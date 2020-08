Die infoWAN Datenkommunikation GmbH aus Garching wird Teil der Waterland Cloud-Champions, die vor kurzem durch den Zusammenschluss von Beck et al., Binary und der Direkt Gruppe entstand. Damit erweitert sich die Plattform des Beteiligungsunternehmens Waterland um einen weiteren erfahrenen Cloud-Provider.

Durch die Transaktion wächst das Dienstleistungsportfolio im Bereich Digital Workspace weiter und vertieft zudem die strategische Beziehung zu Microsoft für die gesamte Gruppe. Hauptgesellschafter und Geschäftsführer Lars Riehn wird an der gemeinschaftlichen Gruppe beteiligt.

Neben dem Microsoft Cloud Solution Provider mit mehreren Gold-Kompetenzen aus Garching, kommt auch dessen Tochter DrVis Software GmbH unter die Waterland-Haube. Waterland profitiert zudem von infoWANs Direct CSP und FastTrack Ready Partner-Status bei Microsoft und insgesamt 80 Mitarbeitern aus den Standorten München, Regensburg und Jena.

Die Investorengruppe adressiert den stark wachsenden Markt für Cloud Consulting und Managed-Cloud-Service-Lösungen mit dem Ziel, einen schlagkräftigen Digital-Cloud-Service-Provider zu etablieren, der die Planung, Integration und den Betrieb der Lösungen übernehmen und somit alle Cloud-Anforderungen des Kunden abdecken kann.

„Aus einer Vielzahl von Möglichkeiten für die zukünftige Entwicklung von infoWAN habe ich mich sehr bewusst für diese Gruppe und für Waterland entschieden, da sich die Themen und technologischen Schwerpunkte der vier Unternehmen sehr gut ergänzen“, erklärt Lars Riehn, Geschäftsführer von infoWAN. „Mir war auch wichtig, mit Waterland einen langfristig orientierten Partner zu haben, der das gemeinsame Wachstum beschleunigen kann.“

„Mit dieser neuen Gruppe als Digitalisierungs-Partner an der Seite kann sich jeder Kunde sicher sein, den geeigneten Weg in die Cloud zu finden“ sagt Riehn weiter. „Ich freue mich auch darüber, dass die Gründer aller vier Unternehmen eine ähnlich lange Historie in der Branche haben und wir uns schon aus gemeinsamen Projekten kennen. Die handelnden Personen sind allesamt langjährig im Cloud-Provider-Markt tätig und schätzen sich.“

„Mit dem Thema Digital Workspace und Lösungen für Produktivität beginnt für viele deutsche Unternehmen der Wandel in moderne Cloud-Infrastrukturen“, so Dr. Gregor Hengst, Principal bei Waterland. „Hier setzen wir mit dem neuen Mitglied des Cloud-Champions verstärkt an. Was infoWAN darüber hinaus auszeichnet, ist die enge Beziehung zu Technologiepartnern wie Microsoft.“

Zu den Waterland-Beteiligungen im Bereich Digitalisierung und Umstellung zählen unter anderem die Serrala Group (Payment), die Schweizer Digitalisierer Tineo, nexellent und Netrics, das Systemhaus Netgo sowie Enreach, Muttergesellschaft von Voiceworks, Swyx, ipnordic, Network Telecom und Centile.