Gestern hielt mein ICE von Berlin nach München zurück vom Canalys Forum genau um 19:13 Uhr im Münchner Hauptbahnhof. Das waren tatsächlich nur zwei Minuten nach der offiziellen Fahrzeitenempfehlung (Fahrplan kann man es mittlerweile ja kaum mehr nennen). Ich habe mich richtig gefreut, pünktlich zuhause zu sein, und um ehrlich zu sein, ich hatte nicht damit gerechnet! So haben die Verspätungsprobleme der Bahn auch etwas Gutes: Man freut sich über eigentliche Selbstverständlichkeiten wie pünktliche Züge.

Für mich ist das Canalys Forum immer auch eine gute Gelegenheit, über den deutschen Tellerrand hinaus zu blicken und von den Canalys-Analysten und Marktteilnehmern zu erfahren, wie sich die Situation in Europa und weltweit darstellt. Man gewinnt ja leicht den Eindruck, dass nur die deutsche Wirtschaft darbt, während um uns herum die Märkte boomen. Dass dem nicht so ist, hat Canalys-Chef-Analyst Alastair Edwards aufgezeigt: Das erste Halbjahr 2024 war sowohl bei der Distribution als auch bei den IT-Dienstleistern und Systemhäusern in der gesamten EMEA-Region rückläufig. Das zweite Halbjahr soll aber besser laufen, verspricht Edwards.

Ähnlich selbstverständlich wie einstmals pünktliche Züge war auch immer das Wachstum im Channel. Das erste Mal seit Jahren sieht sich die Branche mit einer ernsten Delle konfrontiert. Wo man früher über Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich nur müde gegähnt hätte, freut man sich nun, dass es hoffentlich wieder aufwärts geht. Die Erfahrung von unpünktlichen Zügen und rückläufigen Märkten machen eben bescheiden.

Mittlerweile liebgewonnene Tradition beim Canalys Forum sind die, manchmal gewagten, Zukunftsprognosen. Welche überraschenden Vorhersagen die Analysten für die kommenden drei Jahre aus dem Hut gezaubert haben, lest Ihr hier:

Zudem wurde die Marktanalyse des ehemaligen Canalys-Chefs Steve Brazier, der dem Marktforschungs- und Analystenunternehmen noch als "Informa Fellows" verbunden ist, mit Spannung erwartet. Seine Thesen zum Hardware-Geschäft, zu KI im Channel und zur Performance europäischer IT-Dienstleister sorgten für Diskussionsstoff während der kompletten Konferenz:

Während ich in Berlin beim Canalys Forum war, haben meine Kollegen mir in der Redaktion den Rücken freigehalten. Von der europäischen zur deutschen Channel-Elite, die allerdings eine große Schnittmenge besitzt: Wir haben zusammen mit dem iSCM-Institut die besten IT-Diensleiter Deutschlands ermittelt und während des ChannelPartner Kongresses in Düsseldorf ausgezeichnet. Mein Kollege Ronald Wiltscheck hat dies nochmals in einer Bildergalerie zusammengefasst:

Bei Avaya wird ordentlich umgebaut, mit einem positiven Effekt den indirekten Vertrieb, denn Verträge bisher direkt bedienter Kunden werden nun zum Teil von Partnern übernommen. Davon profitiert Avaya-Partner Damovo:

Nachdem die Schweizer Migros-Gruppe als Haupteigner von Galaxus sich letzten Monat klar für die europäische Expansion ausgesprochen hat, werden nun Nägel mit Köpfen gemacht, wie unser E-Teil-Experte Matthias Hell berichtet. Man baut eifrig am neuen Logistikzentrum und sucht rund 1.000 neue Mitarbeiter:

Mein Kollege Peter Marwan hat mich noch darauf aufmerksam gemacht, dass Wi-Fi 7 nun auch im SoHo-Segment richtig Fahrt aufnimmt. Unser Autor Andreas Fischer pflegt dafür eine umfassende Marktübersicht mit vielen Wi-Fi-7- Newcomern. Zudem hat der Kollege Thomas Rau von unserer Schwester-Publikation PC-Welt die wichtigsten Router für das Heimnetz getestet:

Nach über 16 Jahren bei NetApp wechselt Maik Höhne zu Arctic Wolf. Der "Channel Enthusiast", wie sich Höhne gerne selbst bezeichnet, soll nun dort die Channel-Strategie und -Operations in der DACH-Region "auf das nächste Level heben", das erwartet Johnny Ellis, EMEA Senior Director Channel bei Arctic Wolf:

Bei Cherry ist man nicht zufrieden mit der Umsatzentwicklung auf dem deutschen Markt. Das hat nun weitreichende Konsequenzen: Der Vertrieb wird umgekrempelt. Unter anderem hat René Schulz, der seit April 2022 für den Bereich "Gaming & Office Peripherals" verantwortlich war, hat den Auerbacher Peripheriehersteller verlassen:

Nutanix präsentiert sich gerne als VMware-Alternative. Das Unternehmen scheint auch eine Alternative als Arbeitgeber für ehemalige VMware-Mitarbeiter zu sein: So wird Christine Hensel Director Systems Engineering in Deutschland. Hensel war seit 2017 in mehreren leitenden Positionen bei VMware tätig, zuletzt als Senior Director Solution Engineering Germany:

