Der amerikanische Sicherheitsanbieter Watchguard verstärkt seine Aktivitäten für ein sicheres Identity and Access Management (IAM). Dazu hat das Unternehmen seine MFA-Lösung (Multifaktor-Authentifizierung) AuthPoint um einen Darkweb-Monitor-Service sowie einen Passwort-Manager erweitert. Die neuen Angebote richten sich vor allem an Managed Service Provider (MSP), die sie ihren Kunden als Dienstleistung über die Watchguard Cloud anbieten können.

AuthPoint Total Identity Security

"Gestohlene oder durchgesickerte Zugangsdaten sind eine der Hauptursachen für Datenschutzverletzungen", erklärt Carla Roncato, Vice President of Identity bei WatchGuard. "Dennoch ist der Einsatz von Passwörtern nach wie vor gang und gäbe und die am weitesten verbreitete Form der Benutzerauthentifizierung in Unternehmen."

Das Monitoring auf im Darkweb aufgetauchte Passwörter und entsprechende Warnungen vor ihrem weiteren Gebrauch sollen über die klassische MFA-Funktionalität und den Single-Sign-On-Webzugriff hinausgehen, so Roncato. Zudem soll neue Passwort-Tool Anwender dabei unterstützen, sichere Passwörter zu generieren, die sie dann über Browser-Erweiterungen in Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari und Firefox automatisch einsetzen können.

Watchguard bietet die neuen Funktionen im Rahmen des Pakets "AuthPoint Total Identity Security" an. Es umfasst die Bausteine AuthPoint MFA Service, Dark Web Monitoring Service sowie Passwort-Manager.