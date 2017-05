Was bewegt Systemhäuser, IT-Dienstleister, Service Provider und ISVs in Deutschland? Wer sind die umsatzstärksten Anbieter in diesem Umfeld?

Diesen und weiteren Channel-relevanten Fragen geht die Systemhausumfrage auf den Grund, die ChannelPartner gemeinsam mit dem Marktforschungs- und Beratungsunternehmen IDC auf den Weg bringt.

Sehr gerne möchten wir dabei Ihr Unternehmen berücksichtigen und bitten Sie deshalb, den Online-Fragebogen unter: http://umfragen.idgmedia.de/uc/cp/systemhaus2017/?a

bis spätestens Donnerstag, 15. Juni 2017 auszufüllen.

Mit Ausnahme der Angaben zu den Umsätzen (keine Pflichtangabe), fließen Ihre Antworten ausschließlich anonym in die Gesamtauswertung ein und werden nicht gesondert veröffentlicht. Auch eine spätere Verwendung Ihrer firmenbezogenen Daten in der ChannelPartner-Berichterstattung ist ausgeschlossen.

Damit Sie die strategischen Fragen vor der Eingabe in das Online-Tool auch hausintern abstimmen können, finden Sie hier den gesamten Fragebogen als PDF-File zum Download.

Bitte beachten Sie aber, dass nur die im Online-Fragebogen hinterlegten Antworten in die Auswertung einfließen können, vielen Dank.

Die Ergebnisse werden im September 2017 allgemein veröffentlicht.

Teilnehmer des Systemhaus-Kongresses "CHANCEN", der am 07. und 08. September 2017 in Düsseldorf stattfindet, erhalten die Studie bereits vorab auf dieser Veranstaltung.

Vielen Dank für Ihr Mitwirken!

Freuen Sie sich auf spannende und kontroverse Debatten auf dem Systemhauskongress CHANCEN.