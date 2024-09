Die Termindichte im September ist enorm. Zahlreiche Herstellerveranstaltungen, Kongresse und Hausmessen der Distributoren konkurrieren um die knappen 30 Tage im September. Und dann ist in München auch noch Oktoberfest!

Selbst wenn der September 60 Tage hätte, könnte die ChannelPartner-Redaktion nicht alle wichtigen Termine besuchen. Aber wir waren die letzten Wochen für Euch ständig auf Achse, um möglichst viele der Channel-Events abzudecken. Und wir arbeiten hart daran, möglichst zeitnah über die Veranstaltungen zu berichten. Das gelingt uns nicht immer, doch mein Kollege Peter Marwan hat es geschafft! Er reiste nach Bochum zur Api-Hausmesse "Home & Business", die gleichzeitig auch das 30-jährige Jubiläum des Distributors war. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass sich Api-Chef Achim Heyne trotz des Geburtstagstrubels die Zeit genommen hat, um ausführlich mit Peter zu sprechen und mit distributonsuntypischen Projekten zu überraschen:

https://www.channelpartner.de/a/api-ueberrascht-mit-videoplattform-und-business-netzwerk,3618698

Auch bei Wortmann stand wieder das "Terra Partner Come Together" am Firmensitz in Hüllhorst an. Für Svenja Wortmann, Vorstandsmitglied der Wortmann AG, ist das Treffen ein wichtiges Element in der Partnerbetreuung. Deshalb möchte sie diese Form der Begegnung auch in Zukunft anbieten. Für zwei Terra-Partner gab es zudem eine besonders smarte Überraschung:

https://www.channelpartner.de/a/smartes-auf-der-wortmann-messe,3618720

Dem ChannelPartner-Team steckt natürlich noch der ChannelPartner Kongress mit der Fülle von spannenden Themen noch im Kopf und auch noch etwas in den Knochen! Unser IT-Dienstleister-Experte Ronald Wiltscheck hat sich aber wieder schnell aufgerappelt und in einem lesenswerten Artikel und in einer Bildergalerie zusammengefasst, was die beiden Kongresstage in Düsseldorf ausgemacht hat:

https://www.channelpartner.de/a/ki-cyber-security-und-wachstumschancen,3618728

Die IFA stand zwar bereits Anfang September im Veranstaltungskalender, doch ein wichtiges Gespräch auf der Messe mit Acer-Zentraleuropachef Robert Perenz zum PC-Markt will ich Euch nicht vorenthalten. Warum Perenz positive Zeichen sieht und was KI damit zu tun hat, lest Ihr hier:

https://www.channelpartner.de/a/acer-dach-chef-perenz-setzt-auf-ki-impulse,3618725

Wie auf der Systeam-Hausmesse "Inform" getagt und gefeiert wurde, werde ich Euch kommende Woche erzählen. Über eine kleine Revolution für Fachhändler, die in Teilen bereits auf dem ChannelPartner-Kongress und nun final auf der Inform vorgestellt wurde, haben wir schon in dieser Woche berichtet: Kyocera will das Angebot für den IT-Fachhandel deutlich ausbauen und öffnet bisher den Vertragspartnern vorbehaltene Produktkategorien. Nicht jeder der bestehenden Partner findet das gut:

https://www.channelpartner.de/a/paradigmenwechsel-im-kyocera-vertrieb,3618709

Ein interessantes Omnichannel-Filialkonzept setzt Freenet um, wie unser Retail-Experte Matthias Hell berichtet. Dazu baut Freenet die ehemaligen Mobilcom-Debitel-Shops um. Die Rolle des Warenlagers übernimmt der Onlineshop:

https://www.channelpartner.de/a/freenet-setzt-auf-omnichannel-filialkonzept,3618711

Und noch eine Veranstaltung, die wir Euch in der Berichterstattung nicht vorenthalten wollen: Im Rahmen des Ionos Summits in Berlin hat der Cloud-Provider die besten Partner ausgezeichnet, darunter auch Bechtle und CGI:

https://www.channelpartner.de/a/ionos-partner-des-jahres-2024,3618699

Eigentlich gilt Firefox als ein verbraucherfreundlicher Gegenentwurf zu der datensammelwütigen Browser-Konkurrenz von Google und Microsoft. Nun hat aber der europäische Datenschutzverein Noyb eine Beschwerde gegen Mozilla eingebracht. Sie richtet sich gegen die Funktion "datenschutzfreundliche Werbe-Messung". Der Vorwurf: Der Browser übernehme ungefragt das Tracking der Anwender:

https://www.channelpartner.de/a/firefox-trackt-user-mit-datenschutzfunktion,3618716

