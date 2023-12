Schneechaos in Süddeutschland! Noch immer fahren in und um München Trams und S-Bahnen nicht planmäßig, dabei liegt der letzte Schneefall schon Tage zurück. In der Bayerischen Landeshauptstadt musste eine von ehrenamtlichen Helfern gepflegte Oldtimer-Straßenbahn aus dem Museumsdepot geholt werden, weil sonst keine geeigneten Schneeräumfahrzeuge zur Verfügung standen. Ein Armutszeugnis für ein Bundesland, in dem man bei Defiziten gerne mit dem Finger auf andere zeigt. Aber bei Schneefall in München wird es schwierig, dafür Berlin die Verantwortung zuzuschieben. Klimawandel hin oder her - so ungewöhnlich ist es noch nicht, dass es im Dezember schneit.

Das gilt zumindest für die nördlichen Breitengrade, in denen sich Mittel- und Nordeuropa befindet. Ich komme gerade von einer Reise auf die südliche Hemisphäre zurück. Ich wollte schon immer einmal nach Südamerika, und endlich konnte ich diesen Traum verwirklichen. Schneefall wäre zum Sommerbeginn in Santiago de Chile doch sehr ungewöhnlich, auch wenn es in Sichtweite schneebedeckte Andengipfel gibt. Gewöhnungsbedürftig für den europäischen Touristen ist auch, dass die Weihnachtseinkäufe in Shorts und T-Shirt gemacht werden. Trotzdem oder vielleicht auch deswegen waren die Kaufhäuser voll, während Kunden und Personal hierzulande große Mühe hatten, zum Einkaufen oder zur Arbeit zu kommen.

Am Wetter liegt es aber sicher nicht, dass sich hierzulande Galeria Karstadt Kaufhof in der Endlos-Krise befindet, wie wir bereits letzte Woche berichtet haben. Der stationäre Handel tut sich schwer. Insbesondere bei jüngeren Zielgruppen müssen innovative Konzepte her, um sie wieder in die Läden zu locken. So gibt es bei Gravis seit einigen Monaten ein neues Store-Konzept, das verstärkt jüngere, technikbegeisterte Kunden ansprechen soll. Nun hat die Elektronikkette bereits den zweiten Design-Preis für die bisher fünf neugestalteten Geschäfte bekommen. Jetzt muss nur noch die jugendliche Kundschaft in Scharen kommen:

Derweil denkt man bei MediaMarktSaturn darüber nach, Ladenfläche unterzuvermieten. So will man - ähnlich wie beim Online-Auftritt - Marktplatz-Partnerhändlern "Retail-as-a-Service" bieten. In einem Pilotprojekt im Tech Village am Alexanderplatz in Berlin nutzt ein Fitnessgeräte-Anbieter aus dem MediaMarktSaturn Marketplace bereits rund 22 Quadratmeter Ausstellungsfläche, um seine Produkte ins perfekte Licht zu rücken. Ein echtes Omnichannel-Projekt!

Mit Elan will auch ElectronicPartner (EP) ins neue Jahr: Unser Autor Matthias Hell hat zusammengetragen, wie sich die Verbundgruppe für die nahe Zukunft fit machen will. Dabei geht es nicht nur um Produkte und Portfolio, sondern auch um Maßnahmen für den "Maschinenraum":

Dass der stationäre Handel innovative Konzepte braucht, um gegen die Online-Konkurrenz bestehen zu können, ist mittlerweile eine Binsenweisheit. Doch auch im E-Commerce läuft es nicht von allein. Der große Pluspunkt der Stationären ist der direkte Kundenkontakt. Selbst wenn der Kunde nicht zufrieden ist oder ein Problem mit der Ware hat, liegt darin eine Chance. Und er bringt die Ware selbst zurück. Der Online-Handel hat dagegen mit hohen Kosten für Retouren zu kämpfen. Wie hoch die sein können, hat das Handelsforschungsinstitut EHI ausgerechnet:

Ihr seht, in der Shopping-lastigen Vorweihnachtszeit haben wir uns viel mit B2C-Handelsthemen beschäftigt. Doch auch im B2B gibt es Neuigkeiten. Bei der Systemhausgruppe Connexta ist der bisherige Investor Aurelius aus- und mit Fermman ein neuer eingestiegen. Was Connexta-CEO Jens Stief und Maximilian Schürenkrämer, Managing Director bei Fremman Capital, nun gemeinsam auf die Beine stellen wollen, haben sie unserem Chefredakteur Ronald Wiltscheck verraten:

Dass man in der Branche nur dauerhaft Erfolg haben kann, wenn man auf die richtigen Partner setzt, hat auch ViewSonic erkannt. Mit einem neuen Partnerprogramm will Monitorhersteller mit den markanten bunten Finken im Logo sicherstellen, dass die Händler einen direkten Draht zum Unternehmen und die notwenige Unterstützung bekommen. Für AV-Chef Carsten Jochmann kann die Zukunft nur mit "starken und motovierten Partnern" gelingen:

"Bekannt wie ein bunter Hund", ist ein gerne genutztes Idiom, das perfekt zu dem omnipräsenten Oliver Gorges passt. Ich bin ja viel auf Veranstaltungen im Channel unterwegs. Es ist aber ein wenig wie bei Hase und Igel - er ist immer schon da, wenn ich eintreffe! Nun hat man "Olli" Oliver Gorges (manche sagen auch "Channel Schorschi") bei seinem Arbeitgeber ITscope zum Director Sales & Marketing geadelt. Olli sieht das bescheiden: "Der Titel ändert sich, die Mission bleibt":

Mit drei weiteren interessanten Personalien komplettiere ich unseren Personenblock. Nach 14 Jahren bei NetApp wechselte Claudia Berchtold zu Plusserver. Seit dem 1. November 2023 bekleidet sie dort die Rolle des Chief Financial Officer:

Palo Alto Networks hat einen neuen Deutschland-Chef: Florian Hartwig ist nun Vice President Germany. Auf dieser Position ersetzt er Sascha Puljic, der zu Zscaler gewechselt ist:

Bei TD Synnex wird Patrick Zammit neuer COO. Da Zammit bisher Europachef war, wird der Posten neu besetzt. Wer diese Aufgabe übernehmen wird, werden wir dann "in den kommenden Wochen" erfahren. Und es gibt eine weitere Nachricht aus dem TD Synnex-Konzern: Manche werden Urgestein Michael Urban noch als Actebis-Chef in Erinnerung haben. 2003 verließ er die Soester und kehrte 2012 dann in die Distribution zurück, dieses Mal zu Tech Data. Nun wird er den Konzern verlassen:

