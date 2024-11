Die Möglichkeiten, sich jenseits des Gesetzes Geld zu beschaffen, sind vielfältig. Es ist immer wieder erstaunlich mit welcher Raffinesse und negativer Kreativität die Betrüger zuwege gehen um Einzelpersonen, Unternehmen oder die Allgemeinheit übers Ohr zu hauen. Es gibt aber auch die weniger intelligenten Straftaten: So haben in Köln-Mülheim Gauner in einer Bankfiliale anstelle des Geldautomaten den Kontoauszugsdrucker gesprengt. Eine gewisse Schadenfreunde kann ich da nicht verleugnen, wenn ich mir vorstelle, wie die Täter anstelle der erhofften Geldbündel nur einen Stapel leere Kontoauszugsformulare in den Händen hielten!

Viele Betrugsversuche, Phishing-Attacken oder Scam-Angriffe sind aber wesentlich raffinierter. Und noch pfiffiger ist es offenbar, von illegalen oder moralisch verwerflichen Handlungen zu profitieren, ohne sich dabei die eigenen Hände schmutzig zu machen, das haben uns beispielsweise die Cum-Ex-Skandale gezeigt. Ihr erinnert Euch vielleicht daran, andere haben da ja gewisse Lücken.

So kann man das, was mein Kollege Peter Marwan als "Mehrwertsteuer-Krimi bei Refurbished-Smartphones" bezeichnet, auch als "kreatives Wegschauen" beschreiben. 500 Millionen Euro an Steuereinnahmen sollen so dem französischen Staat durch die Lappen gegangen sein. Und dieser Trick könnte auch hierzulande funktionieren. Ärgerlich sind dabei nicht nur die entgangenen Einnahmen für die Allgemeinheit, sondern auch die Wettbewerbsnachteile für diejenigen, die sich an die Regeln halten:

https://www.channelpartner.de/a/mehrwertsteuer-krimi-bei-refurbished-smartphones,3618987

Aber es gibt diese Woche auch erfreuliche Nachrichten: "Im Gegensatz zu Systemhäuserm wie Bechtle, Cancom und Computacenter verspürt Adesso keine zurückgehenden Investitionen der Kunden in einer eingetrübten allgemeinwirtschaftlichen Konjunkturlage", vermeldet unser IT-Dienstleister-Experte Ronald Wiltscheck. Auch bei Datagroup wachsen die Umsätze weiter. Ich werte das als ein positives Zeichen für die gesamte Branche, das uns dann im kommenden Jahr nach vorne bringen wird.

https://www.channelpartner.de/a/adessos-profitabilitaet-steigt,3619013

https://www.channelpartner.de/a/umsaetze-bei-datagroup-wachsen-weiter,3619014

Optimistisch äußert sich auch der neue Netgo-Chef Jacques Diaz im Exklusivinterview mit ChannelPartner. Er spricht zwar über eine aktuelle Marktschwäche, die auch er persönlich so noch nie erlebt hat. "Dieser Situation begegnen wir aber professionell und machen das Beste daraus", sagt Diaz. Wie er das bewerkstelligen will, könnt Ihr in unserem Interview nachlesen:

https://www.channelpartner.de/a/einige-geplante-akquisitionen-sind-schon-weit-fortgeschritten,3618970

Weniger positiv ging es da wohl hinter den Kulissen bei der Systemhauskooperation Synaxon zu: Offensichtlich gab es dort "unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich der Vertriebs- und Wachstumsstrategie". Die Folge ist ein unerwarteter Abgang, denn der langjährige Head of Sales and Customer Service, Alexander Meyer-Benz, hat die Kooperation verlassen:

https://www.channelpartner.de/a/alexander-meyer-benz-nicht-mehr-bei-synaxon,3619000

Während es bei Synaxon kracht, versucht die Systemhausgenossenschaft Kiwiko das "Wir-Gefühl" zu stärken. Ein Jahr ist nun Sandra Balz als Vorständin am Ruder. Beim Partnertreffen in Düsseldorf legte sie viel Wert auf die Vernetzung der Partner untereinander:

https://www.channelpartner.de/a/kiwiko-will-das-wir-gefuehl-staerken,3618996

Vernetzung ist ein wesentliches Element von Partnerveranstaltungen. Außerdem bekommt man so wertvolle Informationen der Hersteller aus erster Hand. Selbst in der heißen Phase des Jahresendgeschäfts haben sich daher die Partner Zeit genommen, um Partnertage oder Partnerconventions von Fujitsu oder Canon zu besuchen. Was Santosh Wadwa, VP und Head of Platform Business Germany bei Fujitsu oder Hajo Soldan, Director Partner Channel DP&S bei Canon, Neues für ihre Partner zu verkünden hatten, erfahrt Ihr hier:

https://www.channelpartner.de/a/fujitsu-kommt-in-der-realitaet-an,3618989

https://www.channelpartner.de/a/canon-ist-offen-fuer-neue-partnerschaften,3619021

Ebenfalls ein Netzwerk-Event der Extraklasse ist die Allerheiligenkirmes in Soest. Traditionell nutzen die Distributoren Siewert & Kau und Also die Möglichkeit, in lockerer Kirmesumgebung mit Herstellern und Kunden zu feiern. Wer dieses Jahr nach Soest gekommen ist und wie viele Schläge Björn Siewert gebraucht hat, um das Kirmesbierfass anzuzapfen, seht Ihr in unserer Bildergalerie:

https://www.channelpartner.de/a/die-channel-kirmes-in-soest,3618999

Einen weiteren Coup konnte Heino Deubner mit seiner Plattform Miete24 landen. Durch eine Kooperation mit estnischen Fintech-Firma Fairown und ihrem CEO Hendrik Roosna kann er nun auch Privatkunden ansprechen:

https://www.channelpartner.de/a/miete24-will-auch-private-kunden,3619004

Damit Ihr immer auf dem Laufenden bleibt, was wöchentlich im Channel und der gesamten Branche wichtig war, könnt Ihr Euch wöchentlich per Mail oder über LinkedIn an unseren Wochenrückblick erinnern lassen. Dafür müsst Ihr nur unter https://www.channelpartner.de/p/newsletter,3799 das Kästchen "Wochenrückblick" anklicken oder den Rückblick unter https://www.linkedin.com/newsletters/7039622656249200641/ abonnieren.

Das ChannelPartner-Team wünscht Euch ein schönes Wochenende!