Lange hat uns das milde Wetter vorgegaukelt, dass der Sommer ewig währt, doch nun geht es stramm auf das Jahresende zu. In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag werden die Uhren umgestellt, dann ist für dieses Jahr im wahrsten Sinne des Wortes die Sommerzeit rum.

Ich weiß nicht, wie es Euch geht, aber bei mir im Haushalt gibt es Uhren, die habe ich schon zig Mal umgestellt, nämlich zweimal im Jahr. Und jedes Mal stehe ich wieder davor und habe keine Ahnung welche Knöpfe ich drücken soll. Die Sache bis 31. März 2024 auszusitzen, ist auch nicht pfiffig, denn das kann zu unfreiwilligen Verspätungen führen. Die Abschaffung der Zeitumstellung wäre natürlich eine Lösung, doch daran haben sich schon viele die Zähne ausgebissen. So suche ich zweimal im Jahr im Internet eine Anleitung, wie ich die Uhr am Herd umstellen kann.

Die Digitalisierung der Uhr hat hier nur bedingt Vorteile gebracht. Bei der analogen Version dreht man einfach ein Stück am Zeiger. Oder man setzt Digitalisierung nicht nur halb, sondern ganz um und automatisiert die Umstellung per Zeitimpuls über Funk oder Netz. Da sehen wir es wieder: Halbe Digitalisierung bringt wenig Mehrwert!

Doch weg von der bevorstehenden Zeitumstellung zum aktuellen Wochengeschehen: Diese Woche war geprägt durch viele Nachrichten aus dem Handel. Zurückhaltung bei Investitionen und eine deutliche abgekühlte Konsumlaune sind jetzt nicht die besten Vorzeichen fürs Weihnachtsgeschäft. Doch es führt auch dazu, dass es im Handel viele Ideen gibt, wie man sich breiter aufstellen, den Kundenservice verbessern oder sich neue Kundensegmente erschließen kann. Gerade in dieser Woche haben wir über einige Beispiele berichtet.

So können Kunden sich über Lieferando künftig deutlich mehr Technikprodukte aus Saturn- und Mediamarkt-Filialen liefern lassen - allerdings nur in ausgewählten Städten: Ab sofort soll die Produktpalette in der Hauptstadt deutlich erweitert werden und das Angebot in den nächsten Wochen auch in Leipzig und Dresden verfügbar sein. Die Lieferzeit der Produkte soll zwischen 40 und 60 Minuten betragen und direkt aus den Saturn- oder Mediamarkt-Läden erfolgen:

Bei Euronics setzt man schon länger auf E-Mobilität als weiteres Standbein. Nun bietet die Kette in Zusammenarbeit mit der Bild-Zeitung und dem Autohaus Gotthard König das "E-Auto für alle", einen Dacia Spring Essential Electric 45, für eine Leasingrate von 99 Euro pro Monat an:

Wer noch weitere Möglichkeiten der Portfolioerweiterung sucht, wird auch Anker fündig. Neben seinen IT-, Smart-Home- und Netzwerkprodukten, Powerstations sowie Solargeneratoren hat der chinesischen Zubehöranbieter nun ein weiteres Balkonkraftwerk vorgestellt. Durch die Vereinfachung der Regularien dürfte in diesem Segment die Nachfrage im kommenden Jahr deutlich ansteigen.

Mit einem eher klassischen Produkt, aber mit völlig neuem Vertriebskonzept will der Händlerverbund Büroring Geschäftskunden gewinnen, die ihren Mitarbeitern Bürostühle für die Arbeit zuhause bereitstellen wollen. Für den Service sucht die Händlergenossenschaft noch Fachhandelspartner:

Dass im Bürosegment durchaus noch Musik ist, zeigt der Büroversender Böttcher. In den ersten drei Quartalen 2023 konnte der B2B-Onliner seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um über 20 Prozent erhöhen:

Ebenfalls auf Erfolgskurs ist die auf Dokumenten- und Output-Management spezialisierte Morgenstern-Gruppe. Mit der Übernahme von Dicom kann Vorstand Robin Morgenstern bereits den zwölften Standort im Südwesten vermelden. Es gibt also auch im eher schwächelnden Druckergeschäft noch Wachstumschancen:

Zu angestaubt hielten wohl die Medion-Experten ihr Image. Die Lenovo-Tochter gibt sich daher einen neuen Look. Medion hofft so, für die jüngere Zielgruppe attraktiver zu werden und nicht nur als Aldi-Zulieferer wahrgenommen zu werden:

Und wenn wir schon bei der jungen Zielgruppe sind: Die wird sich wohl kaum an die Ereignisse an Silvester 1986 erinnern. Durch eine Panne beim NDR wurden die Videobänder (für die junge Zielgruppe: Das ist so etwas wie ein MP4-File) der Neujahrsansprache von Bundeskanzler Helmut Kohl vertauscht und versehentlich die Ansprache des Vorjahrs gesendet. Und der großen Mehrheit der Zuschauer ist das gar nicht aufgefallen! Mir ist im Wochenrückblick der Vorwoche etwas ähnliches passiert: Bei der Vorstellung der neuen Nachwuchskräfte für den Channel habe ich auf den Artikel des Vorjahres verlinkt. Natürlich heißen wir die Studenten und Azubis des neuen Lehrjahres 2023 willkommen, die von 2022 sind ja schon alte Hasen!

Das ChannelPartner-Team wünscht ein schönes Wochenende! Und freut Euch über die geschenkte Stunde!