Der Netzwerksicherheits-Spezialist Watchguard hat eine web-basierte Lernumgebung gestartet, die seinen weltweit mehr als 9.000 Partnern ab sofort zur Verfügung steht. Das "Advanced Learning Center" richtet sich vor allem an Value Added Reseller (VARs) und Managed Security Service Provider (MSSPs), die nach individuellen Schulungen in den Bereichen Vertrieb, Beratung und Technologie suchen. Erreichbar ist die neue Selbstlernplattform über das Partnerportal von Watchguard.

