Auf seinem Unpacked-Event hat Samsung am 26. Juli seine neuesten Falt-Smartphones vorgestellt: Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5. Das Klapp-Konzept ist identisch zu dem jeweiligen Vorgänger - es gibt aber eine entscheidende Änderung: Die Geräte schließen jetzt komplett lückenlos ohne Spalt. Hier finden Sie alle Infos zu den Handys.

Samsung Galaxy Z Flip5

Falt-Mechanismus: Samsung schafft es, das Scharnier für den Falt-Mechanismus so umzugestalten, dass keine große Lücke mehr am zwischen den beiden Gehäuse-Hälften entsteht. Zuletzt haben wir das flache Schließen beim Pixel Fold von Google gesehen.

In unserem ersten Hands-On macht die Technik einen absolut stabilen und zuverlässigen Eindruck. Das Galaxy Z Flip 4 lässt sich horizontal falten. Heißt: Zusammengeklappt ist das Handy super klein, ausgeklappt hat es normale Smartphone-Größe. Weiterhin sieht und merkt man den Knick im Display. Aber das ist bei jedem Hersteller so und ein Detail, das man bei aktuellen Falt-Handys in Kauf nehmen muss.

Neues Front-Display: Während beim Galaxy Z Flip 4 ein kleines Außen-Display die Front zierte, um die nötigsten Benachrichtigungen ablesen zu können, gibt es beim Z Flip 5 ein 3,4 Zoll großes Front-Display, das fast 4x so groß ist wie zuvor.

Sie können den Bildschirm nun also richtig nutzen und nicht nur Benachrichtigungen ablesen. Sie können etwa Maps für die Navigation nutzen oder auch Youtube-Videos abspielen. Selbst Whatsapp-Nachrichten können Sie mit vollwertiger Tastatur beantworten. Sie müssen demnach deutlich weniger oft das Handy aufklappen.

Natürlich können Sie auch wie zuvor das Kamerabild auf dem Front-Display einblenden lassen - etwa für ein Selfie mit der Hauptkamera oder für die Person, die Sie fotografieren. Jetzt können Sie Motive auch in anständiger Größe betrachten.

Das Display im aufgeklappten Zustand misst wie zuvor 6,7 Zoll. Dank der LTPO-Technik passt der AMOLED-Bildschirm laut Samsung die Bildwiederholrate automatisch zwischen 1 und 120 Hertz an. Wenn wir viel scrollen oder Spiele zocken, stellt das Handy entsprechend eine hohe Bildfrequenz zur Verfügung. Sobald wir beispielsweise etwas lesen, reduziert sie sich - so spart das Handy unter anderem Energie.

Kamera: Samsung verbaut auf der Rückseite wieder eine Dual-Cam mit je 12 Megapixeln. Bei unserem ersten Test gelingen uns ansprechende und farbenfrohe Fotos. Demnächst testen wir das Handy sowie die Kamera aber noch ausführlich.

Leistung & Speicher: Mit dem Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy arbeitet im Galaxy Z Flip 5 der gleiche Prozessor, der schon in der Galaxy S23-Serie zum Einsatz kommt. Der große Vorteil: Der Chip bietet nicht nur enorm viel Leistung, sondern auch eine hohe Energieeffizienz. Zusätzlich gibt es 8 GB RAM.

Leider konnten wir noch keinen Benchmark-Test durchführen, hier müssen wir unseren Test abwarten. Dass wir im kurzen Hands-On keine Ruckler oder Verzögerungen feststellten, ist zwar schön, aber leider nicht aussagekräftig.

Samsung streicht die 128 GB, weshalb die kleinste mögliche Speichergröße bei 256 GB startet. Zur Wahl steht außerdem noch eine 512-GB-Variante.

Preis und Verfügbarkeit: Das Galaxy Z Flip 5 kommt in den Farben Graphite, Cream, Lavender und Mint auf den Markt. Sie können das Gerät ab sofort vorbestellen, am 11. August feiert es dann Marktstart. Und so viel kostet es:

Z Flip 5 mit 256 GB - 1.199 Euro

Z Flip 5 mit 512 GB - 1.349 Euro

Wer das Gerät vorbestellt, der erhält gratis den doppelten Speicher. Heißt: Für die 512-GB-Version zahlen Sie nur 1.199 Euro.

Samsung Galaxy Z Fold5

Falt-Mechanismus: Auch beim Galaxy Z Fold 5 so angepasst, dass das Gerät weiterhin wasserdicht ist, es jetzt aber lückenlos schließt. Das Galaxy Z Fold 5 klappen Sie vertikal auf. Sie haben demnach ein normal großes Smartphone, das aufgeklappt zu einem Tablet wird. Speziell für produktives Arbeiten ist das sehr hilfreich.

Design & Display: Der Front-Bildschirm des Galaxy Z Fold 5 ist mit 6,2 Zoll genau so groß wie das des Vorgängers. Wenn Sie das Handy aufklappen, finden Sie im Inneren ein 7,6 Zoll großes Display. Während das äußere eine Bildwiederholrate von 48 bis 120 Hertz bietet, passt sich die Frequenz des großen Hauptbildschirms von 1 bis 120 Hertz automatisch an.

Sie können mehrere Apps gleichzeitig öffnen und parallel laufen lassen. Auf dem großen Bildschirm macht das wirklich Spaß.

Insgesamt ist das Gerät wirklich sehr hochwertig verarbeitet. Ja, die Display-Falte spürt man bei der Bedienung und je nach Lichteinfall sieht man sie auch. Aber das stört während der Bedienung nicht.

Kamera: Das Galaxy Z Fold 4 bietet wieder eine Hauptkamera mit 50 Megapixel. An unseren ersten Fotos haben wir nichts auszusetzen, auch diese werden wir im ausführlichen Test genauer überprüfen. Die Frontkamera des Großbildschirms verschwindet hinter dem Display-Glas und ist nicht zu sehen, wenn Sie etwa ein Foto im Vollbild ansehen.

Leistung & Speicher: Wie im Galaxy Z Flip 5 und der S23-Reihe treibt auch im Z Fold 5 der Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy das Handy an. Der sorgt für mehr als genug Leistung sowie eine längere Akkulaufzeit als zuvor. Zwar müssen wir die noch bei den neuen Falt-Handys überprüfen, aus Erfahrung mit den S23-Geräten können wir aber sagen, dass sich diese deutlich verbessert hat gegenüber den Exynos-Prozessor, die vorher verbaut wurden.

Das Z Fold 5 gibt es in insgesamt drei Speicherversionen: 25 GB, 512 GB und 1 TB. Die größte Variante wird Samsung exklusiv im eigenen Online-Store anbieten, die anderen Versionen können Sie auch bei anderen Händlern kaufen.

Preis und Verfügbarkeit: Sie können das Galaxy Z Fold 5 ab sofort vorbestellen, ehe es ab dem 11. August auf dem Markt erscheint. Zur Auswahl stehen die Farben Icy Blue, Phantom Black, Cream. Und so viel kosten die Varianten:

Galaxy Z Fold 5 mit 256 GB | 1.899 Euro

Galaxy Z Fold 5 mit 512 GB | 2.019 Euro

Galaxy Z Fold 5 mit 1 TB | 2.259 Euro (exklusiv bei Samsung)



(PC-Welt)