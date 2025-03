Es ist soweit, Microsoft hat damit begonnen, Mails an Benutzer von Windows 10 zu verschicken, die diese an das bevorstehende Support-Ende für das immer noch sehr beliebte Windows-Betriebssystem erinnern. Das US-amerikanische IT-Nachrichtenmagazin Windowslatest berichtet, dass Benutzer jetzt die ersten dieser Mails in ihren Posteingangsfächern gefunden haben.

Die englischsprachige Version dieser Mail beginnt mit “End of support for Windows 10 is approaching” (das Support-Ende für Windows 10 kommt näher). Darunter befindet sich ein Link zur Überprüfung der Upgrade-Berechtigung oder zum Kauf eines neuen Computers. Darunter befindet sich eine FAQ zum Supportende für Windows 10.

n der FAQ erklärt Microsoft, was das Supportende nach dem 14. Oktober 2025 für die Benutzer bedeutet. Allerdings erwähnt Microsoft darin nicht, dass es zumindest für ein weiteres Jahr einen kostenpflichtigen Support anbieten wird. Mehr dazu weiter unten.

In der FAQ gibt Microsoft auch einige Ratschläge dazu, was man mit einem ausgedienten Windows-10-PC machen kann. Microsoft betont in diesem Zusammenhang, dass der Windows-10-PC nach dem Supportende natürlich nicht aufhört zu arbeiten. Er ist aber anfälliger für Hackerangriffe und Malware, weil Microsoft darin keine neu entdeckten Sicherheitslücken mehr schließt.

Und natürlich endet die FAQ mit dem unvermeidlichen Hinweis, dass Windows 11 das sicherste Windows aller Zeiten sei. Darauf sollte man doch bitteschön upgraden.

Wer weiter seinen Windows-10-Rechner nutzen wolle, dem rät Microsoft, die darauf befindlichen Dateien auf Onedrive zu sichern.

So nutzen Sie Windows 10 weiter

Microsoft verschweigt in seiner Mail also, dass es gegen Bezahlung für ein Jahr weiteren Support (Extended Security Updates, ESU) anbieten wird. Für 30 Dollar, der Euro-Preis wurde bisher nicht genannt. Alternativ können Sie auch 0Patch verwenden.

Ganz wichtig ist, dass Sie auf dem Windows-Rechner einen aktuellen Virenscanner installieren. Zudem könnte sich der Einsatz einer VPN-Software empfehlen. (PC-Welt)