An diesem besonderen Brückentag - nach den vielen Rückschauen anlässlich des Beitritts der "Neuen Bundesländer" in das wiedervereinigte Deutschland - lohnt auch ein Blick auf die aktuelle Situation im deutschen IT-Retail-Markt.

Die allererste MediaMarkt-Filiale wurde 1979 in München eröffnet, damals eine Sensation. Die Marke Saturn ist noch älter (seit 1961), 1984 wurde dieser Einzelhandelskette durch Kaufhof übernommen und 1990 an die neu zusammengesetzte MediaMarktSaturn Retail Group veräußert. Ständig kamen neue Standorte dazu, doch der Zauber ist längst verflogen, viele MediaMarkt- und Saturn-Filialen mussten wieder schließen. Viel zu spät (und nur halbherzig) setzte der Retailer auf den Online-Handel, da war Amazon schon längst gesetzt.



Nun schwächelt aber der Online-Vertrieb von Elektronikartikeln und IT-Zubehör auch noch. Die Konsumzurückhaltung aufgrund der stagnierenden Wirtschaftslage hier zu lande ist deutlich spürbar, wie die vom EHI Institut veröffentlichte Studie "E-Commerce-Markt Deutschland 2024" zeigt. Das dritte Jahr in Folge gingen die Umsätze von mediamarkt.de, saturn.de & Co. zurück, wie unser Retail- und E-Commerce-Experte Matthias Hell in seiner lesenswerten Analyse darlegt:

Hell hat auch bei Hubert Kluske, dem Managing Director Sales bei Media-Saturn Deutschland, nachgefragt, wie er sich die Zukunft der Retailkette hier zu Lande vorstellt. Sein Rezept ist einleuchtend: Das vielbeschworene Omnichannel-Einkaufserlebnis kann nur derjenige richtig umsetzen, der on- und offline stark ist. Und deswegen setzt Media-Saturn weiter auf stationäre Märkte unterschiedlicher Ausprägung. Ich persönlich begrüße das. Wenn ich mich im Geschäft gut beraten fühle, dann kaufe ich dort auch ein, und lasse mir eben den Geschirrspüler nach Hause liefern und anschließen. Ich hole mir aber auch gern online bestellte Artikel persönlich in der Filiale ab. Wer das nicht tun will, kann sich die bei Media-Saturn georderte Ware auch innerhalb von 90 Minuten nach Hause liefern lassen - die Kooperation mit Uber macht das möglich:



Media-Saturns wichtigster Wettbewerber Expert konnte seinen Erfolgskurs 2024 nicht fortsetzen. Auf der Hauptversammlung erläuterten die Expert-Vorstände Müller und Komor die Gründe dafür. Die in Göttingen vorgestellte neue Marktplatzstrategie rief jedoch bei einigen Mitgliedern der Verbundgruppe Widerspruch. Müller versuchte hier Wogen zu glätten: "Auch bei den Marktplätzen gilt, dass wir unseren eigenen Mitgliedern keinen Wettbewerb machen wollen und jedes Geschäft weiterhin seine Preisstruktur festlegt". Und noch dieses Jahr möchte Expert bei eBay vertreten sein, mal schauen, wie die Mitglieder der Verbundgruppe diesen "Move" aufnehmen:



In Deutschlands Innenstädten herrscht immer mehr Leere, denn auch der stationäre Handel leidet zunehmend unter der Kaufzurückhaltung. Schon 2022 schloss der renommierte Büroartikelhändler Kaut-Bullinger seine Filiale in der Münchner Innenstadt, doch der Online-Handel florierte ebenfalls nicht. Nun musste das 1794 gegründete Unternehmen einen Antrag auf die Einleitung eines Schutzschirmverfahrens stellen. ChannelPartner-Chefredakteur Armin Weiler hat da genauer hingeschaut:



Weiler hat auch seine Eindrücke von der Systeam-Hausmesse in einem kurzweiligen Beitrag zusammengefasst. Systeam-Geschäftsführer Volker Mitlacher wünscht sich in Deutschland ein "besseres wirtschaftliches Umfeld". Sein eigenes Unternehmen sieht er hingegen gut aufgestellt. In einem rückläufigen Marktsegment (Drucker) mit einem gegenüber dem Vorjahr unverändertem Umsatz davonzukommen, das betrachtet Mitlacher zurecht als Erfolg. Systeam konnte sich offenbar Marktanteile von anderen Distributoren holen und das Geschäft mit Scannern sogar leicht ausbauen:



"Die Deutschen müssen wieder mehr arbeiten", fordern Politiker und Wirtschaftslenker. Doch viele wollen das offenbar nicht. Die Gründe dafür sind vielfältig: zu hohe Abgaben, weniger Freizeit, Fokus auf Familie und Freunde. Und viele Vertreter der Gen-Z-Generation sind ohnehin überzeugt, dass sie - egal was sie tun - einen Wohlstandsverlust erleiden werden. Ihre Rentenansprüche sind ohnehin eine Luftbuchung. Peter Marwan hat hierzu mehrere Umfragen unter die Lupe genommen und schön zusammengefasst.

In diese Woche fiel nicht nur der Feiertag, sondern auch der Quartalsbeginn. Zu diesem Zeitpunkt fangen besonders viele Menschen einen neuen Job an, unter anderem Ex-Microsoft-Geschäftsführerin Janik bei Google. Vielleicht gelingt es ihr dort gemeinsam mit Bernd Stopper, dem Channel endlich mehr Bedeutung zukommen zu lassen.



Bereits am 30. September hat Jan Oetjen seinen neuen Job bei AVM angetreten. Auf ihn warten herausfordernde Aufgaben, denn dem deutschen Netzwerk-Primus stehen turbulente Zeiten bevor - durch den Einstieg des Finanzinvestor Imker Capital Partners.



Vorbildlich geregelt wurde die Nachfolgen bei Deutschlands größtem SAP-Partner All for One. Der Firmengründer und langjährige CEO Lars Landwehrkamp übergab die alleinige Führung an Michael Zitz.



Dann hoffen wir mal, dass die neuen Manager den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder stärken!

