Seid Ihr auch am Mittwoch aufgewacht und habt Euch verwundert die Augen gerieben? Dass Donald Trump womöglich die Wahl gewinnen könnte, hatte ich durchaus befürchtet. Ich hatte aber nicht mit dieser eindeutigen Entscheidung gerechnet. Welche Auswirkungen das nun auf die Wirtschaft in Europa und auf die IT-Branche in Deutschland haben wird, darüber spekulieren nun die Experten. Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst spricht von einer "Herausforderung für Europa". Sein Apell lautet, sich unabhängiger von den USA zu machen. "Die USA werden sich dauerhaft von Europa ab- und dem asiatisch-pazifischen Raum zuwenden. Unsere größten Herausforderungen müssen wir künftig eigenständig lösen: eine CO2-freie, stabile Energieversorgung, digitale Souveränität, Schutz vor hybriden und militärischen Angriffen", sagt Wintergerst. Für diejenigen unter uns, die hierzulande bei einem amerikanischen IT-Unternehmen arbeiten, werden sich fragen, wie sie sich unabhängiger von den USA machen sollen. In einem extrem verzahnten Channel, in dem US-Unternehmen eine wesentliche Rolle spielen, wird diese Emanzipation nur schwer gelingen.

Noch näher liegt uns natürlich die politische Situation im eigenen Land. Auch hier hat Ralf Wintergerst einen Kommentar zur Hand. "Im Bereich der Digitalpolitik herrscht seit mehr als einem halben Jahr Stillstand, die Bundesregierung hat über alle Ressorts hinweg bislang nicht einmal ein Drittel ihrer 334 Vorhaben abgeschlossen", beklagt der Bitkom-Präsident. Da wird Digitalminister Volker Wissing, der ja extra seine Partei verlassen hat, um die noch verbleibende Amtszeit auszufüllen, auch nicht mehr viel bewirken. Bleibt zu hoffen, dass es bald Neuwahlen gibt, um zumindest eine handlungsfähige Regierung zu haben.

Bei aller großen amerikanischen oder deutschen Politik, es gibt auch japanische Unternehmen, die im deutschen Channel eine wesentliche Rolle spielen. Fujitsu Technology Solutions ist nicht zuletzt durch die gemeinsame Historie mit Siemens einer der wichtigsten Player im Datacenter-Geschäft. Nun wird die im Mutterland Japan bereits vorgenommene Umbenennung in Fsas auch in Deutschland auf dem Partnertag in Mainz angekündigt. Was neben dieser Neufirmierung sonst noch bei der künftigen Fsas auf der Agenda steht, hat mein Kollege Peter Marwan zusammengefasst:

Von Mainz nach Los Angeles: Auch dort hat sich ein Hersteller mit seinen Partnern getroffen. Beim weltweiten Partner IT-Infrastruktur-Hersteller Cisco ein neues Partnerprogramm verabschiedet und Deutschlands beste Vertriebspartner und Distributoren ausgezeichnet. Wer zu den Gewinnern zählt, könnt Ihr hier nachlesen:

Die Branchenveranstaltungen sind immer für überraschende Nachrichten gut, das hat auch unser Autor Matthias Hell erfahren. Er berichtet von einem "personellen Paukenschlag" beim EP Branchentreff. Der Vorstand der Verbundgruppe wird sich ab dem 1. Januar 2025 neu aufstellen: Greta Ziob wird Nachfolgerin von Finanzvorstand Volker Marmetschke und Matthias Assmann übernimmt die Ressorts von Karl Trautmann:

Damit sind wir schon beim Personenblock: Auch diese Woche haben uns weitere interessante Personennachrichten erreicht: Wie mein Kollege Ronald Wiltscheck berichtet, verliert Google Cloud seinen Deutschlandchef. Vielen werden Bernd Wagner ja noch aus seiner Zeit bei Fujitsu kennen. Was Wagner nun vorhat, erfahrt Ihr hier:

2015 verließ Matthias Lorz Also. Nach weiteren Stationen, unter anderem bei Netgo, ist er nun seit einigen Wochen Director Corporate Development in der Citadelle-Gruppe. Nun hat er sich zu den anstehenden Aufgaben bei Citadelle geäußert:

Beim Connexta-Mitglied Computer Manufaktur gibt es eine neue Führungsspitze: Jan-Patrick Maue übernimmt die Geschäftsführung. Davor war Maue Head of IT & Services Operations und Mitglied der Geschäftsleitung beim Leipziger IT-Netzwerk- und -Security-Dienstleister Klopfer:

