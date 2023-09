Auch wenn viele alte Häsinnen und Hasen klagen, dass es im Channel nicht mehr so lustig sei wie früher, gefeiert wird nach wie vor gerne - altersbedingt vielleicht bei manchen nicht mehr ganz so intensiv. In München hat das Oktoberfest begonnen und wir haben uns schon persönlich davon überzeugt, dass die Partykompetenz im Channel nach wie vor hoch ist. Wir werden dann nach der diesjährigen Wiesn unsere Erkenntnisse für Euch zusammenfassen.

Uns hat einmal ein Leser vorgeworfen, dass wir in unserer Berichterstattung über die, nennen wir es einmal die gesellschaftlichen Komponenten der Branche, etwas zu süd-lastig seien. Er hatte vielleicht nicht ganz unrecht. Die ChannelPartner-Redaktion sitzt in München, da ist der Besuch einer Abendveranstaltung in der Nachbarschaft mit etwas weniger Aufwand verbunden.

Wir bemühen uns aber, möglichst viele Veranstaltungen auch nördlich oder seitlich des Weißwurstäquators zu besuchen. Natürlich nicht nur der Partys wegen, die ChannelPartner-Feierbiester sind ja auch schon etwas in die Jahre gekommen. Der persönliche Kontakt zu Euch, unseren Leser, zu Herstellern, Distributoren, Marktforschern, Interessenverbänden oder auch Kollegen anderer Publikationen, ist essenziell wichtig, damit wir für Euch eine umfassende und spannende Berichterstattung gewährleisten können. Wie viele von Euch auch haben wir während der Pandemie schmerzlich erfahren müssen, wie sehr uns dieser Kontakt gefehlt hat.

Das sieht übrigens auch Svenja Wortmann so. Beim Wortmann-Händlertag unter dem passenden Motto "Get Together" in Hüllhorst und Bad Oeynhausen hat der IT-Produzent und Distributor wieder Kunden und Partner eingeladen, damit "diese sich direkt vor Ort ein Bild von der Wortmann AG machen können", wie das Wortmann-Vorstandsmitglied betont. Und natürlich wurde auch nördlich des Weißwurstäquators gefeiert:

Über unseren erfolgreichen ChannelPartner-Kongress haben wir bereits letzte Woche berichtet. Ein Highlight ist dabei die Auszeichnung der besten IT-Dienstleister Deutschlands. Wir haben nun als Service für Euch die Studie des iSCM Institute, angereichert mit interessanten Informationen und Marktzahlen von Context und ITQ kostenlos zum Download bereitgestellt:

Auch unser Video-Team auf dem ChannelPartner Kongress war nicht untätig: Gerry Steinberger, Head of Partner Ecosystem bei HPE Deutschland und Ilja Brezovac, Geschäftsstellenleiter Region Mitte bei SVA, schildern, wie HPEs Edge-to-Cloud-Technologie bei Kunden erfolgreich eingesetzt wird:

Lancom setzt auch auf den direkten Kontakt mit den Partnern: Auf seinem Partner Summit in Frankfurt am Main hat Netzwerkspezialist seine Top-Partner auf die nächsten Monate eingeschworen und die Erfolge von neun seiner Partner mit Awards gewürdigt:

Um den Veranstaltungsblock abzuschließen: Ein weiteres Channel-Groß-Event steht uns bevor: Vom 3. Bis 5. Oktober trifft sich die Branche beim Canalys Forum in Barcelona und ChannelPartner wird für Euch live dabei sein. Mit Spannung erwarte ich wieder die Markteinschätzungen von Canalys-CEO Steve Brazier und seinen Kollegen auf der Opening Keynote. Unter anderem werden sich auch Lenovo-IDG-Präsident Luca Rossi, Chief Strategy Officer bei Pax8, Ryan Walsh, AMD-Europa-Präsident Darren Grasby und Wael Elkabbany, General Manager, Africa Regional Cluster bei Microsoft, den Fragen der Top-Partner der EMEA-Region stellen:

Von den erfreulichen Events der Branche zu einer unerfreulichen Nachricht: Der DECT-Spezialist Gigaset musste Insolvenz anmelden. Das übergeordnete Ziel des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung für die Gigaset Communications GmbH sei die nachhaltige Restrukturierung des operativen Geschäftsbetriebes. Es geht also hoffentlich weiter bei Gigaset und die über 800 Mitarbeiter in ganz Europa:

Während die Nachfrage nach Schnurlostelefonen erheblich gelitten hat, sind Powerstations und Solargeneratoren hoch im Kurs. Die Hersteller tun sich hierzulande jedoch mit dem Aufbau der notwendigen Vertriebsstrukturen schwer. Ich hatte die Gelegenheit, auf der IFA darüber mit Jackery-Europachef Ricky Ma zu sprechen:

Ebenfalls hoch im Kurs ist gebrauchte IT. Um Kunden und Partnern die notwendige Sicherheit zu bieten, ist die Garantie auf die wiederaufbereiteten Geräte unerlässlich. BB-Net gewährt schon länger zwei Jahre auf seine TecXL-Produkte. Auch bei Also gibt es jetzt 24 Monate Garantie auf die generalüberholten Geräte der Marken Apple, Dell, HP und Lenovo. Die HEKs für PCs fangen schon bei etwa 90 Euro an, Notebooks sind ab 120 Euro verfügbar:

Eine unerwartete Übernahme hat nicht nur die ChannelPartner-Redaktion überrascht: Cisco kauft Splunk für 28 Milliarden Dollar. Mein Kollege Peter Marwan sieht darin bei Cisco eine weitere Fortsetzung des Wandels vom Netzwerkausrüster zum Software-Anbieter. Splunk selbst sei zwar im Channel erfolgreich und kann eigenen Angaben zufolge auf 2.400 Partner verweisen, habe aber wenig Struktur in der Channel-Betreuung. Dies sollte sich nun ändern:

Zu guter Letzt noch eine Erfolgsmeldung aus dem IT-Dienstleister- und Systemhaus-Umfeld: Das Berliner Systemhaus Mahr EDV plant vier weitere Standorte in Bremen, Nürnberg, Frankfurt am Main und in Stuttgart. Die Berliner sind bereits in Dresden, Leipzig, Potsdam, Köln, Düsseldorf, Essen, Hamburg, Hannover und München vertreten:

