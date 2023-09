WatchGuard Technologies hat mit CyGlass Technology Services einen Experten NDR (Network Detection and Response) übernommen. Die cloudbasierte Plattform des US-amerikanischen Unternehmens nutz KI und maschinelles Lernen (ML) und soll "leistungsstarke IT-Sicherheit in hybriden Netzwerken verankern" - zu erschwinglichen Kosten und ohne Hardware, wie WatchGuard verspricht. Damit richte sich der Zukauf insbesondere an kleine und mittelgroße Organisationen.

NDR hilft generell Risiken zu erkennen, Bedrohungen zu stoppen und Compliance nachzuweisen. Das ist in einer Zeit, in der die Angriffsfläche durch stärkere Nutzung der Cloud sowie zunehmender Bedeutung von Mobilität, IoT und Homeoffice deutlich größer wird, ein wichtiger Aspekt. Da ist es erforderlich, dass Firmen Bedrohungen auf der Netzwerk-Layer effizient erkennen und bekämpfen können.

Die dafür von CyGlass entwickelte und angebotene Technologie wird künftig Teil der WatchGuard Unified Security Platform. Sie soll Grundlage eines NDR-Services werden, mit dem sich Netzwerkanomalien KI-gesteuert aufdecken lassen. "Die Übernahme markiert somit einen weiteren zielgerichteten Schritt im Zuge des XDR-Konzepts von WatchGuard, der die Open eXtended Detection and Response (XDR)-Funktionen von WatchGuard ThreatSync zusätzlich aufwertet", teilt das Unternehmen mit.

Für alle Kunden Sicherheit auf Enterprise-Niveau

"Die WatchGuard-Lösungen, die auf der CyGlass-Technologie aufbauen, verschaffen unseren Partnern einen Wettbewerbsvorteil, der zu höheren Umsätzen und Margen führen wird", sagt Andrew Young, Chief Product Officer bei WatchGuard. "Durch die Integration in die Unified-Security-Platform-Architektur von WatchGuard profitieren Partner und Kunden gleichermaßen von zukunftsfähigen Methoden, um Netzwerkangriffe abzuwehren. Sie gewinnen noch bessere XDR-Einblicke, nicht zuletzt dank Einbindung der Telemetrie von Drittanbieter-Geräten, einschließlich Switches. Mithilfe der leistungsstarken Berichtsfunktionalität lassen sich Sicherheitsvorgaben - wie sie beispielsweise auch mit Cyberversicherungen einhergehen - einfach erfüllen."

WatchGuard hebt als Gemeinsamkeit mit CyGlass hervor, dass es beiden Firmen darum gehe, "allen Kunden Sicherheit auf Enterprise-Niveau zugänglich zu machen - ganz unabhängig von Größe und Ressourcenstärke". Andere NDR-Produkte seien in Bezug auf Management und Einsatz in der Regel auf teure Hardware und erfahrene Sicherheitsanalysten angewiesen, so dass nur größere Unternehmen sie sinnvoll einsetzen können. Als cloudbasierte Lösung ermöglicht die Technologie von CyGlass auch mittelständischen Unternehmen und MSPs, NDR-Funktionen "zu sehr günstigen Betriebskosten" abzubilden.

Weitere NDR-Aktivitäten im deutschen Channel

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt in Deutschland auch das Unternehmen ForeNova, dass mit seinen Produkte über ISPD (jetzt Teil von Prianto) und ein Rechenzentrum in Frankfurt 2021 im Channel startete und inzwischen ein ansehnliches Team aufgebaut und eine Partnerschaft mit Synaxon geschlossen hat - die sich allerdings nicht nur auf die NDR-Produkte beschränkt.

Eher mit Fokus auf große Partner und Großunternehmen ist dagegen ExtraHop im deutschen Channel aktiv. Das Unternehmen startet damit schon 2015 über Wick Hill (heute Nuvias), damals allerdings noch mit anderem Fokus. Damals hieß NDR noch nicht wirklich NDR, sondern sprach man davon "die Infrastruktur mit intelligenten Echtzeit-Auswertungen von Performance-, Verfügbarkeits- und Security-Daten zu überwachen." Einen zweiten Anlauf machte auch ExtraHop 2021. Es setzte dabei auf den Vertrieb über Exclusive Networks. Heute verantwortet Karl Werner als Area Vice President für die Region Mittel- und Südeuropa das Geschäft des NDR-Spezialisten aus den USA.

Vectra AI kann in Deutschland schon Kunden wie Rossmann, die DZ Bank, R+V, den Maschinenhersteller Andreas Stihl sowie das Uniklinikum Essen vorweisen. Personell hatte sich der Anbieter bereits 2021 mit Andreas Riepen (von Riverbed kommen) als Head of Central & Eastern Europe und im Frühjahr 2023 mit André Thelen als Country Manager Deutschland verstärkt. Thelen kam von Splunk (demnächst Cisco) und besetzte eine neue geschaffene Position. Dass Vectra AI für Deutschland eine Stelle neu geschaffen hat zeit immerhin, dass man hier mehr Präsenz zeigen will - das Team dürfte aber gerade für die Channel-Betreuung durchaus noch etwas wachsen.

In NDR investiert hat im Zuge des Ausbaus seiner Security-Aktivitäten auch OpenText. Der Konzern erwarb im Februar 2022 den Spezialisten Bricata, setzt aber traditionell auch eher auf die Ansprache größerer Unternehmen - obwohl gerade die Security-Branche ernsthaft bemüht ist, die etablierten Distributionswege (etwa Ebertlang und Sysob) zugekaufter Spezialisten wie Carbonite/Webroot, oder Zix/AppRiver zu erhalten und die Partnerbasis zu erweitern.

