt es erstaunliche Parallelen und Synergien. Ich habe bei Kelvin Cao von Anker Solix, Ümit Subas von Huawei-Distributor Acondistec, Günter Reit von der Comidos Software, Vinzent Weiler von SAX Power, Swen Schuur von Techflash und Bryan Liu von Zendure nachgefragt, warum Solarenergie ein weiteres Standbein neben der IT sein kann:

https://www.channelpartner.de/a/wie-der-solar-boom-dem-it-channel-helfen-kann,3618583

Einen Tagungsort mit Sonnengarantie hat sich VMware für den ersten großen, öffentlichen Termin nach dem Abschluss der Übernahme durch Broadcom gegönnt. Die "VMware Explore 2024" in Las Vegas hat jedoch ein gemischtes Echo hervorgerufen, wie mein Kollege Peter Marwan berichtet. Die Kommentare reichen von "ziemlich traurig" und "deprimierend" über "schockiert" bis "erbärmlich". Im Gegensatz zur vernichtenden Kritik wird die Qualität der Sessions und Vorträge von VMware selber aber überwiegend gelobt. Im November gibt es dann die europäische Ausgabe in Barcelona. Ich bin ja gespannt, ob die Tagungsteilnehmer dann mehr für ihr Geld bekommen. Das Vier-Tages-Ticket kostet aktuell noch 1.575 Euro!

https://www.channelpartner.de/a/feuertaufe-fuer-vmware-unterm-broadcom-dach,3618584

Wesentlich positiver war da die Resonanz auf die Veranstaltung des Schweizer VADs Boll: Peter hat sich für Euch ins Wunderland begeben und interessante Fotos mitgebracht:

https://www.channelpartner.de/a/boll-nimmt-partner-mit-ins-wunderland,3618562

Die spektakuläre Übernahme von Fernao Networks durch Axians-Eigner Vinci Energies hat uns bereits letzte Woche beschäftigt. Nun hat unser Systemhaus- und MSP-Experte Ronald Wiltscheck bei Burim Mirakaj, CEO bei Vinci Energies DACH & CEE ICT, und bei Nico Birk, Managing Director der Fernao Group, genauer nachgefragt, was hinter dem Deal steckt und welche Pläne die Akteure haben:

https://www.channelpartner.de/a/fernao-ist-in-gleichen-branchen-wie-axians-stark-aufgestellt,3618567

https://www.channelpartner.de/a/wir-werden-wir-die-chance-bekommen-neue-kunden-zu-adressieren,3618568

Auch im Geschäft mit den privaten Endkunden gibt es interessante Neuigkeiten, wie unser Autor Matthias Hell recherchiert hat: Der niederländische Elektronikversender Coolblue will seine Deutschland-Expansion vorantreiben und in den kommenden Jahren 36 Stores und 9 Lieferdepots eröffnen. Der stationäre Handel ist also nicht so tot wie manche glauben:

https://www.channelpartner.de/a/coolblue-setzt-voll-auf-deutschland-expansion,3618585

Man muss eben manchmal unkonventionelle Wege gehen, um erfolgreich zu sein. Das hat sich wohl auch Frank Eismann, Sprecher des Vorstands bei Winwin Office Network, gedacht. Der Händlerzusammenschluss übernimmt die Mehrheit am Tonerhersteller GS Direct. Die Mitglieder können künftig dort die Verbrauchsmaterialien direkt einkaufen. Die Druckerhersteller sind da sicher weniger begeistert.

https://www.channelpartner.de/a/winwin-mit-ungewoehnlicher-mehrheitsbeteiligung-an-tonerhersteller,3618574

» ChannelPartner Kongress 2024 Auf dem ChannelPartner Kongress am 16. und 17. September 2024 in Düsseldorf teilen IT-Dienstleister, Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen. Gemeinsam werden Lösungswege skizziert, inklusive eines Ausblicks auf die künftige Marktentwicklung über 2024 hinaus. Weiteres Highlight ist die Auszeichnung der "Besten IT-Dienstleister 2024".

Mehr Infos hier! ChannelPartner Kongress 2024

Nur noch gut zwei Wochen sind es bis zu unserem ChannelPartner Kongress am 16. und 17. September in Düsseldorf. Auch wir werden am Thema Künstliche Intelligenz nicht vorbeikommen, und das ist auch gut so! Im Channel wird häufig geklagt, dass zwischen Hype und praktischem Nutzen eine riesengroße Lücke klafft. Glücklicherweise werden uns unter anderem Daniel Kiehl von Cancom, Udo Würtz von Fujitsu, Kai Osthoff von Vectano und Rudolf Aunkhofer vom iSCM-Institut über den Abgrund helfen. Noch könnt Ihr Euch für diesen wegweisenden Kongress anmelden. Ihr könnt auch noch Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen aus Eurem IT-Dienstleister-Netzwerk für eine Teilnahme begeistern. Als Belohnung gibt es 40 Prozent Rabatt auf die Tickets. Ihr braucht dazu lediglich am Ende der Anmeldung den Rabattcode "cpk24-friend" eingeben!

https://events.channelpartner.de/channelpartner-kongress/

Das ChannelPartner-Team wünscht Euch einen angenehmen Spätsommer!