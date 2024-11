Zu welcher Fraktion gehört Ihr? Zu Halloween die Klingel abstellen und die Vorhänge zuziehen, und warten bis die verkleideten Süßigkeiten-Heuschrecken vorübergezogen sind? Oder doch lieber einen großen Korb mit Leckereien bereitstellen, sich an den fantasievollen Verkleidungen freuen und womöglich sich selbst ins Kostüm werfen und zu einer grusligen Party aufbrechen?

Mir gefällt jedenfalls der lockere Umgang der Kinder mit Dingen, die eigentlich beängstigen. Monster, Zombies und Vampire sind gar nicht mehr so schlimm. Kein Grund, Angst zu haben!

Ganz so einfach ist es in der IT-Branche nicht. Die bösen Monster, Zombies und Vampire unserer Branche sind die skrupellosen Cyberkriminelle. Die Bedrohung ist real und kann nicht einfach weggelacht werden. Deshalb ist eine Portion Angst durchaus angebracht, sofern sie nicht lähmt, sondern das Bewusstsein stärkt, dass man sich absichern muss.

Unser ChannelPartner-Ghostbuster Peter Marwan war letzte Woche in Nürnberg auf der it-sa und hat sich angeschaut, mit welchen Konzepten der Channel die Messe für sich genutzt hat. Und er hat auch Bilder mitgebracht, allerdings ohne Monster, Zombies und Vampire, dafür aber mit einem Elch:

Was uns kommende Woche bei der Präsidentenwahl in den USA erwartet, könnte auch gruslig werden. Hoffen wir mal das Beste und verlieren unseren Optimismus nicht. Den hatte auch Ingram-Micro-CEO Paul Bay, als er den erneuten Börsengang des Distributionskonzerns einläutete. Details und das Video dazu findet Ihr hier:

Die Kleinen sind auf Süßigkeitentour in den Wohngebieten, die Größen auf Akquisitionstour im Channel: Die IT-Dienstleistergruppe Connexta übernimmt die BS2 Systemhaus GmbH aus Koblenz. Damit gewinnt der Systemhausverbund neue Kunden und zusätzliche Branchenkenntnisse. Dabei hat Connexta-CEO Jens Stief besonders beeindruckt, dass BS2-Gründer Benedikt Seuss bei der Gründung seiner Firma erst 16 Jahre alt war und mit 37 nun schon mehr als 20 Jahre Berufserfahrung mitbringt, das verriet er im Gespräch mit unserem IT-Dienstleisterexperten Ronald Wiltscheck:

Der italienische Cloud-Provider WIIT ist ebenfalls auf Einkaufstour und hat 100 Prozent der Anteile an Michgehl & Partner erworben. CEO Alessandro Cozzi will so die Präsenz in Deutschland stärken. Holger Esseling und Franz-Josef Michgehl von der Michgehl & Partner GmbH wollen so die Zukunft ihres Teams sichern:

Weniger gruslig, sondern bunt mit Konfettikanone hat der niederländische Elektronikversender Coolblue in Frankfurt bereits sein drittes Ladengeschäft in Deutschland eröffnet. Dabei wurde erstmals greifbar, wie viel der niederländische Elektronikversender in die Expansionsstrategie investiert, wie unser Retail-Experte Matthias Hell berichtet:

Grund zum Feiern hatten auch einige Cisco-Partner aus Deutschland: Auf seinem weltweiten Partner Summit Ende Oktober 2024 in Los Angeles hat der IT-Infrastruktur-Hersteller ein neues Partnerprogramm verabschiedet und Deutschlands beste Vertriebspartner ausgezeichnet:

Gegen Jahresende dreht sich das Personalkarussell im Channel wieder flotter, deshalb folgt nun noch ein umfangreicher Personenblock: Dabei fällt auf, dass wir vergangene Woche auffällig viele Absprünge vom Karussell vermelden mussten: So muss Epson künftig ohne seinen bisherigen Office-Print-Chef Jens Greine auskommen:

Auf eigenen Wunsch verlässt die bisherige Supply-Leiterin bei Komsa, Anne Jeck, den sächsischen TK-Distributor. Über die Nachfolge gibt sich Komsa noch etwas kryptisch: Man habe als Nachfolger einen Strategen mit hoher Expertise im Digitalisierungskontext gewonnen, der zuvor viele Jahre das internationale Handelsgeschäft für einen führenden Hersteller aus dem Bereich der Elektronik- und Audiobranche verantwortet hat:

Bei Hama im bayerisch-schwäbischen Monheim geht eine Ära zu Ende: Der Enkel des Firmengründers Martin Hanke, Christoph Thomas, zieht sich aus der aktiven Geschäftsführung zurück. Mit dem neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung, Christian Sokcevic, steht künftig erstmals in der Unternehmensgeschichte kein Familienmitglied an der Spitze des Zubehörspezialisten:

Es gibt aber auch hochkarätige Neuzugänge: Mit Sebastian Feahte hat Herweck einen Head of Sales in der Business Unit Mobile gefunden. Faehte war davor in leitender Position bei Amazon Logistik tätig, unter anderem leitete er den Standort in Paris:

Julia Beer hat von Trend Micro zum deutschen Cybersecurity-Anbieter Myra Security gewechselt. Der hat gerade mit dem Aufbau eines breiteren Channels begonnen und kann das zusätzliche Know-how und die Erfahrungen von Beer da gut gebrauchen:

Nach Stationen bei Acronis, Comparex und Ingram Micro ist Thorsten Schwecke jetzt Manager Channel Sales für die Schweiz, Österreich und Eastern Europe bei Sophos:

Mit Roswitha Eytzinger hat Kyocera Document Solutions eine neue Leiterin für den Innendienst. Sie übernimmt die Aufgabe von Stephen Schienbein, der sich künftig auf seine Tätigkeiten als Geschäftsführer der beiden Kyocera-Tochterunternehmen AKI und Alos sowie als Mitglied des Management-Boards der Kyocera-Gruppe konzentriert:

