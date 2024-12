Die Sandstraße in Waldfeucht-Obspringen ist jetzt nicht gerade der Ku'damm in Berlin, die Kö in Düsseldorf oder die Leopoldstraße in München. Ohne den Waldfeuchtern nahetreten zu wollen, die Wohnlage nur wenige hundert Meter nahe der niederländischen Grenze hat sicher ihren Reiz, und ich als altes Landei weiß das Leben im ländlichen Raum zu schätzen.

Doch wie wir wissen, kommt gerade auf dem Land der Ausbau moderner Datennetze nur schleppend voran. Da kann man als Anwohner schon mal misstrauisch werden, wenn einem an der Haustür einen tolle Glasfaserleitung samt Erschließungskosten versprochen wird. So geschehen in der genannten Sandstraße. Besorgte Anwohner riefen die Polizei, als ein Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser von Tür zu Tür ging und gleich Verträge abschloss. Die Polizei im Kreis Heinsberg warnte daraufhin die Bevölkerung in Waldfeucht-Obspringen vor dem vermeintlichen Haustürgauner. Doch der Mann war durchaus legitimiert und im Namen der Deutschen Glasfaser für einen Subunternehmer unterwegs.

Leider greifen auch seriöse Unternehmen und Hilfsorganisationen gerne auf Subunternehmer zurück, um Verträge an der Haustür abzuschließen. Wie die Geschäfte in Waldfeucht-Obspringen angebahnt wurden, wissen wir nicht. Manchmal unterscheiden sich aber die Methoden kaum von denen unseriöser Drückerkolonnen. Vielleicht sollte man auf Anbieterseite einmal diesen Vertriebsweg überdenken, und sich mehr auf den qualifizierten Handel konzentrieren:

https://www.channelpartner.de/a/falscher-glasfaserverkaeufer-war-doch-echt,3619145

Um etwas andere Haustürgeschäfte geht es bei MediaMarktSaturn: Der Retailer testet gerade den Aufbau eines eigenen Same-Day-Delivery-Service für Großgeräte. Mit Fahrzeugen im MediaMarktSaturn-Branding und einheitlich gekleideten Fahrern will man ab sofort in Köln, Koblenz und Dortmund Kunden Großgeräte umgehend an die Haustür liefern. Unser Retail-Experte Matthias Hell vermutet, dass man dadurch auf die wachsende Konkurrenz durch Coolblue reagieren will:

https://www.channelpartner.de/a/mediamarktsaturn-greift-coolblue-an,3619138

Wer geglaubt hat, dass es zum Jahresende etwas ruhiger wird, hat sich getäuscht. Bei den IT-Dienstleistern ist noch viel Bewegung: mein Kollege Peter Marwan berichtet über eine vorweihnachtliche Einkaufstour: So hat die SoftwareOne Holding bestätigt, dass sie sich in fortgeschrittenen Gesprächen über die Akquisition der norwegischen Crayon Group Holding befindet:

https://www.channelpartner.de/a/softwareone-bestaetigt-uebernahmegespraeche-mit-crayon,3619149

Von der internationalen zur nationalen IT-Dienstleisterbühne: Logicalis Deutschland verpasst sich eine neue Struktur. Erstes Opfer der Umstrukturierung ist Christian Werner, der die Deutschland-Geschäftsführung an Jürgen Hatzipantelis abgeben muss. Unserem Autor Ronald Wiltscheck ist aufgefallen, dass keine der üblichen Danksagungen ausgesprochen wurden. Das klingt nicht nach vorweihnachtlicher Harmonie bei Logicalis:

https://www.channelpartner.de/a/christian-werner-verlaesst-logicalis,3619092

Ronald war auch für ChannelPartner auf Reisen: Bei der Geschäftsführertagung von iTeam in Düsseldorf hat er sich davon überzeugt, wie die zu Synaxon gehörenden Systemauskooperation die Herausforderungen des kommenden Jahres angehen will:

https://www.channelpartner.de/a/ki-magnetische-fuehrung-und-die-beziehungsdatenbank,3619109

Dabei hoffen die iTeam-Mitglieder auch auf Impulse durch KI. Der erwartete Schub durch KI-PCs lässt aber noch auf sich warten. Context-Analystin Marie-Christine Pygott ist sich aber sicher, dass "signifikantes Wachstum" noch vor uns liegt. Derzeit sei der Markt eher von der Angebotsseite als von der Nachfrageseite getrieben, heißt es in der lesenswerten Marktanalyse zu KI-PCs:

https://www.channelpartner.de/a/kunden-suchen-noch-nach-praktischem-nutzen-von-ki-faehigen-pcs,3619115

Auch TeamViewer beschäftigt sich mit Weihnachtseinkäufen: Der Göppinger Fernwartungsspezialist will dem Investor Carlyle Europe Technology Partners für 720 Millionen Dollar das britische Unternehmen 1E abkaufen. TeamViewer-CEO Oliver Steil will so im Bereich Digital Workplace Management zulegen. Die Transaktion wäre damit bisher größte Übernahme in der Firmengeschichte des schwäbischen Software-Anbieters:

https://www.channelpartner.de/a/teamviewer-kauft-digital-employee-experience-spezialisten-1e,3619116

Das ChannelPartner-Team wünscht Euch einen geruhsamen dritten Advent!