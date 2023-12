Kennt Ihr das aus Eurer Kinderzeit? Schon Wochen, manchmal sogar Monate vorher hat man sich Weihnachten herbeigesehnt, und die letzten Tage und Stunden vor Heiligabend haben sich hingezogen wie Kaugummi. Ich freu mich auch heute noch auf die letzten Tage des Jahres. Endlich durchschnaufen und Zeit mit der Familie verbringen. Doch die Zeit bis Weihnachten zieht sich nicht mehr wie Kaugummi, sondern verpufft wie ein Knallbonbon. Es gibt noch so viel zu tun, da wünscht man sich fast noch ein paar Tage mehr.

Dass man Geschenke auf den letzten Drücker auch online bestellen kann, rettet manchem Einkaufsmuffel den Weihnachtsfrieden. Das spiegelt sich auch bei den Suchanfragen im Onlineshop wider: So haben Galaxus-Kunden besonders häufig nach "Lego" gesucht. Im Ranking der meistgesuchten Produkte findet sich zwischen iPhones, Spielkonsolen und Klemmbausteinen auch ein Feuerzeug der Kiffer-Ikone Snoop Dogg. Vielleicht brauchen das manche weihnachtsgestresste Menschen, um in den Besinnlichkeitsmodus zu kommen:

https://www.channelpartner.de/a/kiffer-feuerzeuge-werden-zum-weihnachtsschlager,3617408

Andere Dinge kauft man hingegen selten über das Netz, sondern bestenfalls im (Transport-)Netz. Dieses kleine Wortspiel konnte ich mir dann doch nicht verkneifen! Nur einer von hundert Verbrauchern wird dieses Jahr den Weihnachtsbaum online ordern. Das hat der Branchenverband Bitkom in einer repräsentativen Studie herausgefunden. Ich frage mich ja, wie es bei Weihnachtbäumen mit dem 14-tägigen Rückgaberecht aussieht. Am 20. Dezember bestellt und am 3. Januar wegen Nadelverlust retourniert? Das macht hoffentlich keine Schule in der Jahresendgewächs-E-Commerce-Branche:

https://www.channelpartner.de/a/beim-online-weihnachtsbaumhandel-brennt-der-baum,3617404

Zu Weihnachten gehört aber auch, dass man an diejenigen denkt, denen es nicht so gut geht. Auch in der IT-Branche sind die Nachrichten zum Jahresende nicht immer positiv. So wird es Druckerhersteller Lexmark Sparmaßnahmen geben, die auch die deutsche Belegschaft treffen werden: "Lexmark hat kürzlich seine Mitarbeiter über eine Umstrukturierung informiert, die sich auf Stellen weltweit auswirken wird", schreibt der Hersteller in einem Statement und spricht von einer "schwierigen Entscheidung". Ich wünsche denjenigen, die nun kurz vor Weihnachten ihren Job verlieren, dass sie schnell wieder in Lohn und Brot kommen und ich bin optimistisch, dass dies in Zeiten des Fachkräftemangels auch gelingen wird.

https://www.channelpartner.de/a/lexmark-streicht-stellen-auch-in-deutschland,3617400

Trotz des dominanten Weihnachtsthemas muss man im Auge behalten, dass in gut zwei Wochen bereits ein neues Jahr beginnt. So laufen bei uns im ChannelPartner-Team die Vorbereitungen für die Channel Excellence Awards auf Hochtouren. Zusammen mit unserem Marktforschungspartner Context zeichnen wir am 25. Januar 2024 wieder die besten Hersteller und Distributoren des deutschen Channels aus. Lasst Euch die rauschende Gala im Münchner Varieté-Theater GOP nicht entgehen. Wer schnell ist, kann sich noch Karten sichern und vor Ort dann auch mit dem ChannelPartner-Team auf ein erfolgreichen 2024 anstoßen:

https://events.channelpartner.de/channel-excellence-awards/

Mit einem spannenden Cloud-Angebot geht auch Enthus ins neue Jahr und will damit eine Alternative zu den drei großen Hyperscalern bieten. Enthus-CEO Christian Uhl setzt dabei ganz auf Hardware von Hewlett Packard Enterprise (HPE). Das gefällt natürlich auch Uli Seibold, Vice President Global HPE GreenLake Partner & Service Provider Sales:

