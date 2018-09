Die WatchGuard Technologies GmbH will Unternehmen zeigen, wie sie vor dem Hintergrund der aktuellen Gefahrenlage alle möglichen Einfallstore im Auge behalten und schnell auf Angriffe reagieren können. Alle vorgestellten Lösungen können dabei auch als Managed Security Services auf Reseller-Seite eingebunden werden.

Das Unternehmen weist zudem auf das einfache Konfigurieren und Steuern aller Sicherheitsfunktionen sowie eine nutzerfreundliche Analyse und Visualisierung. Weiterhin informiert WatchGuard neben den Appliances und Security-Diensten auch über die Absicherung von WLAN-Umgebungen und stellt die neue Multifaktor-Authentifizierungs-Lösung AuthPoint auf der It-sa 2018 vor.

Multifaktor-Authentifizierung - so einfach wie nie

Mit AuthPoint können nun auch KMUs einfach und kosteneffizient MFA-Lösungen selbst in bestehende IT-Sicherheitsstrukturen integrieren. Cloud-basiert und per Smartphone-App werden Investitionskosten, Integrationsprozesse und aufwendige Administrationsaufgaben nahezu eliminiert. Abgerechnet wird nach Anzahl der Anwender in Jahreslizenzen.

KI gegen Zero-Day-Malware

Mit IntelligentAV stellt WatchGuard eine Scan-Engine vor, die auf maschinelles Lernen setzt und die sich ständig weiterentwickelnde Zero-Day-Malware effektiv bekämpft ohne dabei auf aktuelle Datenbanken für Bedrohungsanalysen und Signaturen angewiesen zu sein. In einem Test durch SE Labs identifizierte eine 2015er-Version dieser KI-Engine umfassende Bedrohungen bereits 33 Monate vor ihrem Auftreten, teilt das Unternehmen mit.

Auch die gerade erst vorgestellte UTM-Appliance Firebox M270 wird in Nürnberg zu sehen sein. Dank Intel-Atom-Prozessoren mit QuickAssist-Technologie lassen sich alle in der Total Security Suite angebotenen Sicherheitsfunktionalitäten auf einmal aktivieren – ohne Abstriche bei der Verarbeitungsgeschwindigkeit. So sei die Firebox M270 bei vollem Betrieb aller UTM-Dienste das schnellste Einstiegsgerät der Branche, wie unabhängige Tests von Miercom ergeben hätten.

