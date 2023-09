Die zweite Wiesn-Woche geht zu Ende. Das ChannelPartner-Team besuchte am Montag das Oktoberfest, doch danach ging es wieder auf Reisen: Zum Estos Partner-Summit/Starface Kongress im Europapark Rust und zum Deutschen IT-Security-Kongress nach Osnabrück. Die dazugehörigen Event-Berichte werden die Kollegen Armin Weiler und Peter Marwan nächste Woche veröffentlichen.

Abgesehen davon hatte es im Channel einige überraschende Personalwechsel gegeben:

So verkündete etwa die Deutsche Telekom, dass ab dem 14. Oktober Klaus Werner die Verantwortung für Geschäftskunden übernehmen wird. Auf dieser Position löst Hagen Rickmann ab, der den Konzern nach 15 Jahren verlässt.

--> Personalwechsel in der Geschäftsführung der Telekom Deutschland

Nur etwas mehr als zwei Jahre hat es Gregor Bieler als Co-CEO und Chief Commercial Officer bei der Data-Company Aparavi ausgehalten. Nun zieht es den ehemaligen Microsoft-Manager wieder auf die Partnerseite. Bieler soll die Region Zentraleuropa für den US-amerikanischen IT-Dienstleister Cognizant erobern.

--> Gregor Bieler ist Head of Central Europe bei Cognizant

Wird eine Trennung mit "im besten gegenseitigen Einvernehmen" umschrieben, so war sie meist genau das Gegenteil. Ob das bei Also auch so war, wissen wir nicht, jedenfalls hat es dort einen überraschenden Wechsel auf der Position des Finanzchefs gegeben: Andreas Kuhn ersetz hier Ralf Retzko:

--> Neuer CFO bei Also

Bei dem Münchner Systemhaus CSS 365 ging alles den geordneten Weg: Die Firmeneigentümer Peter Reiner und Walter Lang ziehen sich aus der operativen Geschäftsführung zurück und übergeben diese in die Hände von Manuel Mack und Oliver Schäpe. Das Unternehmen hat nicht nur personell, sondern auch geschäftlich den Turnaround geschafft - vom Gebraucht-Software-Lizenz-Händler (damals noch unter der Firmierung U-S-C) zum Cloud-Spezialisten.

--> Nachfolge bei CSS 365 geregelt

Die Münchner IT-Messe Systems ist- genauso wie die Cebit - schon lange Geschichte, aber ein Teil der Systems, die IT Security Area, hat in Nürnberg ein neues Domizil gefunden und wird unter der Bezeichnung "it-sa" wohl in der zweiten Oktoberwoche ein neues Aussteller- und Besucherhoch erleben. Das überrascht nicht wirklich, denn die Cybergefahren nehmen ständig zu.

--> Alles zur it-sa

Noch vor der it-sa, nämlich am 5. Oktober, veranstaltet der VAD Prianto seinen 3. Security-Stammtisch in München - dieses Mal gemeinsam mit Bitdefender, Fortanix und Wallix. Es lohnt sich also am Nachmittag beim Schmankerlwirt im Westend einzukehren.

--> 3. Security-Stammtisch von Prianto

In Köln fand die Hauptversammlung von Expert statt. Unser Retail-Experte Matthias Hell hat sich die Strategie der Verbundgruppe genauer angeschaut und sie mit der Ausrichtung des Wettbewerbers Euronics verglichen. Eine lesenswerte Analyse:

--> Expert auf den Spuren von Euronics

Dass die stationären Geschäfte nicht mehr so gut laufen, ist bekannt, nun ging auch der Höhenflug im Online-Handel zu Ende, wie die Verbände EHI, bevh und HDE übereinstimmend vermelden. Amazon hat bereits die Konsequenzen gezogen und das eigene Luftfrachtzentrum in Leipzig geschlossen. Conrad wiederum setzt nun auf Refurbished-Produkte, um auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten seinen Markplatz attraktiv zu halten.

--> Onlinehandel kämpft mit Konsumflaute

--> Amazon schließt Luftfrachtzentrum

--> Conrad setzt auf Refurbished-Produkte

Die nächste Woche dürfte wohl etwas ereignisärmer ausfallen - aufgrund des Brückentages vor dem Tag der Deutschen Einheit. Wir werden diese Zeit nutzen, um die Nachberichte zum Oktoberfest und zu den anderen Events zu verfassen sowie um Kraft für den Besuch der it-sa zu sammeln.

Das gesamte ChannelPartner-Team wünscht Euch allen ein erholsames (verlängertes?) Wochenende!