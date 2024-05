WatchGuard Technologies hat im Rahmen seiner jährlichen Partnerkonferenz "Apogee" - die diesmal in Amsterdam stattfand - auch drei Unternehmen geehrt, die sich in der Region Central Europe in den vergangenen Monaten durch besondere Erfolge in der Zusammenarbeit mit dem IT-Security-Anbieter ausgezeichnet haben. "Die Auswahl der Preisträger fiel uns in diesem Jahr nicht leicht", sagt Michael Haas, Regional Vice President für Central Europe bei WatchGuard Technologies. "In unserem Partnernetzwerk geht aktuell enorm viel voran."

Für Haas ist es "unglaublich spannend mitzuerleben, wie viele Unternehmen inzwischen ihre eigenen MSP-Ambitionen befeuern. Gerade in diesem Umfeld sehen wir zahlreiche vielversprechende Initiativen, so dass sich bereits jetzt etliche potenzielle Kandidaten für zukünftige Awards abzeichnen."

Die Dynamik erklärt sich Haas auch durch die vom Hersteller im vergangenen Jahr geleistete Vorarbeit: "Im letzten Jahr haben wir produktseitig so viel auf den Weg gebracht, um unseren Partnern den Weg in die Zukunft des Managed-Services-Geschäft zu ebnen - von XDR über MDR bis hin zu NDR und das alles über unsere Unified Security Platform. Inzwischen wird deutlich, dass dieser Funke immer mehr zündet." Besonders gezündet hat es bei EDV-N Technology in Wien und Berlin, List+Lohr in Hannover sowie Kupper IT in Leipzig.

Der IT-Dienstleister EDV-N Technology konnte sich "mit einem umfangreichen Projekt in einer großen österreichischen Bildungseinrichtung" den Award "Competitive Win of the Year" sichern.

Die Auszeichnung als "Most Inspirational Partner of the Year" nahm die List+Lohr GmbH aus Hannover in Empfang. Sie begann 2022 mit der Transformation vom klassischen Systemhaus zum Managed Services Provider (MSP). Der Award zeigt, wie erfolgreich dieser Weg war.

Kupper IT aus Leipzig bewarb sich mit einem Umsatzwachstum von fast 30 Prozent im Jahr 2023 nachdrücklich um den dritten "Partner of the Year"-Award in der DACH-Region. Laut WachGuard liefert das Unternehmen damit "den besten Beweis dafür, dass geschäftliche Weiterentwicklung mit dem richtigen Engagement auch in wirtschaftlich insgesamt eher schwierigen Zeiten möglich ist." Das gelingt jedoch nur, wenn man auch Neues wagt: Kupper IT war einer der ersten WatchGuard-Partner, der bei der Erweiterung seines Angebots um ein Security Operations Center auf den MDR-Service von WatchGuard setzte.

"Die Begegnungen am 21. und 22. Mai und das Feedback unserer Partner haben uns einmal mehr bestätigt, dass von unserem 'Unified Security'-Konzept entscheidende Stärke ausgeht", zieht Haas Bilanz der Veranstaltung. "Hier ziehen wir alle gemeinsam an einem Strang. Umso größer ist unser Ehrgeiz, dieses Leistungsspektrum in Zukunft immer weiter auszubauen. Genügend Anregung haben wir und die nächsten Schritte werden nicht lange auf sich warten lassen."

