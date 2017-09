Schreibt und bearbeitet Karrierethemen - in der Digitalredaktion von COMPUTERWOCHE, CIO-Magazin, ChannelPartner und Tecchannel. Ihre Schwerpunkte sind IT-Arbeitsmarkt, Recruiting, Freiberufler, Aus- und Weiterbildung, IT-Gehälter, Work-Life-Balance, Employer Branding, Führung und und und. Wenn sie nicht gerade Projekte wie den " CIO des Jahres " betreut. Hofft auf mehr Frauen in der IT. Alle Artikel des Autors

Dürfen Sie Jeans tragen, wenn der Kleidungsstil "business casual" verlangt wird? Was versteht man unter "Come as you are" im Business-Kontext? Wir verraten Ihnen, welche Kleidung Sie in welcher Situation im Job anziehen müssen, um sich nicht zu blamieren.