Die it-sa steht vor der Tür. Es ist fast wie zu besten Cebit-Zeiten, die Messe brummt und meine beiden Kollegen Peter Marwan und Ronald Wiltscheck können sich vor Terminanfragen kaum retten. Noch größer und noch bedeutender soll die Nürnberger IT-Sicherheitsmesse werden. Peter hat zusammengefasst, was die zahlreichen Distributoren kommende Woche in Nürnberg vorhaben. Ronald berichtet von den geplanten Aktivitäten der IT-Dienstleister. Das unterstreicht den Stellenwert, den Cybersecurity auch im Channel hat. Wer also noch kurzfristig den Messebesuch plant, kann sich hier noch Anregungen holen:

https://www.channelpartner.de/a/distributoren-auf-der-it-sa-2024,3618839

https://www.channelpartner.de/a/it-dienstleister-auf-der-it-sa,3618849

Nach den zahlreichen Events in den letzten Wochen und vor der it-sa konnten wir einige Dinge aufarbeiten. So warteten noch die Wiesn-Bilder auf ihre Veröffentlichung. Wie der Channel auf dem Oktoberfest gefeiert hat, seht Ihr hier:

https://www.channelpartner.de/a/das-war-die-channel-wiesn-2024,3618811

Broadcom beschäftigt weiterhin den Channel. Der Chip-Fertiger hat mit den Übernahmen von CA, Symantec und zuletzt VMware für große Unruhe im Markt gesorgt. Nun hat Armin Müller, VP DACH bei Broadcom, in einer schriftlichen Stellungnahme dargestellt, wie er sich die Zusammenarbeit mit den Partnern vorstellt. "Gelegenheits-Reseller, die die Software opportunistisch verkaufen, passen nicht ins Konzept", analysiert mein Kollege Peter Marwan.

https://www.channelpartner.de/a/wie-broadcom-auf-den-channel-blickt,3618844

Qualcomm hat mit seiner Snapdragon-X-Plattform den PC-Markt gehörig aufgemischt. Dass man den Newcomer auf ARM-Basis sehr ernst nimmt, zeigen jetzt die beiden Platzhirsche Intel und AMD: Die Kontrahenten haben jetzt eine Allianz geschmiedet, um ihre X86-Plattform attraktiver zu machen. Dabei sind auch einige große PC-Hersteller, die pikanterweise selbst auch Snapdragon-Geräte bauen:

https://www.channelpartner.de/a/industrie-allianz-soll-x86-plattform-retten,3744377

Ein weiterer Newcomer ist Climb Channel Solutions. Der VAD aus den USA expandierte durch Übernahmen in Großbritannien und Irland schon in den vergangenen zwei Jahren auf den Europäischen Markt. Nun ist die DACH-Region mit dem im Channel nicht ganz unbekannten Martin Bichler als Regional Country Manager DACH dran:

https://www.channelpartner.de/a/us-vad-climb-channel-solutions-startet-in-deutschland,3618809

Ehrgeizige Ziele hat sich der Bonner IT-Dienstleister Conet gesetzt: Bis 2028 will das Unternehmen seinen Umsatz unter dem neuen CEO Martin Wibbe verdoppeln und läge damit bei gut über einer halben Milliarde Euro. Welche Kernbranchen Wibbe dabei im Visier hat, lest Ihr hier:

https://www.channelpartner.de/a/conet-will-umsatz-bis-2028-nahezu-verdoppeln,3618828

Während man bei Conet über ordentliche Umsatzsteigerungen nachdenkt, muss man bei Nagarro die Umsatzprognosen dämpfen. Allerdings erwarten die Münchner eine höhere Profitabilität. Die Anleger waren trotzdem enttäuscht und schickten den Aktienkurs auf Talfahrt. Die wurde alsbald aber gestoppt, als bekannt wurde, dass es für Nagarro ein Übernahmeangebot geben soll. Angeblich soll der Finanzinvestor Warburg Pincus interessiert sein:

https://www.channelpartner.de/a/nagarro-daempft-umsatzprognose-fuer-2024,3744326

https://www.channelpartner.de/a/nagarro-denkt-auch-ueber-verkauf-nach,3744432

Quanten sind bekanntlich sehr, sehr kleine Objekte. Quantencomputer sind Rechner für sehr, sehr große Aufgaben. Die Technologie steht erst am Anfang und am Aufbau praxistauglicher Infrastrukturen wird intensiv geforscht. Nun hat das Startup Planqc in Garching bei München erste Aufträge zum Bau der Hochleistungsrechnern bekommen. Nun hat Planqc-Chef Alexander Glätzle mit Robin Wittland einen COO an Bord geholt. Er soll den Ausbau des Vertriebs voranbringen, die Markteinführungsstrategie weiterentwickeln und das Partnernetzwerk stärken:

https://www.channelpartner.de/a/robin-wittland-wird-coo-beim-quantencomputer-spezialisten-planqc,3618833

