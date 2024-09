Die IFA in Berlin ist auch ein Channel-Event, davon zeugt der dort beheimatete "Reseller Park", der mittlerweile die Größe des "Planet Reseller" auf der Cebit erreicht hat. Zu Erinnerung: die Computermesse Cebit gab es nur 32 Jahre lang, die IFA feiert 2024 ihr 100-jähriges Jubiläum. Die Berliner haben es - trotz aller Querelen - geschafft, ihrer Vorzeigemesse neues Leben einzuhauchen.



ChannelPartner-Chefredakteur Armin Weiler weilt bereits in Berlin, weil die IFA heute offiziell eröffnet wird. Etwa 1.800 Aussteller werden zum 100. Geburtstag der Messe ihre neuesten Produkte für das smarte Heim präsentieren. Sie überschlagen sich schon seit Wochen mit Ankündigungen, so auch der in Berlin ansässige Netzwerkhersteller AVM, der auf der IFA unter anderem die neue Fritzbox 4050 vorstellen wird. Jackery ist dort nur einer von vielen Solartechnikanbietern.



Alles zur IFA auf www.channelpartner.de

Distributor Wortmann wird sich ebenfalls auf der IFA zeigen und dort unter anderem auch seine selbst fabrizierten neuen Terra Notebooks mit KI-Technologie präsentieren. Deutschland ist in Europa führend, was die Nachfrage nach derartigen mobilen Rechnern angeht, das hat das Marktforschungsunternehmen CONTEXT herausgefunden.



Terra Notebooks mit KI-Prozessor

Nicht in Berlin, sondern in Hamburg hat MediaMarkt ein neues Lighthouse eröffnet. Unser Retail- und E-Commerce-Experte Matthias Hell hat in seinem lesenswerten Beitrag die Entwicklung des Elektronik-Händlers genauer ausgeleuchtet. Die Aufgabe der unrentablen Märkte und die Konzentration auf Flagship-Stores hat sich offenbar ausgezahlt. Auch das Online-Business von MediaMarktSaturn brummt.



MediaMarkt eröffnet ein Lighthouse in Hamburg

Wo MediaMarktSaturn seine Nachwuchskräfte rekrutiert, wissen wir nicht. Facebook dürfte es wohl nicht sein, denn das ist das bevorzugte soziale Medium der "Boomer", die schon an ihre Rente denken. Viele Personaler halten hingegen Facebook immer noch für das Nonplusultra der Social-Media-Kommunikation. Ein Fehlschluss, wie eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung ergeben hat. Um junge Menschen anzusprechen sollten sich HR-Verantwortlichen besser an Instagram, YouTube, WhatsApp, LinkedIn/Xing und TikTok halten.



Firmen suchen Nachwuchs auf falschen Portalen

Auch in der Ferienzeit setzten deutsche Systemhäuser ihre Akquise-Tätigkeiten fort. Über die Fernao-Übernahme durch Axians haben wir hier schon letzte Woche berichtet, nun hat auch Deutschlands größtes Systemhaus Bechtle zugeschlagen und sich den schwäbisch-bayrischen IT-Dienstleister s.i.g. einverleibt. Dessen Firmensitz in Neu-Ulm/Ulm soll ausgebaut werden, hinzu kommen für Bechtle neu die Niederlassungen in Thüringen (Erfurt und Jena). Außerdem hat sich Bechtle diese Woche ein neues Logo & Corporate Design gegönnt.



Bechtle akquiriert weiteres Systemhaus in Bayern

Im neuen Logo dominiert die Farbe "Future Green"

Fernao mag zwar Geschichte sein, die anderen Systemhausgruppen sind dafür umso aktiver bei der Anwerbung neuer Mitglieder. Die in der oberbayrischen Gemeinde Valley beheimatete Valley IT Group hat die integer GmbH aus Schrobenhausen (ebenfalls Oberbayern) akquiriert. Mittlerweile beschäftigt dieses bundesweit vertreten Systemhaus rund 600 Mitarbeiter.



integer GmbH tritt der Valley IT Group bei



Fast genauso groß (rund 500 Beschäftigte) ist mittlerweile auch Accompio. Mit Niederlassungen in Ungarn sowie in den Bundesländern Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Sachen spielt dieses Systemhaus ebenfalls schon in der Bundesliga der IT-Dienstleister mit. Mit der Übernahme der r-tec IT Security GmbH hat sich Accompio eine Menge an zusätzlichem Cybersecurity-Know-how gesichert.



accompio IT-Gruppe mit einem weiteren Mitglied

Wie es um den Systemhaus-Markt in Deutschland insgesamt bestellt ist, das liefert unser alljährliches "Top 25"-Ranking. Wie erwähnt, führt Bechtle diese Rangliste unangefochten an. Es folgen T-Systems, NTT Data, Computacenter, SVA und Cancom. Mit msg, ACP, Adesso und Axians drängen weitere IT-Dienstleister in die Riege der Umsatzmilliardäre in Deutschland.



Top 25 Systemhäuser in Deutschland 2024

Wer Vertreter dieser Champions mal live erleben möchte, ist herzlich zu der 20-ten Ausgabe des ChannelPartner-Kongresses eingeladen, dieses Jahr am 16. & 17. September - wie immer in Düsseldorf. Dort erwarten Euch viele spannenden Vorträge und Workshops.

Ein Top-Thema wird Cybersecurity sein:

Fred-Mario Silberbach, Cybercrime-Experte des Bundeskriminalamts (BKA) wird mit Patrick Ghys von aixpedIT geben Einblicke in die brisantesten Sicherheitsvorfälle der letzten Zeit und zeigen auf, welche Lehren wir daraus ziehen können.

Stefan Becker, Experte für Cybersecurity für die Wirtschaft beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) beleuchtet aktuelle Risiken und gibt konkrete Handlungsempfehlungen, wie wir die digitale Zukunft gemeinsam sicher gestalten können.

Christian Gäbel von pco zeigt, wie schnell der Super-GAU passieren kann: "BLACKOUT - Cyber-Angriff aus dem Nichts" - und was wir tun müssen, um vorbereitet zu sein. Die Antwort: Zusammenarbeit! Erfahrt mehr über das Deutsche Incident Response-Team (DIRT) der Compass Gruppe, das deutschlandweit schnelle Hilfe bei Cyber-Angriffen leistet und so die digitale Sicherheit stärkt.

Sichert euch also Eure Teilnahme und seid dabei, wenn die führenden Köpfe der Cybersecurity-Szene auf dem ChannelPartner Kongress sprechen.

hier könnt Ihr Euch noch für dieses Event anmelden.

Mitglieder Eures persönlichen IT-Dienstleister-Netzwerks, die Ihr zum Event mitbringt, profitieren von 40%-Rabatt auf den Ticketpreis - mit dem Rabatt-Code cpk24-friend (am Ende der Registrierung eingeben).

PS. Als besonderen Service hat mein geschätzter Kollege Peter Marwan für Euch noch die wichtigsten Personalmeldungen und Channel-Events vom August zusammengefasst.