https://www.channelpartner.de/a/die-enthus-cloud-startet-im-januar-2024,3617406

Zu einer der letzten Veranstaltungen, die ich in diesem Jahr besucht habe, zählt die CTV-Station und der Kirmesbesuch in Soest mit Also. Die kommende CTV wird im Mai 2024 als zentrale Veranstaltung stattfinden. Darüber werden wir dann noch in der kommenden Woche ausführlicher berichten. Dabei wird sicher das Thema Künstliche Intelligenz einen großen Platz einnehmen. Bereits in Soest hatte uns Senior Vice President Sustainable Change, Beate Flamm, gezeigt, wie Pressemitteilungen KI-unterstützt erstellt werden können. Nun flatterte uns von Also eine Pressemitteilung ins Haus, dass Beate Flamm den Konzern verlassen wir. Ich persönlich fand die Formulierung, dass dies "im Rahmen der zukunftsfähigen Aufstellung" des Unternehmens geschehe, nicht besonders schmeichelhaft. Vielleicht war einfach eine unsensible KI daran schuld. Also-CEO Gustavo Möller-Hergt findet aber auch lobende Worte: "Es war ein Privileg, das Wachstum und die Transformation des Unternehmens in den vergangenen zwölf Jahren zu gestalten. Frau Flamm hat dazu einen wertvollen Beitrag geleistet", so der Also-Chef:

https://www.channelpartner.de/a/beate-flamm-verlaesst-also,3617419

Jahreswechsel heißt immer auch Personalwechsel. So haben wir in der vergangenen Woche über zahlreiche Jobwechsel und Positionsveränderungen berichtet. Bereits vor zwei Wochen haben wir gemeldet, dass Distributions-Urgestein und Ex-Actebis-Chef Michael Urban bei TD Synnex im Frühjahr 2024 ausscheiden wird. Warum Urban nun den Co-Piloten-Platz mit dem "Jump Seat" tauscht, hat er auf LinkedIn verraten:

https://www.channelpartner.de/a/vom-co-piloten-platz-freiwillig-auf-den-klappsitz,3617401

Gute Manager sind gefragt, wie nicht nadelnde Weihnachtsbäume. Nachdem bekannt wurde, dass Thomas Muschalla Nfon verlassen wird, wurde er mit Jobangeboten überhäuft: "Ich hätte - ohne dass ich mich beworben hätte - bei fünf Cloud-TK-Anbietern anfangen können", hat er ChannelPartner-Chefredakteur Ronald Wiltscheck erzählt. Entschieden hat er sich schließlich für Gamma, wo er Anfang 2024 eine Stelle als Sales Director antreten wird:

https://www.channelpartner.de/a/thomas-muschalla-mit-neuer-aufgabe,3050303

Zum neuen Jahr gibt sich Bechtle eine neue Führungsstruktur mit einer neuen Führungsebene: Dort finden sich auch Chefs der einzelnen Ländergesellschaften wieder, unter anderem Marijke Kasius, Vice President der Gruppe in den Niederlanden:

https://www.channelpartner.de/a/bechtle-mit-neuer-fuehrungsstruktur,3617403

Mit Pablo Bergengruen und Joe Weidner hat der Münchner Value Add Distributor Icos zwei neue Köpfe im Produktmanagement an Bord. Brainworks-Veteran Michael Gerb komplettiert das Team:

https://www.channelpartner.de/a/icos-stellt-produktmanagement-team-neu-auf,3617415

Auch bei Ebertlang gibt es Veränderungen: Der Value-Added Distributor aus Wetzlar hat Michael Menne zum Team Lead des Messaging Teams befördert. Mit der Leitung des Fachvertriebsteams kümmert er sich ab sofort um die Lösungen aus den Themengebieten "E-Mail und Kommunikation". Menne übernimmt die Position von Annika Beyer, Team Lead in Elternzeit, die zu einem späteren Zeitpunkt in führender Position zum Unternehmen zurückkehren wird, berichtet unser Autor Karl-Erich Weber.

https://www.channelpartner.de/a/michael-menne-leitet-messaging-bei-ebertlang,3617414

Mit diesen Zeilen verabschiede ich mich in den Weihnachtsurlaub! Mein Kollege Peter Marwan wird dann in der kommenden Woche dafür sorgen, dass Ihr wie gewohnt über die wichtigsten Ereignisse im Channel informiert bleibt.

Das ChannelPartner-Team wünscht weiterhin stressfreie Vorweihnachtstage!