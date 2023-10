Natürlich war in Katalonien am Dienstag kein Feiertag. Aber mein geschätzter Kollege Armin Weiler nahm es gerne in Kauf, Anfang Oktober noch einen Kurztrip nach Barcelona einzulegen, zur Canalys Forums 2023, der zentralen Channel-Veranstaltung in Europa. Einige Eindrücke von dieser Konferenz hat Armin bereits in seinem Linkedin-Profil hinterlassen, der ausführliche Bericht auf ChannelPartner folgt demnächst.

Unmittelbar vor Beginn der Canalys Forums 2023 haben die Marktforscher eine aufschlussreiche Gegenüberstellung der MSP-Märkte in Europa veröffentlicht. Demnach gibt es in Deutschland zwar mit 16.843 die höchste Anzahl von Managed Service Providern, aber das meiste MSP-Business wird in Großbritannien erzielt. Die gute Nachricht: auf der Insel sind die Wachstumsraten nicht ganz so stark wie auf dem europäischen Kontinent. Zum Bericht:

Canalys-Studie: Nachfrage nach Managed Services wird auch 2023 zulegen

Dass Berlin eine IT-Dienstleister-Diaspora ist, stimmt schon lange nicht mehr. Netgo wird noch dieses Jahr die eigene Konzernzentrale in die Bundeshauptstadt verlegen und die in Berlin entstandene Mahr EDV ist mittlerweile bundesweit mit Niederlassungen vertreten. Nun hat sich auch noch ein (britischer!) Investor an dem Berliner Systemhaus beteiligt. Das eröffnet neue Optionen für weitere Expansion.

Private-Equity-Partner Tenzing aus London: Mahr EDV schließt Vertrag mit Finanzinvestor

Das diesjährige Oktoberfest ging feiertagsbedingt in die Verlängerung und schloss mit einem neuen Besucherrekord (7,2 Millionen) ab.

Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf unsere Bilderstrecke, die fortlaufend aktualisiert wird.

Bilderstrecke: Die Channel-Wiesn 2023

Einiges los war auch auf der Systeam-Hausmesse "Inform" 2023 in Bamberg, wie der Bericht von Armin Weiler belegt.



Systeam-Hausmesse "Inform" 2023: Partyhochburg Bamberg

Aus Bamberg kommt auch der "whitelisthacker" Marco Di Filippo. ChannePartner hat vor genau 16! Jahren die erste "Hacking Night" mit diesem charismatischen Security-Spezialisten durchgeführt. Nun traf ich ihn wieder - auf dem 3. Prianto Security-Stammtisch in München. Seine Live-Hacking-Demos sind immer noch eine Show, die ihresgleichen suchen!

Marco wird nächste Woche in Nürnberg sein - auf der it-sa. Von Dienstag bis Donnerstag tummelt sich dort die gesamte IT-Security-Branche. Auch ChannelPartner wird für Euch noch vor Ort über die Highlights dieser Messe berichten.

Die Highlights des 19. ChannelPartner Kongresses - mit CIO-Panel, MSP-Battle & KI-Arena - könnt Ihr hier nochmal nacherleben<</span>

Das Video: Die Highlights des 19. ChannelPartner Kongresses

Das gesamte ChannelPartner-Team wünscht Euch ein erholsames Wochenende! Und vielleicht treffen wir uns persönlich nächste Woche auf der it-sa?