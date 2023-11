Es geht wieder rund im Channel! Also hatte auf der letzten Station der Channel Trends + Visions Roadshow nach Soest eingeladen und auch Siewert & Kau traf sich dort mit Partnern und Herstellern. Warum fährt man Soest im Spätherbst? Das machen die Besucher der westfälischen Kleinstadt schon lange: Es ist nämlich Allerheiligenkirmes, und die gibt es schon etwas länger als die IT-Branche. Schriftlich belegt ist die erste Kirmes in Soest 1338. Seither wurde Pferdemarkt und Rummel nun schon 685-mal veranstaltet. Die Cebit hat das nicht mal im Ansatz geschafft.

Vielen Dank auch an Jürgen Brumbauer von Also, der mich zur Fahrt auf einem dieser Höllenfahrgeschäfte überredet hat. Bei der Erinnerung ist mir immer noch flau im Magen! Die besten Bilder seht ihr dann kommende Woche. Im Rahmen eines Pressegesprächs im Rahmen der Also-CTV-Roadshow hatte CCO Mike Rakowski noch eine kleine Überraschung im Gepäck: Nach dem diesjährigen Roadshow-Format will man nun wieder zu einer zentralen Hausmesse zurückkehren. Warum das so ist und wo die CTV dann stattfinden soll, lest ihr hier:

In den schon erwähnten Fahrgeschäften geht es auf und ab. Das macht den Reiz aus. Im Channel würde man sich hingegen Achterbahnen wünschen, die nur Aufwärtspassagen haben. So freut sich Cancom-CEO Rüdiger Rath, dass es wieder aufwärts geht. Und das auch mit Hilfe der Österreicher:

IT-Dienstleister GFT kann sich ebenfalls über Wachstum in einem schwierigen Marktumfeld freuen. Man hatte sich zwar etwas mehr erhofft. Daher wurden die Erwartungen etwas nach unten korrigiert. Aber es geht aufwärts und eine Talfahrt soll es nicht geben. Dazu setzt GFT-CEO Marika Lulay zusammen mit den Kunden auf eine zukunftsweisende Strategie: "Unsere Kunden wissen, dass eine gelungene digitale Transformation die Voraussetzung für ihren langfristigen Erfolg ist", meint Lulay:

Eher einer Achterbahn gleicht derzeit der Markt für Chromebooks. Canalys-Analyst Kieren Jessop macht trotzdem etwas Hoffnung, dass es auch bei Chromebooks durch die Einführung der "Plus"-Modelle wieder aufwärts geht: "Die Chromebook Plus-Geräte werden im Segment der kleinen Unternehmen wahrscheinlich besser abschneiden als ihre Vorgänger", prognostiziert Jessop:

Das zeigt: Ohne Innovation stagniert der Markt. Das denkt man sich auch bei Huawei. Die Chinesen wollen sich mit Infrastrukturprodukten stärker im KMU-Markt etablieren. Diese sollen unter der Sub-Marke "Huawei eKit" über die Distributoren Acondistec, Also und Komsa vertrieben werden, wie mein Kollege Peter Marwan erfahren hat:

Wichtig ist, dass man bei der Industrie nicht vergisst, wem man häufig den Erfolg mit zu verdanken hat. Diana Bonarius, Director Channel Sales bei Lexware weiß das: "Nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2023 haben unsere Zahlen gezeigt, dass der Fachhandel für die Betreuung unserer Kunden eine immer größere Rolle spielt", bekräftigt die Lexware-Vertriebschefin auf dem Partnertag vor gut 140 Partnern in Leipzig. Welches neue Potenzial sie für ihre Fachhandelspartner sieht, lest Ihr hier:

Und nun noch ein kleiner Personalblock, bevor ich mich ins Wochenende verabschiede: Bei der Essener Systemhausgruppe Citadelle richtet man den Vorstand neu aus. Das soll aber behutsam und fließend erfolgen: Unter anderem übernimmt Christopher Decker sukzessive die Aufgaben und den Vorstandsvorsitz von Tobias Kaulfuß. Auch bei Ivo Kuhnt und Kevin von Gamm gibt es Veränderungen:

Weitere Personalien der letzten Wochen hat Peter Marwan nochmals kompakt für Euch zusammengefasst:

Das ChannelPartner-Team wünscht ein schönes Wochenende und im Business Achterbahnen, die nur aufwärts fahren!