Nächsten Sonntag ist erster Advent, die besinnliche Zeit beginnt. Besinnlich? Nicht wirklich! Viele beginnen dann, das "perfekte" Weihnachtsfest zu planen, backen Plätzchen, kaufen Geschenke, besuchen Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern - Stress pur.

Die Innenstädte sind so voll wie nie, dumm nur, wenn es dort immer weniger stationäre Fachhändler gibt. Diese Woche erreichte uns die beunruhigende Nachricht, dass Galeria Kaufhof wohl endgültig schließen wird. Grund: Die Muttergesellschaft Signa hat Insolvenz angemeldet. Und gestern haben wir erfahren, dass nicht nur Galeria Kaufhof sondern auch der Sportartikelhändler SportScheck davon betroffen ist.

Geht es also nun auch den Fachhändlern an den Kragen? Das könnte man meinen, wenn man etwa die Retail-Ketten Media-Saturn, Euronics, Expert und EP genauer unter die Lupen nimmt. Dabei benötigen Kunden angesichts der Warenvielfalt mehr Beratung denn je. Wo bekommt man die noch? Zum Beispiel bei dem stationären Fahrradhändler meines Vertrauens. Sein Rezept für die Kundenbindung ist denkbar einfach: Neben der fundierten Beratung auch sein Angebot, das neu gekaufte Fahrrad innerhalb der nächsten fünf Monate kostenlos durchchecken zu lassen. Diesen Service kann der Online-Händler nur schwer anbieten.

Apropos Service, diesen bieten selbstverständlich auch die IT-Systemhäuser hier zu Lande an. Um diese Leistungen auch langfristig aufrechterhalten zu können, investieren IT-Dienstleister derzeit wieder kräftig. Bechtle hat sich über eine Wandelschuldverschreibung eine zusätzliche Finanzspritze in Höhe von 300 Millionen Euro verschafft, Cancom sicherte sich durch die Übernahme der IT-Dienstleistungssparte von DextraData 57 zusätzliche Fachkräfte und Netgo bekam das dringend benötigte Cloud-Knowhow mit der Akquisition des innovativen Service Providers ITgration.

Diese fortschreitende Systemhauskonsolidierung geschieht übrigens nicht nur in Deutschland sondern europaweit. Mit der dänischen Conscia-Gruppe ist seit Oktober 2023 ein weiterer bedeutender Systemhausverbund hier zu Lande aufgetaucht, und er wirtschaftet offenbar recht erfolgreich, wie die diese Woche veröffentlichten Zahlen belegen:

Erfolge erzielt man mit Kontinuität, aber auch mit neuen Services, wie sie etwa Heino Deubner in seinem Hardware-Mietportal Miete24.com offeriert. Nun wurde das dort vorhandene Portfolio um USV-Anlagen von Schneider Electric erweitert, Chapeau!

Womit wir wieder beim Online-Handel angelangt wären. Über diesen Kanal lassen sich eben auch erklärungsbedürftige Produkte vertreiben, neben USV-Anlagen auch Server, Storage- und Netzwerk-Equipment, sowie Sicherheits- und Überwachungstechnik, wie es ZweiPunkt, eine Digitalagentur aus Thüringen, eindrucksvoll unter Beweis stellt:

Was die Logistik betrifft, da ist der Online-Handel schon bemerkenswert weit. Ein Beispiel: Gestern Abend hab' ich den Schirm an meiner Leselampe zerschlagen, habe dann sofort Ersatz online bestellt und erhielt die Ware schon heute Morgen - alles ohne die stressige Suche nach dem Produkt in irgendwelchen Kaufhäusern oder Baumärkten.

Ein besinnliches erstes Adventswochenende mit einem guten Buch in der Hand wünscht Euch das ChannelPartner-Team.