Rumeiern ist normalerweise nicht Michael Krämers Sache, doch nun macht der Geschäftsführer des saarländischen Systemhauses Krämer IT eine Ausnahme: Zusammen mit den Kollegen der Schwesterfirma Server-Eye steht den Eppelbornern bald gefiederter Nachwuchs ins Haus.

Server-Eye, eigentlich bekannt durch seine Managed Services Tools zur Organisation von IT-Dienstleistungen, hat beschlossen, den Expansionskurs auch tierisch fortzusetzen. Dabei wird das Unternehmen sozusagen organisch wachsen: Mithilfe eines Flächenbrüters zieht das Server-Eye Team 20 Altsteirer Hühner im H1 Landheim Wiesbach Bürogebäude auf.

Der Nachwuchs darf dann mietfrei das neue Hühnerhaus im direkt anliegenden Park beziehen. Die Bezahlung mit dem einen oder anderen Ei ist rein freiwillig, denn es werden natürlich auch die Hähne aufgezogen. Diese stehen allerding unter besonderer Beobachtung: So bald sie die Hühner überfordern, droht ihnen der Kochtopf. Die ebenfalls im Park lebende Wasserbüffel-Familie ist schon neugierig auf die neue Nachbarschaft.

ITler sind keine weltfremden Nerds

Für Michael Krämer ist die Hühneraufzucht auch eine Möglichkeit zu zeigen, dass ITler keine "weltfremden Nerds" sind. "Es geht nicht nur um Zahlen und Programmzeilen. Die Verbundenheit mit der Natur und die Nachhaltigkeit sind wichtige Faktoren für die Entwicklung eines Unternehmens", erklärt der Krämer-IT-Geschäftsführer.

Am 8. April ging es bereits los: Die Eier wurden geliefert und das Server-Eye Team legte diese gemeinsam nach und nach behutsam in den Brutkasten ein. Nun ist für die nächsten 20 Tage Beobachten, Eierschieren und gespanntes Warten angesagt, bis die ersten Küken endlich schlüpfen. Das wird in wenigen Tagen der Fall sein.



Da brüten Systemhauschef Michael Krämer und seine Kollegen von Krämer IT und Server-Eye ganz schön was aus!

Der Support von Florian Großmann aus der Support-Abteilung gilt ganz dem Brutkasten.

Lena Esseln, Werkstudentin Marketing, hat schon einen elementaren Marketing-Grundsatz verinnerlicht: "Tiere gehen immer!"

Vertriebsleiter Stefan Klüner hat schon seinen Favoriten gefunden.

Auf das noch ungeschlüpfte Federvieh wartet ein feudales Eigenheim.

Die benachbarten Wasserbüffel sind schon neugierig, wer da bald einzieht.

Welches Küken wird wohl zuerst schlüpfen? Daniel Schwender, Support, ist noch unschlüssig.

Wie Vertriebsinnendienstler Steffen Burger versehen die Küken noch Innendienst. Bald werden sie in den Außendienst wechseln.

Das Experiment wird akribisch wissenschaftlich begleitet.

Vertriebsaussendienstler Joe Schuh geht ganz in seiner Rolle als Hennenhüter auf.

Carsten Engel vom Vertriebsinnendienst ist sich ziemlich sicher, dass aus den Eiern keine Osterhasen schlüpfen.

Mit dem Server-Ei-Lotto können sich server-Eye-Kunden, und solche, die es noch werden wollen, aktiv am saarländischen Eiertanz beteiligen.

Marketing Managerin Viktoria Marmann ist Kükenmama der ersten Stunde.

Hühner-Webcam und Eierlotto

Damit die Branche den Hühnernachwuchs auf der Welt begrüßen kann, schaltet Server-Eye pünktlich zur spannenden Schlüpfphase eine Webcam: Unter https://www.server-eye.de/livestream-serverei/ kann jeder ab 26. April 2021 live dabei sein.

Zudem haben sich die IT- und Federviehexperten noch eine pfiffige Aktion ausgedacht: Unter https://www.server-eye.de/teilnahme-server-ei-lotto/ könnten Server-Eye-Kunden und solche, die es werden möchten, am Eierlotto teilnehmen. Betrachtet werden die ersten 6 aus 50 Eiern, die zuerst geschlüpft sind. Je früher das Küken schlüpft, desto mehr Punkte gibt es für das Ei.

Das Gewinnspiel startet ab sofort und endet, sobald das erste Küken geschlüpft ist. Das wir voraussichtlich am Mittwoch, den 28. April 2021 so weit sein. Die Gewinner werden dann am 30. April verkündet und von Server-Eye kontaktiert.

