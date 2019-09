03.09.2019 Von Maximiliane Piontek

Wie ist es bestellt um die Recruiting-Qualität - insbesondere in der IT? Wo liegen die Stärken der Unternehmen und wo besteht Optimierungsbedarf? Und vor allem: Wer sind die Besten? Antworten darauf liefert ein kostenloses Business Breakfast der COMPUTERWOCHE am 24. September gemeinsam mit der Plattform Best Recruiters.