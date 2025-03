Nein, es ist kein misslungener Aprilscherz. Auch Geschäftsreisende aus der EU, die nach dem 1. April 2025 nach Großbritannien einreisen wollen, benötigen ab diesem Zeitpunkt in der Regel eine Electronic Travel Authorisation, abgekürzt ETA. Können Sie bei der nächsten Einreise keine solche ETA vorweisen, ist der geplante Trip vermutlich schneller zu Ende, als gedacht.

Für Touristen mag das ärgerlich sein. Für Geschäftsreisende kann es gravierende Folgen haben, wenn wichtige Termine platzen. Auch auf potenzielle Geschäftspartner macht es keinen guten Eindruck, wenn Sie an der Grenze abgewiesen wurden.

Was müssen Business-Reisende in Zukunft beachten, die sich auf den Weg nach Großbritannien machen wollen? Die wichtigsten Punkte, die ab April 2025 für die Einreise gelten, haben wir in einer FAQ zusammengefasst.

Welche Reisen sind von der ETA-Pflicht betroffen?

Die neue britische ETA-Pflicht gilt sowohl für touristische Aufenthalte, die nicht länger als 90 Tage dauern und für die bislang der Reisepass genügte, sowie für "kurze Geschäftsreisen". Nach der Bewilligung durch die britischen Behörden kann eine ETA für einen Zeitraum von zwei Jahren auch für mehrere Reisen nach Großbritannien genutzt werden, sofern diese insgesamt nicht sechs Monate überschreiten.

Wer benötigt eine ETA?

Die ETA-Pflicht gilt für Reisen nach England, Schottland, Wales sowie Nordirland. Für Gibraltar wird nach inoffiziellen Angaben bis auf Weiteres keine ETA benötigt, hier genügt wohl weiterhin der Personalausweis. Reisen auf die Kanalinseln Guernsey und Jersey erfordern voraussichtlich erst ab Ende 2025 eine ETA.

Betroffen sind von der ETA-Pflicht sowohl EU- als auch Schengen-Bürger. Hier die derzeit aktuelle Liste: Andorra, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vatikanstadt sowie Zypern.

Wie und wo kann ich eine ETA beantragen?

Die britische Regierung empfiehlt die Nutzung einer eigens entwickelten Smartphone-App. Sie kann sowohl für Android als auch iOS aus den jeweiligen App-Stores kostenlos heruntergeladen werden. Alternativ ist es auch möglich, eine ETA über die Webseite gov.uk zu beantragen. Die Bearbeitungsdauer liegt bei bis zu 72 Stunden.

Welche Daten werden für einen ETA-Antrag benötigt?

Bei der Beantragung müssen Sie einige persönliche Daten angeben sowie eine Reihe von Fragen beantworten. Außerdem benötigen Sie:

den für die Reise nach Großbritannien vorgesehenen Reisepass. Er muss zum Zeitpunkt der geplanten Einreise noch gültig sein

ein E-Mail-Konto, an das die Bestätigung gemailt werden kann

eine Kreditkarte (eventuell auch Apple Pay oder Google Pay)

ein Digitalfoto des Gesichts (das gilt für jede Person über neun Jahren, die an der Reise teilnehmen soll)

Informationen über die geplanten An- und Abreisetermine

Kontaktdaten

Was kostet die Electronic Travel Authorisation?

Großbritannien verlangt für die Ausstellung einer ETA derzeit 10 Britische Pfund, das entspricht etwa 12 Euro. Die ausgestellte ETA wird per E-Mail zugesandt. Es wird empfohlen, auf die Reise sowohl eine digitale Kopie als auch einen Ausdruck der Bescheinigung mitzunehmen.

Wer benötigt keine ETA?

Es gibt durchaus noch Ausnahmen für eine ETA. Wer zum Beispiel bereits ein Visum für Großbritannien erhalten hat, benötigt keine zusätzliche ETA mehr. Auch wer bereits eine Erlaubnis erhalten hat, dort zu leben, zu arbeiten oder zu studieren, ist nicht betroffen. Auch wer sich nur auf der Durchreise befindet und dabei die Grenzkontrollen nicht durchläuft, muss keine ETA vorweisen.

Was ist mit Transitreisenden?

Wie im vorherigen Abschnitt bereits erwähnt, benötigen Transitreisende keine ETA (und auch kein Visum), wenn sie an einem britischen Flughafen nur in ein anderes Flugzeug umsteigen und dabei die Grenzkontrollen nicht durchqueren.

Was ist mit Kurzzeitbesuchern?

Auch Kurzzeitbesucher benötigen keine ETA, wenn sie den britischen Boden innerhalb einer "kurzen Zeitspanne" wieder verlassen. Laut der offiziellen Webseite sind das etwa 24 Stunden.

Allerdings gibt es hier und bei Transitreisen auch Unstimmigkeiten. So schreibt beispielsweise der Airport Heathrow: "ETAs sind für touristische, geschäftliche oder Studienreisen sowie Reisen zum Besuch von Familie und Freunden von bis zu sechs Monaten erforderlich. Sie sind auch für den Transit erforderlich, selbst ohne britische Grenzkontrollen."

Benötige ich eine ETA oder nicht doch ein Visum?

Die britische Regierung bietet auf ihrer Webseite einen Visums-Checker, mit dem Sie vor einer Reise nach Großbritannien prüfen können, ob Sie statt einer ETA eventuell ein Visum für die Einreise benötigen. Das gilt zum Beispiel für längere Aufenthalte oder wenn Sie in Großbritannien eine Erwerbstätigkeit aufnehmen wollen.

Weitere Hinweise zur Reise

Der Besitz einer ETA ist keine Garantie, dass die britischen Behörden die Einreise erlauben. An der Grenzkontrolle können weitere Nachweise wie Terminbestätigungen, Einladungsschreiben oder auch das Vorhandensein von Rückflugtickets verlangt werden. Zumindest lassen das Gemeinsamkeiten mit dem ähnlichen ESTA-System vermuten, das seit Jahren in den USA genutzt wird.

Aufgrund der genannten Unstimmigkeiten (s.o.) kann es sinnvoll sein, auch bei Reisen nach oder durch Großbritannien, die eigentlich keine Electronic Travel Authorisation erfordern, trotzdem eine ETA zu beantragen und dabei zu haben.