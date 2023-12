Der amerikanische Sicherheitsanbieter Watchguard führt einen neuen Service für Managed Detection & Response (MDR) ein, der sich an Managed Service Provider (MSP) richtet. Er soll die steigende Nachfrage nach Leistungen zum proaktiven Umgang mit aktuellen Gefahren abdecken, ohne dass der Partner dafür ein eigenes Security Operation Center (SOC) einrichten und betreiben muss.

Geschäft ausbauen ohne eigenes SOC

"Als ein zu 100 Prozent Channel-orientiertes Unternehmen wollten wir in erster Linie unseren MSP-Partnern eine MDR-Lösung der Enterprise-Klasse anbieten", so Andrew Young, Chief Product Officer bei WatchGuard Technologies. Dies ermögliche es ihnen, ihr "Geschäft auszubauen, ohne dass sie ein eigenes SOC aufbauen oder zusätzliche Herausforderungen bei der Suche nach Cybersecurity-Fachkräften meistern müssen".

Der 24/7 verfügbare Service biete einen einfachen Zugang zu professionellen, KI-gestützten Schutzmechanismen. Außerdem sei der Dienst skalierbar und an individuelle Bedürfnisse anpassbar. Er füge sich auch nahtlos in das "Unified Security"-Konzept von Watchguard ein. So können MSP nach Aussage von Young für ihre Kunden verlässliche und umfassende Sicherheitsangebote entwickeln.

Zusätzlich lasse sich Watchguard MDR mit anderen verfügbaren Angeboten wie WatchGuard EDR, EPDR und Advanced EPDR kombinieren. Der Dienst sei zudem kompatibel mit dem automatisierten Zero-Trust Application Service von WatchGuard, dem Threat Hunting Service, fortschrittlichen Sicherheitsanalysen sowie Threat Intelligence. Dazu komme ein Team von erfahrenen Cybersecurity-Analysten, die rund um die Uhr Bedrohungen überwachen, erkennen und darauf reagieren.

"Der Service hilft MSP nicht nur dabei, bestehende Eintrittsbarrieren für die Bereitstellung von Managed Security Services zu überwinden - er ermöglicht es ihnen auch, mit einer innovativen neuen Lösung, die wir speziell für sie entwickelt haben, von neuen Marktchancen zu profitieren", verspricht Young.