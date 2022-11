Den Anfang macht am 22. November die Cancom-Niederlassung in Hannover, den Schluss der mobile WatchGuard-Weihnachtsmarkt bei Schneider & Wulf am 8. Dezember in Babenshausen, im Landkreis Darmstadt. Drei der insgesamt 16 Stationen sind einzig den Vertriebspartnern vorbehalten:

am 30. November bei ADN in Bochum

am 1. Dezember bei WatchGuard in Duisburg

und am 6. Dezember bei Allnet in Germering bei München

Dabei macht das WatchGuard-Mobil jeweils für zwei Stunden Halt, um Kunden und Partner mit Bagels am Morgen (9 bis 11 Uhr) oder mit Burgern am Nachmittag (16-18 Uhr), sowie mit Glühwein und anderen Getränken zu versorgen. Auf diese Weise erhalten Kunden und Partner die Gelegenheit, sich in stimmungsvoller Atmosphäre und bei leckerem Essen mit den Security-Experten von WatchGuard-auszutauschen und die letzten Monate entspannt Revue passieren zu lassen.

Hier finden Sie alle Tourdaten des mobilen Weihnachtsmarktes von WatchGuard.