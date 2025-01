Die Channel Excellence Awards sind eine der wichtigsten Auszeichnungen des europäischen Channels. Zusammen mit dem Marktforschungspartner Context vergibt ChannelPartner sie immer zum Jahresanfang an Hersteller und Distributoren, die in der Händlergunst ganz oben stehen - das nächste Mal am 23. Januar in München.

Zur Jahreswende 2024/25 hatte die Redaktion die Gewinner der Channel Excellence Awards 2024 nach ihrer Einschätzung für 2025 gefragt. Denn wer könnte besser geeignet sein, als die Besten der Branche?

In der folgenden Bildergalerie präsentieren wir noch einmal die Highlights aus den Antworten der Befragten bei den Herstellern. Wenn Euch ein Bereich besonders interessiert, findet Ihr den kompletten Artikel in den Links unterhalb der Bildergalerie.

Microsoft

Oliver Gürtler, Leiter des Mittelstandsgeschäfts bei Microsoft Deutschland, hofft „dass der technologische Fortschritt auch den verantwortungsvollen Umgang mit KI stärkt. Und ich erwarte, dass wir dadurch das Vertrauen in diese Technologie steigern.“ HP

Hartmut Husemann, Director Commercial and Retail Channel bei HP Deutschland: „Die Voraussetzungen mit unseren Channel Partnern 2025 erfolgreich zu gestalten sind sehr gut. Neben KI ist der Investitionsbedarf für hybride Arbeitsumgebungen nach wie vor hoch. Es besteht Nachholbedarf.“ HPE

Gerry Steinberger, Leiter Partner-Ökosystem Deutschland bei Hewlett Packard Enterprise: „Ein großes Thema für uns wird die bevorstehende Integration von Juniper Networks, die größte Akquisition unserer Firmengeschichte. … Das wird ein Turbo für unser Netzwerkgeschäft, aber auch für KI und Hybrid Cloud.“ Fujitsu

Santosh Wadwa, VP, Head of Platform Business Germany bei Fujitsu: „Aus Fujitsu Technology Solutions wird am 1. April 2025 Fsas Technologies. Für uns ein immens wichtiger Schritt, da damit der Technologiearm der Fujitsu in einem starken Datacenter-Brand zusammengefasst wird. … So bleiben auch die Menschen, die Produkte, die Vertriebswege mit unserem hohen Channel-Anteil und das Wertesystem unser Fundament für unser erfolgreiches Geschäft.“ AVM

Michael Sadranowski, Senior Vice President Sales bei AVM: „Die fortschreitende Digitalisierung von Unternehmen und Verbrauchern eröffnet uns und der Branche neue Umsatzpotenziale. Die Vernetzung mit hoher Bandbreite trägt entscheidend dazu bei, in unterschiedlichen Bereichen wettbewerbsfähig zu sein und den Alltag unserer Kunden zu vereinfachen.“ Brother

Sascha Bick, Director Sales, Marketing and Corporate Communications bei Brother: „Die Anzahl klassischer Fachhandelsunternehmen wird weiter abnehmen. Service- und Softwareorientierte Handelspartner hingegen werden noch wichtigere Ansprechpartner, um den Mittelstand und die öffentliche Verwaltung zu unterstützen. Securepoint

René Hofmann, Geschäftsführer bei Securepoint: „Die Gesetzgebung für den Bereich Cybersicherheit kommt endlich in Bewegung, aber hier haben wir noch viel Luft nach oben. Die Absicherung kleiner und mittlerer Unternehmen gewinnt weiter an Bedeutung; ebenso wie die IT-Sicherheit für die zunehmende Digitalisierung insgesamt.“ Agfeo

Michael Born, Geschäftsführer von Agfeo, ist von KI und deren Möglichkeiten begeistert – gibt aber zu bedenken: „Ganz wichtig wird hier aber sein, die Beschäftigten mitzunehmen, davon zu überzeugen und zu begeistern, welche vielseitigen Möglichkeiten und Chancen diese Technologie bietet." Veeam

Sebastian Lacour, Senior Manager Channels bei Veeam: „Ein herausragender Trend ist die zunehmende Fokussierung auf Cybersecurity. In einer Zeit, in der Cyberbedrohungen ständig zunehmen, wird die Sicherheit von Daten und IT-Infrastrukturen für Unternehmen jeder Größe von noch entscheidenderer Bedeutung." Logitech

Markus Weinberg, Head of L4B Channel DACH bei Logitech for Business: „Im Bereich hybrider Arbeitsumgebungen sehe ich einen klaren Trend hin zu intelligenteren, immersiveren und inklusiveren Lösungen. Künstliche Intelligenz wird dabei eine Schlüsselrolle spielen - sei es durch automatisierte Prozesse, smartere Technologien oder die Optimierung der Nutzererfahrung.“ Schneider Electric

Vincent Barro, Vice President Secure Power DACH bei Schneider Electric: „Gerade die Kombination aus technologischer Innovation und jahrzehntelanger Expertise unserer Partner ist heute entscheidend, um Endkunden bei der Transformation ihrer IT-Infrastruktur optimal zu unterstützen.“

